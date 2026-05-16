22 लाख बच्चों के साथ धोखा', NEET केस पर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग
धर्मेंद्र प्रधान को अभी बर्खास्त कीजिए, राहुल गांधी ने कहा कि NEET पेपर लीक ने 22 लाख उम्मीदवारों के साथ धोखा किया.
Published : May 16, 2026 at 6:53 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी' में कथित अनियमितता के मामले को लेकर शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने एक्स पर शेयर किए वीडियो संदेश में पीएम मोदी से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग की.
राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर कहा, "NEET के 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ है, पर प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं. धर्मेंद्र प्रधान को अभी हटाइए, या जवाबदेही खुद लीजिए... पीएम मोदी, धर्मेंद्र प्रधान को अभी बर्खास्त कीजिए."
NEET के 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ है। पर मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोल रहे।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 16, 2026
धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी हटाइए, या जवाबदेही ख़ुद लीजिए।
Modi ji, SACK Dharmendra Pradhan ji NOW. pic.twitter.com/6FRMMa8AI8
राहुल गांधी ने कहा कि, पूरा देश जानता है कि, परीक्षा से दो दिन पहले वाट्सऐप पर नीट का पेपर बांटा जा रहा था. उन्होंने कहा कि, नीट यूजी की तैयारी कर रहे 22 लाख छात्रों की मेहनत बर्बाद हो गई है. उन्होंने कहा कि, इस मामले में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि, उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है.
राहुल गांधी ने कहा कि, यह एक नेक्सस है. उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनकी की ओर से यूनिवर्सिटी लोग बिठाए गए हैं, वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स बिठाए गए हैं, के 'नेक्सस' का सीधा नतीजा करार दिया है. उन्होंने कहा कि, इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है. उन्होंने पीएम मोदी से धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने और नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है.
नीट मामले को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा
वहीं, दूसरी तरफ, भारतीय युवा कांग्रेस ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी' में कथित अनियमितता के मामले को लेकर शनिवार को प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की.
युवा कांग्रेस की ओर से जारी बयान के अनुसार, संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए और जब वे साउथ एवेन्यू से धर्मेंद्र प्रधान के आवास की ओर बढ़ रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया.
इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि नीट पेपर लीक के कारण 4 छात्रों की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है. उन्होंने कहा, "लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और युवा अपनी जान तक देने को मजबूर हैं, तब सरकार की चुप्पी और लापरवाही अस्वीकार्य है.
चिब ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र को 'लीकतंत्र' बना दिया है. युवा कांग्रेस अध्यक्ष चिब ने कहा, "युवा कांग्रेस न्याय, जवाबदेही और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करती है. केंद्र सरकार बच्चों को मुआवजा दे. एनटीए परीक्षा करवाने में विफल है, इसलिए इसे पूरी तरह से बैन किया जाए."
इस विरोध प्रदर्शन में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विकास चिकारा, राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली सह प्रभारी हरि कृष्णा, परमजीत सिंह, राष्ट्रीय सचिव मान सिंह राठौर, विशाल चौधरी, हरियाणा युवा कांग्रेस अध्यक्ष निशित कटारिया और कई अन्य पदाधिकारी शामिल हुए.
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