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सबरीमला 'मीनम पूजा' के लिए खुला, वार्षिक उत्सव 23 मार्च से शुरू होगा

तिरुवनंतपुरम: सबरीमाला श्री धर्म शास्ता मंदिर ने मलयालम महीने 'मीनम' की मासिक पूजा के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं. मुख्य पुजारी (मेलशांति) ई.डी. प्रसाद ने शनिवार शाम 5 बजे मुख्य तांत्रिक (तंत्री) कंडरारू महेश मोहनारारू की उपस्थिति में गर्भगृह खोला और अनुष्ठानिक दीपक प्रज्वलित किया. इसके बाद पवित्र 18 सीढ़ियों के नीचे पवित्र अग्नि (आझी) प्रज्वलित की गई.

रविवार को सुबह 5 बजे से भक्तों को दर्शन की अनुमति दी जाएगी. यह 'मीनम' महीने का पहला दिन है, जिस अवसर पर 'कलाभाभिषेकम' और 'पदिपूजा' सहित विशेष अनुष्ठान शुरू होंगे. मासिक पूजा संपन्न होने के बाद 19 मार्च को रात 10 बजे मंदिर बंद हो जाएगा और फिर 22 मार्च को शाम 5 बजे वार्षिक मंदिर उत्सव के लिए दोबारा खुलेगा.

त्योहार की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक, ध्वजारोहण (कोडियेट्टू) समारोह 23 मार्च को होगा. उत्सव का समापन 31 मार्च को 'पल्लीवेट्टा' और 1 अप्रैल को पंबा नदी में पवित्र स्नान (आरट्टू) के साथ होगा. आरट्टू शोभायात्रा सुबह 9 बजे सन्निधानम से रवाना होगी, और शोभायात्रा के लौटने के बाद रात 10 बजे मंदिर इस मौसम के लिए बंद हो जाएगा.

23 मार्च से श्रीभूतबलि और उत्सवबलि जैसी प्रमुख दैनिक रस्में निभाई जाएंगी और भक्तों के लिए उत्सवबलि के दर्शन करने की विशेष व्यवस्था होगी. तीर्थयात्री नेय्याभिषेकम, अष्टाभिषेकम, पुष्पाभिषेकम और कलाभाभिषेकम जैसी नियमित पूजा-अर्चना में भी भाग ले सकते हैं.

शाम की दीपाराधना और अथाझपूजा के बाद देवता की प्रतिमा को श्रीबली शोभायात्रा के लिए बाहर निकाला जाएगा. इसके साथ पारंपरिक वाद्य-यंत्रों की थाप और पवित्र मंत्रों का गान होगा. पारंपरिक शाही शिकार, 'पल्लीवेट्टा', 31 मार्च की रात को सारमकुथी में आयोजित किया जाएगा, जहाँ देवता के वापस लौटने पर उनका स्वागत करने के लिए भारी भीड़ उमड़ेगी.

1 अप्रैल को 'आरट्टू' समारोह के बाद भक्तों को पंबा गणपति मंदिर में देवता के समक्ष सीधे 'पारा' चढ़ावा चढ़ाने का एक दुर्लभ अवसर मिलेगा. तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित पड़ोसी राज्यों से तीर्थयात्रियों की भारी आमद की उम्मीद करते हुए, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (TDB) ने व्यापक व्यवस्थाएं की है.