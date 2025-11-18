ETV Bharat / bharat

जुल्फिकार भुट्टो से लेकर मुशर्रफ तक, शेख हसीना से पहले इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मिली सजा-ए-मौत

जुल्फिकार भुट्टो से लेकर परवेज मुशर्रफ तक इन देशों के नेताओं को मिली सजा-ए-मौत ( सांकेतिक तस्वीर )

जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के संस्थापक सदस्यों में से एक अहमद रजा कसूरी की हत्या का कथित रूप से आदेश देने के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई. भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी जिला जेल में सुबह 2 बजे फांसी दी गई.

राजधानी ढाका स्थित न्यायाधिकरण द्वारा फैसले पर चर्चा का सीधा प्रसारण किया गया था. हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, जब किसी देश के सर्वोच्च नेता को इस तरह मौत की सजा सुनाई गई हो. इससे पहले भी कई नेताओं को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. इनमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति से लेकर साउथ कोरिया के प्रेजिडेंट तक शामिल हैं.

ढाका: बांग्लादेश की एक अदालत ने सोमवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई. न्हें मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराया गया था. न्यायाधिकरण ने इस मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान को भी मौत की सजा सुनाई, जबकि तीसरे संदिग्ध-एक पूर्व पुलिस प्रमुख को पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई है.

जुल्फिकार अली भुट्टो (AFP)

तुर्की के पीएम अदनान मेंडेरेस को सजा-ए-मौत

दशकों तक देश पर क्रूर रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (CHP) के शासन के बाद मेंडेरेस तुर्की के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री थे. संविधान का उल्लंघन करने और सरकारी धन के गबन के झूठे आरोपों में राष्ट्रपति सेलाल बयार, विदेश मंत्री फतिह रुस्तू ज़ोरलू, वित्त मंत्री हसन पोलाटकन, मेंडेरेस और 1950 से 1960 तक शासन करने वाले डेमोक्रेट पार्टी के अन्य सदस्यों पर इस्तांबुल के दक्षिण-पूर्व में मरमारा सागर के एक द्वीप यासियाडा की एक सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया. चारों को फांसी की सजा सुनाई गई. इससे पहले सैन्य जुंटा ने प्रधानमंत्री अदनान मेंडेरेस की निर्वाचित सरकार को गिरा दिया था.

दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति की मौत की सजा

26 अगस्त 1996 को दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू ह्वान ने 1979 में तख्तापलट के जरिए सत्ता संभाली और एक साल बाद लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को हिंसक रूप से कुचल दिया. वह 1990 के दशक में राजद्रोह के आरोप में जेल गए. 1980 के दशक में देश पर शासन करने वाले पूर्व राष्ट्रपति चुन डू ह्वान को राजद्रोह का दोषी ठहराया गया और तीन जजों की एक समिति ने उन्हें मौत की सजा सुनाई. हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को घटाकर आजीवन कारावास कर दिया.

सद्दाम हुसैन (AFP)

सद्दाम हुसैन को फांसी

05 नवंबर 2006 को इराक के अपदस्थ तानाशाह सद्दाम हुसैन को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए फांसी की सजा सुनाई गई. उनके खिलाफ 1982 में दुजैल शहर में इराकी नेता पर हुए एक हत्या के प्रयास के प्रतिशोध में 148 से अधिक शिया मुस्लिमों की हत्या के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था. 30 दिसंबर, 2006 को सद्दाम को उत्तरी बगदाद के कदीमिया जिले में सैन्य खुफिया मुख्यालय में फांसी दे दी गई.

परवेज मुशर्रफ (AFP)

परवेज मुशर्रफ की कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

17 दिसबंर 2009 को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को छह साल से चल रहे एक कानूनी मामले के बाद राजद्रोह के आरोप में उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई. इस्लामाबाद की तीन सदस्यीय विशेष अदालत ने मुशर्रफ को सत्ता में रहते हुए गैरकानूनी रूप से आपातकाल की घोषणा करके संविधान का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया था. यह मामला 2013 से लंबित था. हालांकि, जनवरी 2020 में पाकिस्तान की एक अदालत ने कानूनी प्रक्रिया को असंवैधानिक घोषित करके पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सुनाई गई मौत की सजा को पलट दिया था.

