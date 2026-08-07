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पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सुखबीर सिंह की पीएम मोदी से मुलाकात, पकने लगी खिचड़ी

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को पांच महीने बचे हैं. विस्तार से पढ़े खबर.

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सुखबीर सिंह ने की पीएम मोदी से मुलाकात (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2026 at 4:10 PM IST

5 Min Read
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चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. इसी सिलसिले में आज शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद से अकाली-बीजेपी गठबंधन के फिर से बनने की अटकलों को हवा मिली है. बता दें, शिरोमणि अकाली दल ने किसान आंदोलन 2020 के चलते राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हो गई थी.

हालांकि मीटिंग के बाद किसी ने भी अकाली-बीजेपी गठबंधन की पुष्टि नहीं की है, लेकिन विपक्ष ने भी इस मीटिंग पर तंज कसना शुरू कर दिया है. वहीं, दोनों नेताओं की इस मुलाकात के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी अलायंस क्यों कर रहे हैं?

वहीं, इस मुलाकात पर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की है. इसके साथ-साथ राज्य में चल रहीं सरकारी योजनाओं में करप्शन को लेकर भी बात हुई. शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरती रही है. पंजाब की राजनीति में दोनों नेताओं की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है. इससे दोनों दलों के एक साथ फिर से करीब आने के कयास लगने शुरू हो गए हैं. पंजाब में अगले पांच महीने बाद विधानसभा चुनाव 2027 होने हैं. इसको लेकर राजनीति गर्माने लगी है. इस मुलाकात के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक मंच पर आ सकते हैं. हालांकि मुलाकात के बाद किसी ने भी अकाली-BJP गठबंधन की पुष्टि नहीं की है.

पीएम मोदी ने जुलाई में रैली में दिया था बड़ा बयान
पिछले महीने जुलाई में पंजाब दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर में बीजेपी की एक रैली के दौरान अपने बयान से राजनीति में भूचाल ला दिया था. पीएम मोदी ने पंजाब में अपने पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल पर सीधा और तीखा हमला किया था. उन्होंने कहा कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल अपने ही स्वार्थ में फंसी हुई पार्टी है. उसे पंजाब के लोगों की कोई परवाह नहीं है. पंजाब के लोग इन पुरानी पार्टियों की पॉलिटिक्स से तंग आ चुके हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल के बिना पंजाब में अपने दम पर आगे बढ़ने का मन बना लिया है.

प्रधानमंत्री के हमले के बाद शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा. प्रधानमंत्री का इशारा अकाली दल के बागी गुट 'शिरोमणि अकाली दल पुनर्सुरजीत' की तरफ था, जो अपने ही स्वार्थ में लगा हुआ है.

टूटा था 25 साल का साथ
शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन काफी समय से चल रहा था. शिवसेना और अकाली दल बीजेपी के सबसे पुराने साथी थे. 1992 तक BJP और अकाली दल अलग-अलग चुनाव लड़ते थे, लेकिन चुनाव के बाद साथ आ गए थे. 1994 तक शिरोमणि अकाली दल सिर्फ सिखों को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी थी, लेकिन अलायंस के बाद दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी दरवाजे खुल गए. इसके बाद 1997 में बीजेपी और अकाली दल ने मिलकर चुनाव लड़ा. अकाली-बीजेपी अलायंस पंजाब में साल 1997, 2007 और फिर 2012 में सफल रहा और दोनों मिलकर सत्ता में आए. 2017 के विधानसभा चुनाव में अलायंस पंजाब में सत्ता खो बैठा और 2020 में खेती के कानूनों की वजह से 25 साल पुराना अलायंस टूट गया.

हरसिमरत कौर ने दिया इस्तीफा और साथ हुआ खत्म
हालांकि पहले अकाली दल ने इन किसान कानूनों पर केंद्र का साथ देने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार लोगों का दबाव देखते हुए 17 दिसंबर, 2020 को हरसिमरत कौर बादल ने किसान कानूनों के विरोध में केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया. दोनों पार्टियों ने इसके बाद के विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव अलग-अलग लड़ा. अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस करके एक नया एक्सपेरिमेंट किया, जो बुरी तरह फेल हो गया.

जानें एक्सपर्ट्स का क्या है कहना
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर 2022 के पंजाब असेंबली इलेक्शन के नतीजों को देखा जाए, तो यह साफ है कि शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के कई सीटों पर अलग-अलग चुनाव लड़ने की वजह से वोटों का बहुत बड़ा बंटवारा हुआ था. हालांकि उस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर थी, लेकिन राज्य में कई ऐसी असेंबली सीटें थीं, खासकर शहरी और सेमी-अर्बन इलाकों में, जहां अकाली दल और बीजेपी को मिले अलग-अलग वोटों का टोटल, जीतने वाले कैंडिडेट को मिले वोटों से कहीं ज़्यादा था. अगर यह पुराना अलायंस उस समय बन गया होता, तो वोटों का यह कॉमन शेयर न सिर्फ उन सीटों पर जीत पक्की कर सकता था, बल्कि कई दूसरी सीटों पर भी कांटे की टक्कर के तौर पर इलेक्शन नतीजों की तस्वीर काफी हद तक बदल सकता था. लेकिन अब इस मीटिंग के बाद अलायंस की हवा फिर से गर्म हो गई है.

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