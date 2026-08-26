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नेपाल में भीषण बाढ़ से तबाही: सदगुरु ने बताया क्या है स्थिति.... 700 से अधिक लोग तिब्बत में फंसे

नेपाल में भीषण बाढ़ से तबाही, फोटो में सदगुरु जग्गी वासुदेव ( ANI )

नई दिल्ली/ तिब्बत/काठमांडू: तिब्बत की सीमा से लगे मध्य नेपाल के जिलों में बुधवार सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. वहीं, खबर है कि, चीन अधिकृत तिब्बत से नेपाल में आई अचानक बाढ़ से सदगुरु जग्गी वासुदेव की कैलाश मानसरोवर यात्रा का हिस्सा रहे एक समूह के लोग तिब्बत में फंस गए हैं. सद्गुरु ने एक्स पोस्ट पर कहा, "चीन के ग्यिरॉन्ग में एक भयानक और दुखद अचानक बाढ़ आई है, और हमारा एक कैलाश समूह इसमें फंस गया है. वापस जाते समय, वे इमिग्रेशन कार्यालय में थे जब बाढ़ आई और ऐसा लगता है कि इमारत और शहर के अधिकांश हिस्से में बाढ़ आ गई है." उन्होंने कहा, "स्वयंसेवकों और सहायता टीमों सहित हम सभी बहुत दुखी हैं और बचाव में सहायता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. इमिग्रेशन कार्यालय में मौजूद किसी भी व्यक्ति के ठिकाने के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. सद्गुरु ने कहा कि, वे अधिकारियों के संपर्क में हैं, जिससे वे उस स्थान तक पहुंच सकते हैं और जोखिम की परवाह किए बिना बचाव प्रयासों का हिस्सा बनने के लिए तैयार रह सकते हैं. सद्गुरु ने बताया कि, कैलाश यात्रा में उनके साथ 21 समूह गए थे. उसमें से 495 लोग पहले ही सुरक्षित लौट आए हैं. 743 लोग वर्तमान में तिब्बत में हैं, 148 लोग नेपाल में हैं, और 77 लोग इमिग्रेशन सेंटर में थे. 3 स्वयंसेवक तिमुरे, नेपाल में थे.