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पटना में सद्गुरु ने खेला गोल्फ, खेल महानिदेशक रवीन्द्रण शंकरण के साथ बिताया समय

पटना: आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने शनिवार को पटना में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रन संकरण के साथ गोल्फ खेला. इस दौरान उन्होंने खेल को महज प्रतिस्पर्धा का माध्यम न बताते हुए एकाग्रता, धैर्य और आंतरिक संतुलन विकसित करने का सशक्त साधन बताया. सद्गुरु की गोल्फ खेलते हुए तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

खेल से अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण: रवींद्रन संकरण ने बताया कि सद्गुरु ने गोल्फ के माध्यम से मानसिक अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा विकसित करने पर जोर दिया. संकरण लंबे समय से बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय हैं. योग, फिटनेस और आधुनिक खेलों के समन्वय को लेकर उनकी पहल पहले भी सराहना प्राप्त कर चुकी है.

पटना में सद्गुरु ने खेला गोल्फ (ETV Bharat)

"सद्गुरु ने गोल्फ को केवल प्रतिस्पर्धा का खेल नहीं, बल्कि एकाग्रता, धैर्य और आंतरिक संतुलन विकसित करने का माध्यम बताया. खेल व्यक्ति के भीतर अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं."-रवींद्रन संकरण, महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण

आध्यात्मिकता और खेल का सुंदर मेल: सद्गुरु और रवींद्रन संकरण की यह मुलाकात खेल और आध्यात्मिकता के अद्भुत संगम के रूप में देखी जा रही है. गोल्फ और योग दोनों ही मानसिक एकाग्रता तथा आत्मनियंत्रण जैसे गुणों को विकसित करने पर आधारित हैं. दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य और संतुलित जीवनशैली को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.