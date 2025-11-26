ETV Bharat / bharat

सबरीमला सोना चोरी मामला: SIT ने पुजारियों के बयान दर्ज किए, पूर्व TDB चीफ को हिरासत में भेजा गया

सबरीमला सोना चोरी मामला: SIT ने पुजारियों के बयान दर्ज किए, पूर्व TDB चीफ को हिरासत में भेजा गया ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: केरल के प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर से जुड़े सोना चोरी मामले की जांच के सिलसिले में एसआईटी ने बुधवार को मंदिर के मुख्य पुजारियों कंदारारू राजीवारू और कंदारारू मोहनारू के बयान दर्ज किए. साथ ही, कोल्लम की विजिलेंस कोर्ट ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के पूर्व प्रेसिडेंट और सीपीएम नेता ए. पद्मकुमार से गहन पूछताछ करने के लिए उन्हें दो दिन के लिए एसआईटी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया. सबरीमला मंदिर के दोनों पुजारी इंचक्कल (Inchakkal) में SIT ऑफिस में पेश हुए. उन्होंने साफ किया कि उनका काम सिर्फ 'भगवान की इच्छा' (देवप्रसन्नम) और बोर्ड अधिकारियों के अनुरोध पर मरम्मत के लिए रस्मी इजाजत देने तक ही सीमित था. आरोपियों के दावों को गलत बताते हुए कंदारारू राजीवारू ने साफ कहा कि इजाजत सिर्फ मंदिर में ऑन-साइट मेंटेनेंस के काम के लिए दी गई थी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कभी भी सोने की परत चढ़े पैनल को चेन्नई ले जाने की इजाजत नहीं दी थी. पुजारियों ने माना कि वे मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों से मूर्तियों की खराब हालत के बारे में मिली जानकारी के आधार पर ही काम किया. सीपीएम नेता ए. पद्मकुमार (ETV Bharat) सीपीएम नेता ए. पद्मकुमार की गिरफ्तारी

SIT ने उन्नीकृष्णन पोट्टी को सबरीमला मंदिर में द्वारपालक पर लगीं सोने की प्लेटें सौंपने के पीछे की कथित साजिश की जांच के लिए सीपीएम नेता ए. पद्मकुमार को हिरासत में लिया है. जांचकर्ताओं को शक है कि सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर पद्मकुमार ने की थी और वे उसके वित्तीय लेन-देन और मुख्य आरोपी के साथ कथित तौर पर विदेश यात्राओं की जांच कर रहे हैं.