उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका: सचिन अहीर शिवसेना में शामिल, विधान परिषद उपसभापति पद के लिए भरा नामांकन
एकनाथ शिंदे का 'ऑपरेशन टाइगर' जारी, उद्धव गुट के कद्दावर नेता सचिन अहिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं.
Published : June 30, 2026 at 5:39 PM IST
मुंबईः महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हुआ है. 'शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)' पार्टी को एक और बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. विधान परिषद सदस्य सचिन अहीर ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया है.
शिवसेना में शामिल होते ही अहीर को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई. पार्टी ने उन्हें विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया. उनका नामांकन पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, और इस कदम से विधान परिषद के भीतर राजनीतिक समीकरण बदलने की उम्मीद है.
सचिन अहिर को दलबदल विरोधी कानून की चिंता क्यों नहीं है?
दलबदल विरोधी कानून के तकनीकी प्रावधानों के कारण, सचिन अहीर के खिलाफ तुरंत कोई कार्रवाई होने की संभावना नहीं है. ऐसा लगता है कि उन्होंने औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होने से पहले शिवसेना के बैनर तले उपसभापति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करने और इस पद को सुरक्षित करने की योजना बनाई थी. ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची, जो दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है, में आठ पैराग्राफ हैं जो विस्तार से बताते हैं कि यह कानून किस पर लागू होता है और किस पर नहीं.
इस कानून का पैराग्राफ 5 कानूनी सुरक्षा कवच का काम कर रहा है
इस प्रावधान के तहत, कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को दलबदल विरोधी कानून के दायरे से विशेष छूट दी गई है. इसमें लोकसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) और उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर), राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति जैसे उच्च और निष्पक्ष पदों पर नियुक्त व्यक्ति शामिल हैं.
चूंकि सचिन अहिर को विधान परिषद के उपसभापति की भूमिका (या इसी तरह की कोई संवैधानिक जिम्मेदारी) सौंपने की योजना है, इसलिए उन्हें इस विशेष प्रावधान का लाभ मिल सकता है. परिणामस्वरूप, यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके खिलाफ अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती.
राज्य का राजनीतिक माहौल गरमाया
इसे 'शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)' पार्टी के लिए एक और बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल के दिनों में नेताओं के लगातार पार्टी छोड़ने के कारण उद्धव गुट की संगठनात्मक ताकत कमजोर हो रही है. इस बीच, उपसभापति पद के लिए कुछ अन्य नाम भी चर्चा में थे. इन घटनाक्रमों ने महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल को एक बार फिर गरमा दिया है, और शिवसेना के दोनों गुटों के बीच टकराव और तेज होता दिख रहा है.
उद्धव ठाकरे को अभी और झटके लगेंगे
भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने कहा- "उद्धव ठाकरे को अभी ऐसे कई और झटके झेलने बाकी हैं. 2019 में उद्धव ठाकरे ने ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर भाजपा के साथ धोखा किया था. उन्होंने मोदी और फडणवीस के साथ मिलकर चुनाव प्रचार किया लेकिन बाद में गद्दारी कर दी. अब वे उसी का परिणाम भुगत रहे हैं. सचिन अहीर एक अच्छे और युवा नेता हैं. मुंबई में उनका एक बड़ा नेटवर्क है. हमने विधान परिषद में एक साथ काम किया है. वह कम उम्र में ही विधायक और मंत्री बन गए थे, और अब वह कम उम्र में ही उपसभापति बनने जा रहे हैं. मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं."
इसे भी पढ़ेंः