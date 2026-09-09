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सुप्रिया श्रीनेत बोलीं- सचिन पायलट हैं यूथ आइकॉन, पंजाब में बनेगी कांग्रेस सरकार, दिल्ली इमारत हादसे पर भी बरसीं

जयपुर में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पंजाब, राजस्थान सहित दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सरकारों को तीखा घेरा.

सुप्रिया श्रीनेत
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2026 at 4:55 PM IST

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जयपुर: हाल ही में पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बड़ा बयान दिया है. सुप्रिया श्रीनेत ने पायलट को 'यूथ आइकॉन' बताया है. सुप्रिया ने बुधवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इसमें किसी तरह की विडंबना नहीं है कि सचिन पायलट युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय नेता और यूथ आइकॉन हैं. पंजाब में उनका जाना पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है और वे वहां युवाओं से संवाद कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे. पायलट एक बड़े युवा नेता हैं और युवाओं से उनका मजबूत जुड़ाव है.

सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि पंजाब में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी. उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी हैं और सचिन पायलट पंजाब के प्रभारी हैं. दोनों की अलग-अलग भूमिकाएं हैं और दोनों अपनी अलग-अलग जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं. उन्होंने पंजाब कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को लेकर कहा कि पंजाब में कोई गुटबाजी नहीं है. नेताओं का महत्वाकांक्षी होना जरूरी है. मेरा मानना है कि सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को जीत दिलाएंगे. सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और यह भी सच है कि वहां जो भी सवाल पूछेगा, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा.

सुनिए क्या बोलीं सुप्रिया श्रीनेत (ETV Bharat Jaipur)

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लाशों पर राजनीति कर रहे हैं भगवंत मान: सुप्रिया श्रीनेत ने पंजाब के सीएम भगवंत मान द्वारा कांग्रेस पर 'लाशों की राजनीति' करने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि लाशों पर राजनीति तो खुद भगवंत मान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति आपकी सरकार से सवाल कर रहा है कि प्रदेश में इतना नशा क्यों हो रहा है और उसे बंद करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस और प्रशासन उस व्यक्ति को इतना प्रताड़ित करता है कि वह व्यक्ति जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है, जिस परिवार का घर उजड़ गया, उसके लिए भगवंत मान क्या कहेंगे? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो सवाल भी उसी से पूछे जाएंगे.

सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर भी पलटवार किया और कहा कि अगर पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय नशे का कारोबार बढ़ रहा था, तो पिछले 5 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार क्या झुनझुना बजा रही है? दिल्ली के सारे नेताओं को ले जाकर वहाँ विशेष पदों पर बैठा दिया गया है, जबकि सबको मालूम है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और वहां सुरक्षा के क्या मायने हैं. केजरीवाल ने पंजाब का दोहन किया है, जिसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा. एक व्यक्ति की सवाल पूछने पर वहां मौत हो जाती है, उसका जवाब भी केजरीवाल को ही देना पड़ेगा.

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नितिन नबीन को शर्मिंदा होना चाहिए: दिल्ली में इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा नेता नितिन नबीन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इमारत गिरने से सात लोग दबकर मर गए. दिल्ली का प्रशासन वहां देरी से पहुंचा, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता पहले पहुँच गए थे. प्रधानमंत्री रात 12 बजे वीडियो पोस्ट करते हैं, लेकिन इस घटना पर कोई शोक व्यक्त नहीं करते. दिल्ली में 'ट्रिपल इंजन' की सरकार है और सब कुछ आपके हाथ में है, फिर भी आपने दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

पर्ची से बने मुख्यमंत्री के पास कोई काम नहीं: सुप्रिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो को लेकर कहा कि भजनलाल शर्मा 'पर्ची से बने हुए मुख्यमंत्री' हैं. उनके पास कोई डिसीजन पावर नहीं है और न ही उन्हें प्रशासन चलाना है, उन्हें तो केवल पर्ची के माध्यम से आने वाले आदेशों की पालना करनी है. उनकी नाक के नीचे पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है. गहलोत सरकार की जो अच्छी योजनाएँ थीं, उन्हें बंद कर दिया गया है. अब उनके पास कोई काम नहीं बचा है, इसलिए वे नगर निगम चुनाव में प्रचार कर रहे हैं.

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देश का वर्तमान और भविष्य युवा: कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि देश का वर्तमान और भविष्य यहाँ के युवा हैं. बिना युवाओं के देश में कोई चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन जो जंतर-मंतर पर हुआ, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी सरकार नहीं ले रही है. दिल्ली में इमारत गिरने से सात युवा दबकर मर गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक संवेदना का एक शब्द भी जाहिर नहीं किया है. अभी तक मृतकों की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी और वे गुजरात में 'लाइट, कैमरा, एक्शन' करने चले गए. ऐसे में यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाए कि उनकी मंशा क्या है? लोगों के घरों के चिराग बुझ गए हैं. सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि लोगों को लुभाने के लिए नरेंद्र मोदी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे उन्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो देश का असली भविष्य और वर्तमान हैं. सरकार को युवाओं की समस्याओं को सुनना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए और उन्हें हक व बराबरी का दर्जा देना चाहिए.

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