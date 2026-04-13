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सभी दलों को महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन का समर्थन करना चाहिए: साध्वी निरंजन ज्योति

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति से विशेष बातचीत के दौरान ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ( ETV Bharat )

अनामिका रत्ना नई दिल्ली: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 (महिला आरक्षण अधिनियम) में लाए जाने वाले संशोधन पर सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होकर सहयोग करने की अपील की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस संबंध में पत्र लिखकर सभी दलों से सहयोग मांगे जाने के बाद साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि यह मुद्दा देश की आधी आबादी से जुड़ा है, इसलिए इसे राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए. ईटीवी भारत से बात करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, "यह अधिनियम महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इसमें सभी पार्टियों को बढ़-चढ़कर सहयोग करना चाहिए." उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी सभी से सहयोग की अपील की है. हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि महिलाएं सशक्त बन सकें.