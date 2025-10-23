ETV Bharat / bharat

नशे में धुत पुलिसकर्मी ने कार से कई लोगों को रौंदा, शराबबंदी कानून की खुलेआम उड़ी धज्जियां!

जांच में ये बात निकल कर सामने आई है कि, नशे की हालत में कार चलाने वाला शख्स पुलिसकर्मी है.

Sabarkantha drunk police man hits auto
गुजरात में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने कार से कई लोगों को रौंदा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 5:54 PM IST

साबरकांठा: गुजरात के साबरकांठा जिले में नए साल की शुरुआत पुलिस विभाग के लिए शर्मनाक साबित हुई. खुलासा हुआ है कि कानून का पालन कराने वाले खाकी वर्दीधारी ने ही कानून का उल्लंघन किया है. खबरों की माने तो कार चला रहे एक पुलिस कर्मी ने शराब पी रखी थी. उसने नशे में धुत होकर दो वाहनों को टक्कर मार दी.

मामला भिलोदा रोड पर मोहनपुरा पाटिया के पास की बताई जा रही है, जहां रात में एक स्विफ्ट कार एक ऑटो रिक्शा और एक स्कूटी के बीच भीषण टक्कर से इलाके में हड़कंप मच गया.

कार से टक्कर मारने वाला शख्स निकला पुलिस कांस्टेबल
हादसा इतना भीषण था कि सात से ज्यादा लोग घायल हो गए. कई घायल लोगों को इडर सिविल और बाद में हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जांच के दौरान पुलिस को दुर्घटना का कारण बनी कार से शराब की बोतलें और गिलास मिले. खबर के मुताबिक, स्विफ्ट कार को चलाने वाला शख्स वडाली पुलिस स्टेशन में कार्यरत कांस्टेबल चेतन अंसारी है.

शराबबंदी कानून की खुलेआम उड़ी धज्जियां
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिसकर्मी चेतन अंसारी शराब के नशे में कार चला रहा था. इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि खाकी और शराब को घटनास्थल से हटाने की भी कोशिश की गई. इस दुर्घटना के बाद इडर पुलिस स्टेशन में आरोपी पुलिसकर्मी चेतन अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, घटना के बाद भी विभागीय कार्रवाई न होने पर कई सवाल उठ रहे हैं.

राज्य की शराबबंदी नीति पर सवालिया निशान
शराबबंदी वाले साबरकांठा जिले में एक पुलिसकर्मी द्वारा शराब के नशे में गाड़ी चलाना और उसके बाद हुई दुर्घटना ने राज्य की शराबबंदी नीति पर सवालिया निशान लगा दिए हैं. इडर के पुलिस उपाधीक्षक ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. जांच के क्रम में शराब को दो बोतलें जब्त की गईं. पुलिस ने कांस्टेबल चेतन अंसारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

हादसे में आठ लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती
घटना के संबंध में डीएसपी स्मित गोहिल ने कार एक्सिडेंट की पूरी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, इस हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं. घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची. उन्होंने कहा कि, दुर्घटना के बाद शराब की बोतले मिलने पर आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

