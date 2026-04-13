सभी दलों को महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन का समर्थन करना चाहिए: साध्वी निरंजन ज्योति
साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा राष्ट्रहित से जुड़ा है. सभी दलों को राजनीतिक लाभ-हानि से ऊपर उठकर समर्थन करना चाहिए.
Published : April 13, 2026 at 8:18 PM IST
अनामिका रत्ना
नई दिल्ली: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 (महिला आरक्षण अधिनियम) में लाए जाने वाले संशोधन पर सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होकर सहयोग करने की अपील की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस संबंध में पत्र लिखकर सभी दलों से सहयोग मांगे जाने के बाद साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि यह मुद्दा देश की आधी आबादी से जुड़ा है, इसलिए इसे राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए.
ईटीवी भारत से बात करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, "यह अधिनियम महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इसमें सभी पार्टियों को बढ़-चढ़कर सहयोग करना चाहिए." उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी सभी से सहयोग की अपील की है. हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि महिलाएं सशक्त बन सकें.
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग पर साध्वी निरंजन ज्योति ने साफ कहा कि फिलहाल इस बिल पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "जब हर क्षेत्र में आरक्षण है तो संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं? सभी दल मिलकर इसमें सहयोग दें. महिलाएं जब सशक्त बनेंगी तो देश और मजबूत होगा."
संशोधन लाए जाने के समय और परिसीमन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बजट सत्र अभी खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने कहा, "भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहां हर समय चुनाव होते रहते हैं. जब भी यह बिल लाया जाएगा, तब चुनाव अवश्य होंगे. परिसीमन की प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन सही समय पर यह लागू हो जाएगा."
साध्वी निरंजन ज्योति ने जोर देते हुए कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा राष्ट्रहित से जुड़ा है. सभी राजनीतिक दलों को राजनीतिक लाभ-हानि से ऊपर उठकर इसका समर्थन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए संशोधन लाने की तैयारी कर रही है. इसमें सबको सहयोग करना चाहिए.
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