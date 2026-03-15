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सबरीमला 'मीनम पूजा' के लिए खुला, वार्षिक उत्सव 23 मार्च से शुरू होगा

तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित पड़ोसी राज्यों से तीर्थयात्रियों की भारी आमद की उम्मीद करते हुए त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने व्यापक व्यवस्था की है.

Sabarimala Opens For Meenam Poojas
सबरीमला मंदिर में श्रद्धालु (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 15, 2026 at 2:11 PM IST

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तिरुवनंतपुरम: सबरीमाला श्री धर्म शास्ता मंदिर ने मलयालम महीने 'मीनम' की मासिक पूजा के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं. मुख्य पुजारी (मेलशांति) ई.डी. प्रसाद ने शनिवार शाम 5 बजे मुख्य तांत्रिक (तंत्री) कंडरारू महेश मोहनारारू की उपस्थिति में गर्भगृह खोला और अनुष्ठानिक दीपक प्रज्वलित किया. इसके बाद पवित्र 18 सीढ़ियों के नीचे पवित्र अग्नि (आझी) प्रज्वलित की गई.

रविवार को सुबह 5 बजे से भक्तों को दर्शन की अनुमति दी जाएगी. यह 'मीनम' महीने का पहला दिन है, जिस अवसर पर 'कलाभाभिषेकम' और 'पदिपूजा' सहित विशेष अनुष्ठान शुरू होंगे. मासिक पूजा संपन्न होने के बाद 19 मार्च को रात 10 बजे मंदिर बंद हो जाएगा और फिर 22 मार्च को शाम 5 बजे वार्षिक मंदिर उत्सव के लिए दोबारा खुलेगा.

त्योहार की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक, ध्वजारोहण (कोडियेट्टू) समारोह 23 मार्च को होगा. उत्सव का समापन 31 मार्च को 'पल्लीवेट्टा' और 1 अप्रैल को पंबा नदी में पवित्र स्नान (आरट्टू) के साथ होगा. आरट्टू शोभायात्रा सुबह 9 बजे सन्निधानम से रवाना होगी, और शोभायात्रा के लौटने के बाद रात 10 बजे मंदिर इस मौसम के लिए बंद हो जाएगा.

23 मार्च से श्रीभूतबलि और उत्सवबलि जैसी प्रमुख दैनिक रस्में निभाई जाएंगी और भक्तों के लिए उत्सवबलि के दर्शन करने की विशेष व्यवस्था होगी. तीर्थयात्री नेय्याभिषेकम, अष्टाभिषेकम, पुष्पाभिषेकम और कलाभाभिषेकम जैसी नियमित पूजा-अर्चना में भी भाग ले सकते हैं.

शाम की दीपाराधना और अथाझपूजा के बाद देवता की प्रतिमा को श्रीबली शोभायात्रा के लिए बाहर निकाला जाएगा. इसके साथ पारंपरिक वाद्य-यंत्रों की थाप और पवित्र मंत्रों का गान होगा. पारंपरिक शाही शिकार, 'पल्लीवेट्टा', 31 मार्च की रात को सारमकुथी में आयोजित किया जाएगा, जहाँ देवता के वापस लौटने पर उनका स्वागत करने के लिए भारी भीड़ उमड़ेगी.

1 अप्रैल को 'आरट्टू' समारोह के बाद भक्तों को पंबा गणपति मंदिर में देवता के समक्ष सीधे 'पारा' चढ़ावा चढ़ाने का एक दुर्लभ अवसर मिलेगा. तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित पड़ोसी राज्यों से तीर्थयात्रियों की भारी आमद की उम्मीद करते हुए, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (TDB) ने व्यापक व्यवस्थाएं की है.

तीर्थयात्रियों को सबरीमाला की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्चुअल क्यू सिस्टम के जरिए अपने दर्शन के स्लॉट बुक करने होंगे. जो लोग आधार कार्ड जैसे वैध पहचान पत्र लेकर आ रहे हैं, उनके लिए निलक्कल में स्पॉट बुकिंग काउंटर भी चालू हैं. सन्निधानम में रहने की जगह भी ऑनलाइन बुक की जा सकती है.

तीर्थयात्रा को सुचारू बनाने के लिए केएसआरटीसी ने निलक्कल-पंपा मार्ग पर अपनी चेन सेवाओं को बढ़ा दिया है, साथ ही पूरे राज्य के प्रमुख डिपो से विशेष बस सेवाएं भी शुरू की है. वाहनों की संभावित भीड़ को देखते हुए निलक्कल में पार्किंग के लिए काफी जगह का इंतजाम किया गया है.

टीडीबी और विभिन्न सरकारी विभागों ने पंपा और सन्निधानम में पीने के पानी के कियोस्क और चौबीसों घंटे मुफ्त भोजन वितरण केंद्रों (अन्नदानम) सहित सभी जरूरी बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम सुनिश्चित किया है.

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए ट्रेकिंग मार्ग पर डिस्पेंसरी, कार्डियोलॉजी केंद्र और ऑक्सीजन पार्लर तैयार कर लिए हैं. आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं भी सक्रिय रूप से काम कर रही है. पम्बा, सन्निधानम और निलाक्कल में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, जबकि वन विभाग की हाथी दस्ते और अग्निशमन बल की इकाइयां भी पूरी तरह से तैयार है.

अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को कड़े शब्दों में याद दिलाया है कि वे पवित्र चढ़ावों (इरुमुडिकट्टू) में प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल न करें और पम्बा नदी में कपड़े छोड़ने पर लगे सख्त प्रतिबंध को दोहराते हुए तीर्थयात्रियों से आग्रह किया है कि वे बिना किसी परेशानी के दर्शन करने के लिए अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करें.

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