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22 लाख बच्चों के साथ धोखा', NEET केस पर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग

राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग की ( ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी' में कथित अनियमितता के मामले को लेकर शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने एक्स पर शेयर किए वीडियो संदेश में पीएम मोदी से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग की. राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर कहा, "NEET के 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ है, पर प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं. धर्मेंद्र प्रधान को अभी हटाइए, या जवाबदेही खुद लीजिए... पीएम मोदी, धर्मेंद्र प्रधान को अभी बर्खास्त कीजिए." राहुल गांधी ने कहा कि, पूरा देश जानता है कि, परीक्षा से दो दिन पहले वाट्सऐप पर नीट का पेपर बांटा जा रहा था. उन्होंने कहा कि, नीट यूजी की तैयारी कर रहे 22 लाख छात्रों की मेहनत बर्बाद हो गई है. उन्होंने कहा कि, इस मामले में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि, उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. राहुल गांधी ने कहा कि, यह एक नेक्सस है. उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनकी की ओर से यूनिवर्सिटी लोग बिठाए गए हैं, वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स बिठाए गए हैं, के 'नेक्सस' का सीधा नतीजा करार दिया है. उन्होंने कहा कि, इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है. उन्होंने पीएम मोदी से धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने और नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है.