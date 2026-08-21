SACON ने लद्दाख में पक्षियों की आबादी की स्थिति पर तत्काल अध्ययन की उठाई मांग, जानें इसकी बड़ी वजह
पक्षियों कीआबादी की वर्तमान स्थिति पर एसएसीओएन ने यह प्रस्ताव राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष रखा. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : August 21, 2026 at 4:49 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (MoEFCC) के तहत सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री (SACON) ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पक्षी आबादी की वर्तमान स्थिति पर तत्काल व्यवस्थित अध्ययन की मांग की है. उन्होंने इसके साथ-साथ पक्षियों और उनके आवासों के लिए खतरों के आकलन और इन खतरों को कम करने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश भी की है.
सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री( एसएसीओएन) ने यह प्रस्ताव राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष रखा, जब उसने लद्दाख में पक्षियों की 430 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित मामले पर उससे व्यापक जवाब मांगा था.
ट्रिब्यूनल ने 16 नवंबर, 2024 को ईटीवी भारत की "लद्दाख में 430 प्रजातियों के पक्षियों को संरक्षण की सख्त जरूरत" शीर्षक वाली समाचार रिपोर्ट के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था. समाचार रिपोर्ट में बताया गया था कि जलवायु परिवर्तन ने लद्दाख में पक्षियों के वितरण पैटर्न को प्रभावित किया है.
SACON क्या कहता है?
विशेष रूप से पक्षी विज्ञान और पक्षियों के प्राकृतिक इतिहास के लिए समर्पित एसएसीओएन ने एनजीटी को हाल ही में सौंपे गए अपने जवाब में कहा कि भारत के ट्रांस-हिमालयी जैवभौगोलिक क्षेत्र में स्थित लद्दाख में पक्षियों की 450 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से कई उच्च ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विशिष्ट हैं.
लद्दाख की कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंधित-रेंज पक्षी प्रजातियों में तिब्बती स्नोकॉक, तिब्बती तीतर, छोटा उल्लू, काली गर्दन वाला क्रेन (Black-necked Crane), तिब्बती सैंडग्राउस, रेगिस्तानी व्हीटियर, तिब्बती लार्क, ह्यूम का छोटा पैर वाला लार्क, सींग वाला लार्क और काले पंखों वाला स्नोफिंच शामिल हैं.
इसने खुलासा किया कि इन प्रतिबंधित-रेंज प्रजातियों के अलावा, कई पक्षी लद्दाख में चुनिंदा रूप से प्रजनन करते हैं और सर्दियों में प्रायद्वीपीय भारत में चले जाते हैं इन पक्षियों में प्रवासी बत्तख, सैंडपाइपर, सैंड-प्लॉवर, गल और टर्न, रैप्टर, लार्क, लीफ-वार्बलर, वैगटेल और रोजफिंच शामिल हैं.
यह बताते हुए कि यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि लद्दाख के उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र में पक्षी आबादी और उनके आवास कई खतरों का सामना करते हैं, इसने कहा कि ये खतरे और दबाव बड़े पैमाने पर मानव निर्मित हैं.
इसमें अनियोजित विकास और ढांचागत गतिविधियां, विलो जैसे विदेशी पेड़ लगाकर उच्च ऊंचाई वाले दलदल और घास के मैदानों के आवास परिवर्तन, कम ऊंचाई से पक्षियों की आक्रामक प्रजातियों में वृद्धि, जंगली कुत्तों की संख्या में वृद्धि, मानव बस्तियों का विस्तार और जलवायु परिवर्तन के अलावा अनियमित पर्यटन शामिल है. एसएसीओएन ने कहा कि उसने लद्दाख और उसके वनस्पतियों और जीवों पर कोई पारिस्थितिक अध्ययन नहीं किया है, जिसमें उसके पक्षी जीवन भी शामिल हैं.
इसमें प्रस्ताव दिया गया, "लद्दाख में पक्षियों की आबादी और उनके ऊंचाई वाले घरों की मौजूदा स्थिति पर एक व्यवस्थित अध्ययन, पक्षियों और उनके घरों के लिए खतरों की पहचान और आकलन, और इन खतरों को कम करने के लिए सही उपायों की तुरंत ज़रूरत है. SACON को MoEFCC और वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी विभाग, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन से वित्तीय और लॉजिस्टिक सपोर्ट लेकर 'लद्दाख के ऊंचाई वाले पक्षियों के लिए संरक्षण कार्य योजना' बनाने के लिए कमीशन किया जा सकता है."
विशेषज्ञों के विचार
वन्यजीव विशेषज्ञ जलपान रूपापारा ने शुक्रवार को कहा कि लद्दाख में पक्षियों की आबादी की मौजूदा स्थिति पर यह पूरा अध्ययन, जिसमें पक्षियों और उनके रहने की जगहों के लिए खतरों का आकलन और उन्हें कम करने के सही तरीके बनाना शामिल है, इस इलाके की अनोखी और खूबसूरत पक्षी प्रजातियों, जैसे कि ब्लैक-नेक्ड क्रेन, बार-हेडेड गूज़ और दूसरे पक्षी जीवों के संरक्षण में अहम योगदान देगी.
उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "लद्दाख इलाके के लिए सुझाई गई व्यवस्थित पक्षियों से संबंधित अध्ययन (सिस्टमैटिक एवियन स्टडी) को हमारे देश के दूसरे खास पक्षी इलाकों में भी लागू करने पर विचार किया जा सकता है."
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