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सुप्रिया श्रीनेत बोलीं- सचिन पायलट हैं यूथ आइकॉन, पंजाब में बनेगी कांग्रेस सरकार, दिल्ली इमारत हादसे पर भी बरसीं

जयपुर: हाल ही में पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बड़ा बयान दिया है. सुप्रिया श्रीनेत ने पायलट को 'यूथ आइकॉन' बताया है. सुप्रिया ने बुधवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इसमें किसी तरह की विडंबना नहीं है कि सचिन पायलट युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय नेता और यूथ आइकॉन हैं. पंजाब में उनका जाना पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है और वे वहां युवाओं से संवाद कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे. पायलट एक बड़े युवा नेता हैं और युवाओं से उनका मजबूत जुड़ाव है.

सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि पंजाब में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी. उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी हैं और सचिन पायलट पंजाब के प्रभारी हैं. दोनों की अलग-अलग भूमिकाएं हैं और दोनों अपनी अलग-अलग जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं. उन्होंने पंजाब कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को लेकर कहा कि पंजाब में कोई गुटबाजी नहीं है. नेताओं का महत्वाकांक्षी होना जरूरी है. मेरा मानना है कि सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को जीत दिलाएंगे. सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और यह भी सच है कि वहां जो भी सवाल पूछेगा, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा.

सुनिए क्या बोलीं सुप्रिया श्रीनेत (ETV Bharat Jaipur)

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लाशों पर राजनीति कर रहे हैं भगवंत मान: सुप्रिया श्रीनेत ने पंजाब के सीएम भगवंत मान द्वारा कांग्रेस पर 'लाशों की राजनीति' करने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि लाशों पर राजनीति तो खुद भगवंत मान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति आपकी सरकार से सवाल कर रहा है कि प्रदेश में इतना नशा क्यों हो रहा है और उसे बंद करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस और प्रशासन उस व्यक्ति को इतना प्रताड़ित करता है कि वह व्यक्ति जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है, जिस परिवार का घर उजड़ गया, उसके लिए भगवंत मान क्या कहेंगे? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो सवाल भी उसी से पूछे जाएंगे.

सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर भी पलटवार किया और कहा कि अगर पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय नशे का कारोबार बढ़ रहा था, तो पिछले 5 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार क्या झुनझुना बजा रही है? दिल्ली के सारे नेताओं को ले जाकर वहाँ विशेष पदों पर बैठा दिया गया है, जबकि सबको मालूम है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और वहां सुरक्षा के क्या मायने हैं. केजरीवाल ने पंजाब का दोहन किया है, जिसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा. एक व्यक्ति की सवाल पूछने पर वहां मौत हो जाती है, उसका जवाब भी केजरीवाल को ही देना पड़ेगा.