सबरीमला तीर्थयात्रा: सन्निधानम में पूजा और आवास के लिए 5 नवंबर से ऑनलाइन बुकिंग

पथानामथिट्टा (केरल): प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर मंडला-मकरविलक्कु तीर्थयात्रा के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए कई अतिरिक्त ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की गई हैं. मंदिर का प्रबंधन करने वाले त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) ने बताया कि सन्निधानम (सबरीमला मंदिर) में पूजा (अनुष्ठान प्रसाद) और आवास के लिए ऑनलाइन बुकिंग बुधवार 5 नवंबर से शुरू होगी. देवस्वोम बोर्ड ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि श्रद्धालु www.onlinetdb.com वेबसाइट के माध्यम से सन्निधानम में पूजा और आवास की बुकिंग कर सकते हैं. सन्निधानम में ठहरने के इच्छुक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

सबरीमला तीर्थयात्रा (Sabarimala pilgrimage season) के दौरान दर्शन के लिए वर्चुअल कतार बुकिंग 1 नवंबर शाम 5 बजे से शुरू हो गई है. दर्शन के लिए स्लॉट sabarimalaonline.org के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं. देवस्वोम बोर्ड ने बताया है कि वर्चुअल कतार वेबसाइट के माध्यम से प्रतिदिन 70,000 भक्तों के लिए स्लॉट बुक किए जा सकते हैं.

वंदिपेरियार सन्निधानम गेस्ट हाउस (सत्रम), एरुमेली, निलक्कल और पंबा में भी रियल-टाइम बुकिंग केंद्र उपलब्ध होंगे. रियल-टाइम बुकिंग के माध्यम से प्रतिदिन अधिकतम 20,000 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति होगी.

अयप्पा भक्तों को 5 लाख रुपये तक बीमा कवरेज

पिछले साल, श्रद्धालुओं के लिए दुर्घटना बीमा कवरेज केवल चार जिलों में दुर्घटनाओं में हुई मौतों तक सीमित था. इस तीर्थयात्रा सीजन से, इस कवरेज को पूरे केरल में बढ़ा दिया गया है. तीर्थयात्रा के दौरान केरल में कहीं भी दुर्घटना का शिकार होने वाला कोई भी अयप्पा भक्त 5 लाख रुपये तक के बीमा कवरेज के लिए पात्र होगा. इसके अलावा, पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए परिवहन का खर्च भी दिया जाएगा- केरल के भीतर 30,000 रुपये तक और केरल के बाहर से आने वालों के लिए 1 लाख रुपये तक. इस साल, बीमा सुरक्षा में सबरीमला ड्यूटी पर तैनात देवस्वोम बोर्ड के स्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ-साथ वहां कार्यरत अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी भी शामिल होंगे.