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शादी की 25वीं सालगिरह पर सचिन को शाही तोहफा, मुजफ्फरपुर की शाही लीची लेकर मुंबई निकले सुपरफैन

सुपरफैन सुधीर सचिन के लिए लीची लेकर रवाना ( ETV Bharat )

सुधीर की दीवानगी: सुधीर कुमार गौतम की कहानी किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं है. बेहद साधारण परिवार से आने वाले सुधीर बचपन से ही क्रिकेट और खासकर सचिन तेंदुलकर के दीवाने रहे. बताया जाता है कि महज छह साल की उम्र में उन्होंने सचिन को अपना आदर्श मान लिया था और धीरे-धीरे यह दीवानगी उनकी जिंदगी का मकसद बन गई.

"सचिन तेंदुलकर को मुजफ्फरपुर की शाही लीची बेहद पसंद है, इसलिए इसे अपने हाथों से लेकर जाना कभी नहीं भूलते. इस बार भी दो बक्सा लीची लेकर मुंबई रवाना हो रहे हैं. शादी की सालगिरह पर भेंट करेंगे." -सुधीर कुमार गौतम, प्रशंसक

सालों पुरानी अटूट परंपरा और श्रद्धा: वर्षों से चली आ रही यह परंपरा उनके लिए सिर्फ एक उपहार नहीं, बल्कि श्रद्धा और भावनाओं का प्रतीक है. सुधीर हर साल 22 मई को मुजफ्फरपुर से निकलते हैं, 23 मई को मुंबई पहुंचकर सचिन के घर जाते हैं और 24 मई को उनकी शादी की सालगिरह पर शाही लीची भेंट करते हैं.

मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर की पहचान बन चुकी शाही लीची की मिठास इस बार फिर मुंबई पहुंचने वाली है. फर्क सिर्फ इतना है कि इसे लेकर कोई कारोबारी या किसान नहीं, बल्कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े प्रशंसकों में गिने जाने वाले सुधीर कुमार गौतम निकल पड़े हैं. मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर निवासी सुधीर कुमार गौतम हर साल की तरह इस बार भी दो बक्सा शाही लीची लेकर मुंबई जा रहे हैं, जिसे वे सचिन तेंदुलकर को उनकी शादी की सालगिरह पर भेंट करेंगे.

सचिन तेंदुलकर के साथ सुधीर गौतम (ETV Bharat)

पाकिस्तान, बांग्लादेश तक सफर: मुजफ्फरपुर से निकलकर उन्होंने अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने के लिए साइकिल से लंबी यात्राएं तक कीं. पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के अलग-अलग शहरों तक उन्होंने सफर किया, सिर्फ इसलिए ताकि स्टेडियम में बैठकर भारतीय टीम और सचिन का समर्थन कर सकें. आज क्रिकेट देखने वाले करोड़ों लोग सुधीर गौतम को पहचानते हैं.

क्रिकेट जगत में टीम इंडिया के सुपरफैन: शरीर पर तिरंगा रंग, सीने पर ‘Tendulkar 10’, हाथ में तिरंगा और शंख बजाते हुए उनकी तस्वीर अक्सर टीवी स्क्रीन पर दिखाई देती है. भारतीय टीम के मुकाबलों में वे एक स्थायी चेहरे की तरह नजर आते हैं. क्रिकेट जगत में उन्हें भारत के सबसे चर्चित सुपरफैन में गिना जाता है. लेकिन सुधीर की पहचान सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम तक सीमित नहीं है. उनका अपने गृह जिले मुजफ्फरपुर और यहां की प्रसिद्ध शाही लीची से भी खास जुड़ाव है.

सचिन तेंदुलकर के साथ सुधीर गौतम (ETV Bharat)

शाही लीची की खासियत: हर साल जब लीची का मौसम आता है और बागों में लालिमा छा जाती है, तब सुधीर सचिन तेंदुलकर के लिए खास तौर पर मुजफ्फरपुर की शाही लीची लेकर निकल पड़ते हैं. मुजफ्फरपुर की शाही लीची की बात करें तो इसकी पहचान सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही. अपनी मिठास, सुगंध और रसदार स्वाद के कारण यह देश-विदेश तक मशहूर है. इसे भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग भी मिला हुआ है.

सम्मान और अपनेपन का अनोखा रिश्ता: जब सुधीर सचिन के लिए लीची लेकर जाते हैं, तो यह सिर्फ एक फल नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर की पहचान और प्यार का संदेश भी होता है. सुधीर और सचिन का रिश्ता भी बेहद खास माना जाता है.

सचिन तेंदुलकर के साथ सुधीर गौतम (ETV Bharat)

अंतिम सांस तक प्रशंसक रहेंगे: वर्षों पहले पहली बार मुलाकात के बाद यह संबंध सम्मान और अपनापन में बदल गया. कई मौकों पर सुधीर कह चुके हैं कि 'सचिन उनके लिए सिर्फ खिलाड़ी नहीं, परिवार जैसे हैं. क्रिकेट मैचों में यात्रा, टिकट और सहयोग को लेकर भी सचिन समय-समय पर उनका साथ देते रहे हैं.' सुधीर का कहना है कि जब तक जिंदगी रहेगी, वे सचिन के प्रशंसक बने रहेंगे.

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