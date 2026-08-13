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शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, एक शख्स हिरासत में

सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला ( ETV Bharat )

नांदेड़: पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड में जानलेवा हमला हुआ है. हमले के तुरंत बाद उन्हें नजदीक के एक अस्पताल ले जाया गया है. जहां उनका इलाज जारी है. ताजा जानकारी के मुताबिक हमले में उनकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है. नांदेड़ के माता साहिब कौर इलाके में यह हादसा हुआ है. अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक निहंग ने धारदार हथियार से उन पर हमला किया है. हादसे में सुखबीर सिंह बादल के दाहिने हाथ में चोट लगी है. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक से घटना के बारे में जानकारी मांगी है. मुख्यमंत्री ने हमले के पीछे की वजह की जांच के आदेश दिए हैं. बादल की हालत स्थिर/ठीक बताई जा रही है.