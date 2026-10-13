सबरीमला तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए वीडियोग्राफी और सड़क किनारे खाना बनाने पर बैन
सबरीमला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. इस दौरान लोग वीडियोग्राफी बहुत करते थे.
Published : October 13, 2026 at 10:33 AM IST
पथानामथिट्टा: सबरीमला मंडला-मकरविलक्कू तीर्थयात्रा सीजन के दौरान सन्निधानम, पंबा और निलक्कल में नालम्बलम के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है. पथानामथिट्टा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ए निजामुद्दीन ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत यह आदेश जारी किया.
सुरक्षा और ऑफिशियल कामों के लिए संबंधित अधिकारियों से पहले से इजाजत लेकर की गई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इस रोक से बाहर है. अधिकारियों ने पाया कि नालम्बलम के अंदर कैमरे का इस्तेमाल तीर्थयात्रियों के आसानी से दर्शन में रुकावट डालता है. यह सख्त रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि ऐसी गतिविधियों से भीड़ बढ़ती है और बाद में हादसों का खतरा बढ़ जाता है. इस पहले से उठाए गए कदम का मकसद सुरक्षा पक्का करना है क्योंकि आने वाले दिनों में भक्तों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है.
तीर्थयात्रा के मौसम में सन्निधानम, पंबा, निलक्कल और आस-पास के जंगल के इलाकों में गैर-सरकारी कामों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. सिक्योरिटी एजेंसियों को डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ से पहले से इजाजत लेने के बाद ही सरकारी जरूरतों के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने की इजाजत है.
सन्निधानम, पंबा, निलक्कल और आस-पास के जंगल बहुत सेंसिटिव जोन हैं, जहाँ त्योहार के समय भारी भीड़ होती है. इन इलाकों में बिना इजाजत के ड्रोन ऑपरेशन तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा है. इसके अलावा यह रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि ड्रोन सुरक्षा सिस्टम के लिए एक गंभीर चुनौती है और जंगल के इलाके में जंगली जानवरों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बनते हैं.
सालाना त्योहार के सिलसिले में 11 नवंबर से 25 जनवरी, 2027 तक पंबा से सन्निधानम तक तीर्थयात्रा के रास्ते पर सड़क किनारे बिना इजाजत के बेचने पर रोक लगा दी गई है. कलेक्टर ने वडासेरिकरा से अट्टाथोडू तक के रास्तों के किनारे मवेशी बांधने और चराने पर भी रोक लगा दी है.
इसके अलावा तीर्थयात्रा के दौरान लाहा और सन्निधानम के बीच चलने वाले होटलों में एक साथ रखे जा सकने वाले गैस सिलेंडर की ज्यादा से ज्यादा संख्या पांच कर दी गई है. सार्वजनिक जगहों पर खतरनाक तरीके से गैस सिलेंडर रखना पूरी तरह मना है. जिले के अलग-अलग हिस्सों से सबरीमाला जाने वाली सड़कों के किनारे, निलक्कल और दूसरी पार्किंग जगहों पर खड़ी गाड़ियों के पास खाना बनाना भी पूरी तरह बैन है.
इस दौरान लाहा से सन्निधानम तक तीर्थयात्रा के रास्तों पर मौजूद खाने की जगहों पर नॉन-वेज खाना रखने, पकाने और बेचने पर रोक रहेगी. मंडला सीजन शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में जिला प्रशासन ने इन नियमों को और सख्त कर दिया है.
अधिकारियों ने साफ किया कि भक्तों के लिए बेसिक सुविधाएं पक्का करते हुए सुरक्षा मामलों से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जाएगा. अलग-अलग डिपार्टमेंट के बीच मिलकर बड़ी तैयारियां सबरीमाला और उसके आस-पास तेजी से चल रही हैं. जिला प्रशासन का मकसद आखिर में ग्रीन प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए सुरक्षित तीर्थयात्रा को आसान बनाना है.