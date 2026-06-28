'बहुत समय से आने की इच्छा थी..' पटना में तख्त श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे सद्गुरु
बिहार दौरे के तीसरे दिन तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब पहुंचे सद्गुरु जग्गी वासुदेव का सिरोपा और तलवार देकर विशेष सम्मान किया गया. पढ़ें..
Published : June 28, 2026 at 7:06 PM IST
पटना: ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव अपने बिहार दौरे के तीसरे दिन रविवार को तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब पहुंचे, जहां सिख परंपरा के अनुरूप उनका विशेष सम्मान किया गया. गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की ओर से उन्हें सिरोपा और प्रतीक स्वरूप तलवार भेंट की गई. उनके आगमन पर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोगों ने उनके दर्शन किए.
मानवता का कल्याण: गुरुद्वारा परिसर पहुंचने के बाद सद्गुरु ने गुरु घर में मत्था टेका और अरदास में शामिल होकर देश, समाज और समूची मानवता के कल्याण की कामना की. इस दौरान उन्होंने पटना साहिब की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्ता का उल्लेख करते हुए इसे भारतीय सांस्कृतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र बताया.
दशम गुरु की महिमा: सद्गुरु ने कहा कि पटना साहिब केवल सिख समाज की आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा और मूल्यों की धरती है. उन्होंने कहा कि इसी पावन स्थान पर दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ था, जिनके जीवन और विचार आज भी करोड़ों लोगों को सत्य, साहस और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं.
आदर्शों की प्रासंगिकता: सद्गुरु ने आगे कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के माध्यम से त्याग, वीरता और मानवता की रक्षा का जो संदेश दिया, वह समय और सीमाओं से परे है. वर्तमान समाज में भी उनके आदर्श उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने सदियों पहले थे. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों का महत्व केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना को समझने का अवसर भी प्रदान करते हैं.
"मुझे यहां आकर काफी अच्छा लग रहा है. यहां हमेशा से आना चाहता था. वर्तमान समाज में भी गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्श उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने सदियों पहले थे. धार्मिक स्थलों का महत्व केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना को समझने का अवसर भी प्रदान करते हैं."- सद्गुरु जग्गी वासुदेव, आध्यात्मिक गुरु
आध्यात्मिक दृष्टिकोण: सद्गुरु ने संतों और गुरुओं की शिक्षाओं को व्यवहारिक जीवन में अपनाने की अपील करते हुए लोगों से कहा कि समाज में शांति, सद्भाव और मानवीय मूल्यों को मजबूत करने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण आवश्यक है. उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने भीतर करुणा और सेवा की भावना विकसित करता है, तभी सामाजिक समरसता को नई ऊर्जा मिलती है.
धार्मिक सौहार्द का संदेश: गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सदस्यों ने सद्गुरु के आगमन को गौरव का विषय बताते हुए कहा कि विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतिनिधियों का पटना साहिब पहुंचना देश की बहुलतावादी संस्कृति और आपसी सम्मान की परंपरा को और सुदृढ़ करता है. उनके अनुसार ऐसे अवसर राष्ट्रीय एकता और धार्मिक सौहार्द का संदेश देते हैं.
सुरक्षा के इंतजाम: कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया. अपने प्रवास के अंत में सद्गुरु ने मानव सेवा, आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक सहयोग की भावना को जीवन का आधार बनाने का संदेश दिया तथा सभी के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की.
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