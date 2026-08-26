नेपाल में भीषण बाढ़ से तबाही: सदगुरु ने बताया क्या है स्थिति.... 700 से अधिक लोग तिब्बत में फंसे
नेपाल आपदा को लेकर सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने सोशल मीडिया पर चिंता जताई है.
Published : August 26, 2026 at 9:00 PM IST
नई दिल्ली/ तिब्बत/काठमांडू: तिब्बत की सीमा से लगे मध्य नेपाल के जिलों में बुधवार सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. वहीं, खबर है कि, चीन अधिकृत तिब्बत से नेपाल में आई अचानक बाढ़ से सदगुरु जग्गी वासुदेव की कैलाश मानसरोवर यात्रा का हिस्सा रहे एक समूह के लोग तिब्बत में फंस गए हैं.
सद्गुरु ने एक्स पोस्ट पर कहा, "चीन के ग्यिरॉन्ग में एक भयानक और दुखद अचानक बाढ़ आई है, और हमारा एक कैलाश समूह इसमें फंस गया है. वापस जाते समय, वे इमिग्रेशन कार्यालय में थे जब बाढ़ आई और ऐसा लगता है कि इमारत और शहर के अधिकांश हिस्से में बाढ़ आ गई है."
A terrible and tragic flash flood has taken place at Gyirong in Tibet - China, and one of our Kailash groups was caught in it. While on their way back, they were at the immigration office when the flood occurred and the building and much of the town seems to have been flooded.… pic.twitter.com/CqOBxsPlWo— Sadhguru (@SadhguruJV) August 26, 2026
उन्होंने कहा, "स्वयंसेवकों और सहायता टीमों सहित हम सभी बहुत दुखी हैं और बचाव में सहायता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. इमिग्रेशन कार्यालय में मौजूद किसी भी व्यक्ति के ठिकाने के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
सद्गुरु ने कहा कि, वे अधिकारियों के संपर्क में हैं, जिससे वे उस स्थान तक पहुंच सकते हैं और जोखिम की परवाह किए बिना बचाव प्रयासों का हिस्सा बनने के लिए तैयार रह सकते हैं.
सद्गुरु ने बताया कि, कैलाश यात्रा में उनके साथ 21 समूह गए थे. उसमें से 495 लोग पहले ही सुरक्षित लौट आए हैं. 743 लोग वर्तमान में तिब्बत में हैं, 148 लोग नेपाल में हैं, और 77 लोग इमिग्रेशन सेंटर में थे. 3 स्वयंसेवक तिमुरे, नेपाल में थे.
सद्गुरु ने आगे कहा कि, हमारे समूह के लोगों के परिवारों और प्रियजनों और क्षेत्र में प्रभावित सैकड़ों अन्य लोगों के साथ, मैं आपका दर्द साझा करता हूं. हम इस अत्यंत कठिन समय के दौरान कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में हूं कि, इस विकट परिस्थिति में सर्वोत्तम कार्य किया जा सकता है.
एक पुलिस प्रवक्ता ने AFP को बताया कि, नेपाल में बुधवार को तिब्बत के बॉर्डर इलाके में आई ज़बरदस्त बाढ़ में कम से कम 95 लोग मारे गए. प्रवक्ता अबी नारायण काफ़ले ने कहा, "अब तक 95 लोगों की मौत की खबर है." उन्होंने बताया कि करीब 28 पुलिस वाले भी लापता हैं.
अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह करीब नौ बजे भोटे कोशी नदी में अचानक बाढ़ आई, जिससे तिब्बत की सीमा से लगे रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। इसके बाद बाढ़ धादिंग, नुवाकोट और चितवन जिलों तक फैल गई, जिससे कम से कम चार स्थायी पुल और कुछ अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गए.
प्रारंभिक अध्ययन रिपोर्टों के अनुसार, उपग्रह तस्वीरों के विश्लेषण के आधार पर यह बाढ़ नेपाल-तिब्बत सीमा के पास अस्थिर पहाड़ी चट्टानों के खिसकने से आई। यह स्थान तिब्बत-रसुवागढ़ी सीमा क्षेत्र से करीब 20 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में है.
नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने बताया कि चट्टान खिसकने और नेपाल-तिब्बत सीमा पर स्थित लेंडे नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण तिमुरे में भोटेकोशी के रास्ते भीषण बाढ़ का पानी और मलबा त्रिशूली नदी तक फैल गया.
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