क्या सबरीमला मंदिर का सोना पिघलाकर बाजार में खपाया गया? SIT ने तमिलनाडु में जांच की

डिंडीगुल(तमिलनाडु): केरल के विश्व प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर के गर्भगृह से साढ़े चार किलो सोना गायब होने के मामले में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं. देवस्वोम बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत और सोने को पिघलाकर बेचने के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. इस खुलासे के बाद, विशेष जांच दल के डीएसपी सुरेश बाबू के नेतृत्व में पुलिस आज सुबह डिंडीगुल पहुंची. राम नगर स्थित मणि उर्फ ​​बालसुब्रमण्यम के आवास पर जांच की.

क्या है मामलाः

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर केरल के पतनमथिट्टा जिले में स्थित है. साल 2019 में, मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दोनों ओर स्थित 'द्वारपालों' (द्वार के रक्षक देवता) की मूर्तियों पर चढ़ी सोने की परतों को मरम्मत के लिए हटाकर चेन्नई भेजा गया था. त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने इन परतों को मरम्मत के लिए सौंपा था, तब उनका वजन 42.8 किलोग्राम था. मरम्मत के बाद जब वापस आईं, तो वजन घटकर 38 किलोग्राम रह गया था.

एसआईटी जांच के आदेशः

केरल उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजा विजयाराघवन और न्यायमूर्ति के.वी. जयकुमार की पीठ ने एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया. इस बीच, साल 2019 में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने डिप्टी कमिश्नर मुरारी बाबू को निलंबित कर दिया गया. उन पर आरोप था कि उन्होंने सबरीमला मंदिर के द्वारपालों की मूर्तियों पर चढ़ी सोने की परतों को कथित तौर पर गलत तरीके से 'तांबे की परत' के रूप में दर्ज किया था.