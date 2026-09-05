कांग्रेस में बड़ा बदलाव, सचिन पायलट पंजाब के नए प्रभारी, भूपेश बघेल को असम की जिम्मेदारी मिली
कांग्रेस ने भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को चुनावी राज्य पंजाब का प्रभारी बनाया है. रणदीप सुरजेवाला को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है.
Published : September 5, 2026 at 9:43 PM IST
नई दिल्ली: अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने कुछ राज्यों में नए प्रभारियों की नियुक्ति की है. सचिन पायलट को चुनावी राज्य पंजाब का प्रभारी महासचिव बनाया गया है. उन्होंने भूपेश बघेल की जगह ली. बघेल को अब असम में कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
सचिन पायलट इससे पहले छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे. उनकी जहग सुखदेव भगत को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है.
कांग्रेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को गुजरात का प्रभारी महासचिव बनाया है. हालांकि, वह कर्नाटक के प्रभारी बने रहेंगे, जहां हाल ही में सत्ता का आसानी से बदलाव हुआ है.
Congress President Shri @kharge has reassigned/appointed the following party functionaries as AICC General Secretary/ Incharge of the following states, with immediate effect. pic.twitter.com/gt9GrKbgBF— Congress (@INCIndia) September 5, 2026
कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के पदाधिकारियों को तुरंत प्रभाव से अलग-अलग राज्यों के लिए AICC महासचिव/प्रभारी के तौर पर फिर से नियुक्त किया है.
बयान में कहा गया कि सुखदेव भगत को छत्तीसगढ़ का प्रभारी, डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद को महाराष्ट्र का प्रभारी और पीवी मोहन को आंध्र प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है.
वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी जिम्मेदारी से मुक्त किए गए प्रभारीमहासचिव - जितेंद्र सिंह, रमेश चेन्निथला और मणिकम टैगोर के योगदान की सराहना करती है.
बयान के मुताबिक, मुकुल वासनिक कांग्रेस महासचिव बने रहेंगे.
पंजाब में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होंगे, जबकि गुजरात में साल 2027 के आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे.
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