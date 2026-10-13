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सबरीमला तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए वीडियोग्राफी और सड़क किनारे खाना बनाने पर बैन

सबरीमला तीर्थयात्रा पर ड्रोन से फोटोग्राफी और सड़क किनारे खाना बनाना बैन ( ETV Bharat )

पथानामथिट्टा: सबरीमला मंडला-मकरविलक्कू तीर्थयात्रा सीजन के दौरान सन्निधानम, पंबा और निलक्कल में नालम्बलम के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है. पथानामथिट्टा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ए निजामुद्दीन ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत यह आदेश जारी किया.

सुरक्षा और ऑफिशियल कामों के लिए संबंधित अधिकारियों से पहले से इजाजत लेकर की गई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इस रोक से बाहर है. अधिकारियों ने पाया कि नालम्बलम के अंदर कैमरे का इस्तेमाल तीर्थयात्रियों के आसानी से दर्शन में रुकावट डालता है. यह सख्त रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि ऐसी गतिविधियों से भीड़ बढ़ती है और बाद में हादसों का खतरा बढ़ जाता है. इस पहले से उठाए गए कदम का मकसद सुरक्षा पक्का करना है क्योंकि आने वाले दिनों में भक्तों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है.

तीर्थयात्रा के मौसम में सन्निधानम, पंबा, निलक्कल और आस-पास के जंगल के इलाकों में गैर-सरकारी कामों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. सिक्योरिटी एजेंसियों को डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ से पहले से इजाजत लेने के बाद ही सरकारी जरूरतों के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने की इजाजत है. सन्निधानम, पंबा, निलक्कल और आस-पास के जंगल बहुत सेंसिटिव जोन हैं, जहाँ त्योहार के समय भारी भीड़ होती है. इन इलाकों में बिना इजाजत के ड्रोन ऑपरेशन तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा है. इसके अलावा यह रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि ड्रोन सुरक्षा सिस्टम के लिए एक गंभीर चुनौती है और जंगल के इलाके में जंगली जानवरों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बनते हैं.