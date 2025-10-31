ETV Bharat / bharat

सबरीमला दर्शन के लिए वर्चुअल कतार बुकिंग 1 नवंबर से, बीमा कवरेज पाने में होगी सहूलियत

पथानामथिट्टा: सबरीमला में भक्तों के लिए वर्चुअल कतार बुकिंग 1 नवंबर शाम 5 बजे से शुरू होगी. दर्शन के लिए स्लॉट sabarimalaonline.org वेबसाइट के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं. एक दिन में अधिकतम 70 हजार भक्त वर्चुअल कतार वेबसाइट के माध्यम से स्लॉट बुक कर सकते हैं.

देवस्वओम बोर्ड ने इससे संबंधित आधिकारिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं. वंदिपेरियार सत्रम, एरुमेली, निलक्कल और पंपा में रियल-टाइम बुकिंग केंद्र भी होंगे. एक दिन में अधिकतम 20 हजार श्रद्धालुओं को रियल-टाइम बुकिंग के माध्यम से दर्शन की अनुमति होगी.

भक्तों के लिए बीमा कवरेज:

पिछले साल, तीर्थयात्रियों के लिए दुर्घटना बीमा कवरेज केवल चार ज़िलों में आकस्मिक मृत्यु के लिए था. इस तीर्थयात्रा सीज़न से, केरल में अयप्पा भक्तों को सबरीमला तीर्थयात्रा के दौरान किसी भी दुर्घटना की स्थिति में 5 लाख रुपये का कवर प्रदान किया गया है. इसके अलावा, मृतकों के शवों को घर वापस लाने के लिए केरल के भीतर 30 हजार रुपये तक और केरल के बाहर 1 लाख रुपये तक का एम्बुलेंस खर्च प्रदान किया जाएगा.