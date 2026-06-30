ETV Bharat / bharat

उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका: सचिन अहीर शिवसेना में शामिल, विधान परिषद उपसभापति पद के लिए भरा नामांकन

सभापति का नमांकन पर्चा दाखिल करते सचिन अहीर. ( ETV Bharat )