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कांग्रेस में बड़ा बदलाव, सचिन पायलट पंजाब के नए प्रभारी, भूपेश बघेल को असम की जिम्मेदारी मिली

नई दिल्ली: अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने कुछ राज्यों में नए प्रभारियों की नियुक्ति की है. सचिन पायलट को चुनावी राज्य पंजाब का प्रभारी महासचिव बनाया गया है. उन्होंने भूपेश बघेल की जगह ली. बघेल को अब असम में कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सचिन पायलट इससे पहले छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे. उनकी जहग सुखदेव भगत को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है.

कांग्रेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को गुजरात का प्रभारी महासचिव बनाया है. हालांकि, वह कर्नाटक के प्रभारी बने रहेंगे, जहां हाल ही में सत्ता का आसानी से बदलाव हुआ है.

कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के पदाधिकारियों को तुरंत प्रभाव से अलग-अलग राज्यों के लिए AICC महासचिव/प्रभारी के तौर पर फिर से नियुक्त किया है.