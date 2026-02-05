ETV Bharat / bharat

जिस टेंपरेचर में सबकुछ हो जाता है फ्रीज, उसमें इस साधु का आधा शरीर है बर्फ के नीचे, -15 डिग्री में हो रही तपस्या

चमोली: भू-वैकुंठ कहे जाने वाले बदरीनाथ धाम में आस्था की ज्योति अनवरत प्रज्वलित है. कपाट बंद होने के बाद जहां पूरी बदरीशपुरी निर्जन हो जाती है और भगवान नारायण शीतकालीन प्रवास के लिए पांडुकेश्वर में विराजमान होते हैं. वहीं 11 हजार फीट की बर्फीली ऊंचाई पर 15 तपस्वी साधु-संत कठोर योग साधना में लीन हैं.

वर्तमान में बदरीनाथ धाम दो से तीन फीट मोटी बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए है. शाम ढलते ही यहां का तापमान शून्य से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है. ऐसी विकट परिस्थितियों में भी प्रशासन की विशेष अनुमति से 15 साधु-संत अपनी कुटियाओं, गुफाओं और आश्रमों में तपस्यारत हैं.

इन साधकों में स्वामी अरसानंद जी महाराज भी शामिल हैं, जो माइनस 15 डिग्री तापमान में बर्फ के बीच साधना करते हुए आस्था और तप का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं. स्वामी अरसानंद महाराज बीते चार वर्षों से बारहों महीने बदरीनाथ में रहकर भगवान बदरी विशाल के ध्यान में लीन हैं.

पूर्व धर्माधिकारी आचार्य भुवन उनियाल ने बदरीनाथ धाम की महिमा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बदरिकाश्रम चारों युगों में स्थिर रहा है. शास्त्रीय प्रमाणों के अनुसार सतयुग में इसे मुक्ति प्रदा क्षेत्र, त्रेतायुग में सिद्धिदा, द्वापर में प्रविशालाद्ध और कलियुग में बदरिकाश्रम कहा गया है. यह वह पावन भूमि है, जहां आज भी वेद, तप और भक्ति की प्राचीन परंपराएं जीवित हैं.