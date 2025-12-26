ETV Bharat / bharat

क्या सबरीमला मंदिर का सोना पिघलाकर बाजार में खपाया गया? SIT ने तमिलनाडु में जांच की

केरल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पुलिस सबरीमला मंदिर सोना चोरी मामले में डिंडीगुल के एक जौहरी से पूछताछ की.

Sabarimala Temple
सबरीमला मंदिर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 4:59 PM IST

डिंडीगुल(तमिलनाडु): केरल के विश्व प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर के गर्भगृह से साढ़े चार किलो सोना गायब होने के मामले में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं. देवस्वोम बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत और सोने को पिघलाकर बेचने के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. इस खुलासे के बाद, विशेष जांच दल के डीएसपी सुरेश बाबू के नेतृत्व में पुलिस आज सुबह डिंडीगुल पहुंची. राम नगर स्थित मणि उर्फ ​​बालसुब्रमण्यम के आवास पर जांच की.

क्या है मामलाः

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर केरल के पतनमथिट्टा जिले में स्थित है. साल 2019 में, मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दोनों ओर स्थित 'द्वारपालों' (द्वार के रक्षक देवता) की मूर्तियों पर चढ़ी सोने की परतों को मरम्मत के लिए हटाकर चेन्नई भेजा गया था. त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने इन परतों को मरम्मत के लिए सौंपा था, तब उनका वजन 42.8 किलोग्राम था. मरम्मत के बाद जब वापस आईं, तो वजन घटकर 38 किलोग्राम रह गया था.

एसआईटी जांच के आदेशः

केरल उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजा विजयाराघवन और न्यायमूर्ति के.वी. जयकुमार की पीठ ने एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया. इस बीच, साल 2019 में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने डिप्टी कमिश्नर मुरारी बाबू को निलंबित कर दिया गया. उन पर आरोप था कि उन्होंने सबरीमला मंदिर के द्वारपालों की मूर्तियों पर चढ़ी सोने की परतों को कथित तौर पर गलत तरीके से 'तांबे की परत' के रूप में दर्ज किया था.

जांच में अबतक क्या हुआः

सबरीमला के गायब सोने के मामले में बिचौलिए उन्नीकृष्णन, देवस्वोम बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर मुरारी बाबू, सचिव जयश्री, कार्यकारी अधिकारी सतीश, प्रशासनिक अधिकारी श्रीकुमार और 'थिरुवाभरणम' बॉक्स के पूर्व कमिश्नर बैजू समेत 9 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

वर्तमान में, इस मामले के संबंध में देवस्वोम बोर्ड के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एस. शिवकुमार को गिरफ्तार किया गया. यह खुलासा हुआ है कि उन्होंने कर्नाटक के बेल्लारी जिले के गोवर्धन नामक एक स्वर्ण व्यापारी को 400 ग्राम सोना दिया था. इसके बाद, बेल्लारी पहुंचे विशेष जांच दल (SIT) के अधिकारियों ने स्वर्ण व्यापारी गोवर्धन और 'स्मार्ट क्रिएशन' कंपनी के सीईओ पंकज भंडारी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पूछताछ के लिए तिरुवनंतपुरम ले गए.

दोनों से मिली जानकारी के आधार पर, यह खुलासा हुआ कि डिंडीगुल निवासी मणि उर्फ ​​बालसुब्रमण्यम भी सोने के गायब होने के इस मामले में शामिल था. मणि उर्फ ​​बालसुब्रमण्यम सोने के आभूषणों को पिघलाकर बेचने का व्यवसाय करता है. इसके बाद, विशेष जांच दल ने आज सुबह डिंडीगुल स्थित मणि उर्फ ​​बालसुब्रमण्यम के आवास पर जांच की.

SABARIMALA TEMPLE
KERALA POLICE
सबरीमला मंदिर का सोना चोरी
सबरीमला मंदिर
SABARIMALA TEMPLE GOLD THEFT CASE

