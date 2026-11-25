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सबरीमला तीर्थयात्रा: दक्षिणी रेलवे ने भक्तों के लिए स्पेशल ट्रेनें और नई सुविधाएं शुरू की

दक्षिण रेलवे ने भक्तों की सुविधाओं के लिए कुल 204 स्पेशल ट्रेन ट्रिप की घोषणा की है. ( IANS )

चेन्नई: तीर्थयात्रा के मौसम के दौरान भक्तों की सुरक्षित, आरामदायक और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण रेलवे ने विशेष ट्रेनों, बेहतर सुविधाओं और मजबूत सुरक्षा सहित व्यापक व्यवस्था की है.

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, 'बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के लिए दक्षिणी रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के सहयोग से पिछले वर्षों की तुलना में बहुत पहले विशेष ट्रेनें शुरू की हैं.'

मौजूदा सबरीमाला सीजन के लिए कुल 204 विशेष ट्रेन यात्राओं की घोषणा की गई है. यात्रियों की मांग और बुकिंग के रुझान के आधार पर अतिरिक्त सेवाएं निर्धारित की जाएंगी. प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, 'सबरीमाला तीर्थयात्रा की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान भक्तों की जरूरतों के अनुसार सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी व्यवस्थाओं की दैनिक समीक्षा की जा रही है. दक्षिणी रेलवे प्रत्येक भक्त की यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और यादगार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.'

तीर्थ यात्री शेल्टर (ETV Bharat)

प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं:

कोट्टायम, चेंगन्नूर, एर्नाकुलम जंक्शन और एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशनों पर सबरीमाला भक्तों के लिए आवास, शौचालय, भोजन, चिकित्सा सहायता और परिवहन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

कोट्टायम में मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक तीन मंजिला यात्री सुविधा कार्य कर रही है. इसमें एक बार में 900 यात्री बैठ सकते हैं. 600 यात्रियों को समायोजित करने के लिए चेंगन्नूर में तीन आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं. यहां 1 एसी वेटिंग हॉल और 2 नॉन-एसी शयन कक्ष हैं. हालांकि एर्नाकुलम जंक्शन पर नवीनीकरण का काम चल रहा है, यहां एसी वेटिंग हॉल, टॉयलेट, भोजन सुविधाएं और सामान भंडारण सेवाएं उपलब्ध हैं.

हेल्प डेस्क

भक्तों की सहायता के लिए चेंगन्नूर और कोट्टायम रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा संचालित हेल्प डेस्क 24 घंटे काम कर रहे हैं. चेंगन्नूर और कोट्टायम में अतिरिक्त गैर-आरक्षण टिकट काउंटर और बुकिंग सुविधाएं खोली गई हैं और ये 24 घंटे चालू हैं. अंतरराज्यीय यात्रियों की सहायता के लिए तेलुगु, कन्नड़ और तमिल भाषी कर्मचारियों को तैनात किया गया है.

यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था (ETV Bharat)

दक्षिणी रेलवे केरल राज्य राजस्व विभाग, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी), त्रावणकोर देवासम बोर्ड, पुलिस विभाग और चिकित्सा विभागों के सहयोग से काम कर रहा है. निरंतर यात्रा की सुविधा के लिए एर्नाकुलम, कोट्टायम, चेंगन्नूर और त्रिशूर रेलवे स्टेशनों पर टैक्सियां संचालित करने के लिए विशेष परमिट जारी किए गए हैं.

पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. महिला अधिकारियों और कांस्टेबलों सहित अतिरिक्त आरपीएफ कर्मियों को विशेष ड्यूटी पर तैनात किया गया है.

आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, दक्षिणी रेलवे मेडिकल यूनिट और सरकारी स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों वाली तीव्र प्रतिक्रिया टीमों को प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया है. रेलवे पुलिस ने पांच प्रमुख स्टेशनों - एर्नाकुलम, चेंगन्नूर, तिरुवल्ला, कोट्टायम और कायनकुलम पर 24 घंटे हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं.