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शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, एक शख्स हिरासत में

सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षाकर्मी भी घायल हुआ है. महाराष्ट्र सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं.

SUKHBIR BADAL ATTACKED IN NANDED
सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 2:53 PM IST

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नांदेड़: पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड में जानलेवा हमला हुआ है. हमले के तुरंत बाद उन्हें नजदीक के एक अस्पताल ले जाया गया है. जहां उनका इलाज जारी है.

ताजा जानकारी के मुताबिक हमले में उनकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है. नांदेड़ के माता साहिब कौर इलाके में यह हादसा हुआ है. अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक निहंग ने धारदार हथियार से उन पर हमला किया है. हादसे में सुखबीर सिंह बादल के दाहिने हाथ में चोट लगी है. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक से घटना के बारे में जानकारी मांगी है. मुख्यमंत्री ने हमले के पीछे की वजह की जांच के आदेश दिए हैं. बादल की हालत स्थिर/ठीक बताई जा रही है.

पुलिस ने संदिग्ध की पहचान जसपाल सिंह के तौर पर की गई है. वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. सोशल मीडिया 'एक्स पर वायरल हो रहे एक वायरल वीडियो में बादल को एक इमारत के अंदर चलते हुए देखा गया, जिसमें उनके दाहिने हाथ पर कपड़ा बंधा हुआ था. इससे पहले दिन में, बादल ने अपनी पत्नी हरसिमरत कौर बादल के साथ नांदेड़ में तख्त श्री हजूर साहिब के दर्शन किए थे; हरसिमरत कौर बादल अकाली दल की सांसद हैं.

इससे पहले भी सुखबीर सिंह बादल पर पंजाब के अमृतसर में दो साल पहले 4 दिसंबर 2024 को हमला हुआ था. बता दें, स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक व्यक्ति ने उन पर फायरिंग की थी. इस हमले में वह बाल-बाल बच गए थे. मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को पकड़ लिया था.

पढ़ें: सुखबीर सिंह बादल घोषित हुए तनखैया, तख्त श्री पटना साहिब ने सुनाया फैसला

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