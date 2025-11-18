ETV Bharat / bharat

जुल्फिकार भुट्टो से लेकर मुशर्रफ तक, शेख हसीना से पहले इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मिली सजा-ए-मौत

पाकिस्तान के राष्ट्रपति से लेकर साउथ कोरिया के प्रेजिडेंट तक शेख हसीना से पहले इन नेताओं को मिल चुकी है मौत की सजा.

death
जुल्फिकार भुट्टो से लेकर परवेज मुशर्रफ तक इन देशों के नेताओं को मिली सजा-ए-मौत (सांकेतिक तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 18, 2025 at 4:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ढाका: बांग्लादेश की एक अदालत ने सोमवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई. न्हें मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराया गया था. न्यायाधिकरण ने इस मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान को भी मौत की सजा सुनाई, जबकि तीसरे संदिग्ध-एक पूर्व पुलिस प्रमुख को पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई है.

राजधानी ढाका स्थित न्यायाधिकरण द्वारा फैसले पर चर्चा का सीधा प्रसारण किया गया था. हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, जब किसी देश के सर्वोच्च नेता को इस तरह मौत की सजा सुनाई गई हो. इससे पहले भी कई नेताओं को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. इनमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति से लेकर साउथ कोरिया के प्रेजिडेंट तक शामिल हैं.

hasina
शेख हसीना (AFP)

जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी
18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के संस्थापक सदस्यों में से एक अहमद रजा कसूरी की हत्या का कथित रूप से आदेश देने के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई. भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी जिला जेल में सुबह 2 बजे फांसी दी गई.

bhutto
जुल्फिकार अली भुट्टो (AFP)

तुर्की के पीएम अदनान मेंडेरेस को सजा-ए-मौत
दशकों तक देश पर क्रूर रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (CHP) के शासन के बाद मेंडेरेस तुर्की के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री थे. संविधान का उल्लंघन करने और सरकारी धन के गबन के झूठे आरोपों में राष्ट्रपति सेलाल बयार, विदेश मंत्री फतिह रुस्तू ज़ोरलू, वित्त मंत्री हसन पोलाटकन, मेंडेरेस और 1950 से 1960 तक शासन करने वाले डेमोक्रेट पार्टी के अन्य सदस्यों पर इस्तांबुल के दक्षिण-पूर्व में मरमारा सागर के एक द्वीप यासियाडा की एक सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया. चारों को फांसी की सजा सुनाई गई. इससे पहले सैन्य जुंटा ने प्रधानमंत्री अदनान मेंडेरेस की निर्वाचित सरकार को गिरा दिया था.

दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति की मौत की सजा
26 अगस्त 1996 को दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू ह्वान ने 1979 में तख्तापलट के जरिए सत्ता संभाली और एक साल बाद लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को हिंसक रूप से कुचल दिया. वह 1990 के दशक में राजद्रोह के आरोप में जेल गए. 1980 के दशक में देश पर शासन करने वाले पूर्व राष्ट्रपति चुन डू ह्वान को राजद्रोह का दोषी ठहराया गया और तीन जजों की एक समिति ने उन्हें मौत की सजा सुनाई. हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को घटाकर आजीवन कारावास कर दिया.

Saddam
सद्दाम हुसैन (AFP)

सद्दाम हुसैन को फांसी
05 नवंबर 2006 को इराक के अपदस्थ तानाशाह सद्दाम हुसैन को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए फांसी की सजा सुनाई गई. उनके खिलाफ 1982 में दुजैल शहर में इराकी नेता पर हुए एक हत्या के प्रयास के प्रतिशोध में 148 से अधिक शिया मुस्लिमों की हत्या के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था. 30 दिसंबर, 2006 को सद्दाम को उत्तरी बगदाद के कदीमिया जिले में सैन्य खुफिया मुख्यालय में फांसी दे दी गई.

musharraf
परवेज मुशर्रफ (AFP)

परवेज मुशर्रफ की कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
17 दिसबंर 2009 को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को छह साल से चल रहे एक कानूनी मामले के बाद राजद्रोह के आरोप में उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई. इस्लामाबाद की तीन सदस्यीय विशेष अदालत ने मुशर्रफ को सत्ता में रहते हुए गैरकानूनी रूप से आपातकाल की घोषणा करके संविधान का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया था. यह मामला 2013 से लंबित था. हालांकि, जनवरी 2020 में पाकिस्तान की एक अदालत ने कानूनी प्रक्रिया को असंवैधानिक घोषित करके पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सुनाई गई मौत की सजा को पलट दिया था.

यह भी पढ़ें- शेख हसीना ने अपने खिलाफ फैसले को पक्षपातपूर्ण, राजनीति से प्रेरित और ICT को धांधली वाला बताया

TAGGED:

SADDAM HUSSEIN
PERVEZ MUSHARRAF
ZULFIQAR ALI BHUTTO
SENTENCED TO DEATH
SHEIKH HASINA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर, दोनों में क्या है जरूरी और कितना लगता है समय

इस खूबसूरत हीरोइन ने निभाया था शेख हसीना का किरदार, हत्या के मामले से जुड़ा है इनका नाम

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न्यू इनोवेशन, प्लास्टिक का विकल्प तैयार, इको फ्रेंडली होगा

जानिए किन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हासिल किया प्लेयर ऑफ द मैच, प्रदर्शन पर डालें नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.