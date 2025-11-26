सबरीमला सोना चोरी मामला: SIT ने पुजारियों के बयान दर्ज किए, पूर्व TDB चीफ को हिरासत में भेजा गया
सबरीमला सोना चोरी मामले में एसआईटी ने मंदिर के मुख्य पुजारियों के बयान दर्ज किए. दोनों पुजारियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया.
Published : November 26, 2025 at 1:35 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल के प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर से जुड़े सोना चोरी मामले की जांच के सिलसिले में एसआईटी ने बुधवार को मंदिर के मुख्य पुजारियों कंदारारू राजीवारू और कंदारारू मोहनारू के बयान दर्ज किए. साथ ही, कोल्लम की विजिलेंस कोर्ट ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के पूर्व प्रेसिडेंट और सीपीएम नेता ए. पद्मकुमार से गहन पूछताछ करने के लिए उन्हें दो दिन के लिए एसआईटी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया.
सबरीमला मंदिर के दोनों पुजारी इंचक्कल (Inchakkal) में SIT ऑफिस में पेश हुए. उन्होंने साफ किया कि उनका काम सिर्फ 'भगवान की इच्छा' (देवप्रसन्नम) और बोर्ड अधिकारियों के अनुरोध पर मरम्मत के लिए रस्मी इजाजत देने तक ही सीमित था. आरोपियों के दावों को गलत बताते हुए कंदारारू राजीवारू ने साफ कहा कि इजाजत सिर्फ मंदिर में ऑन-साइट मेंटेनेंस के काम के लिए दी गई थी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कभी भी सोने की परत चढ़े पैनल को चेन्नई ले जाने की इजाजत नहीं दी थी.
पुजारियों ने माना कि वे मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों से मूर्तियों की खराब हालत के बारे में मिली जानकारी के आधार पर ही काम किया.
सीपीएम नेता ए. पद्मकुमार की गिरफ्तारी
SIT ने उन्नीकृष्णन पोट्टी को सबरीमला मंदिर में द्वारपालक पर लगीं सोने की प्लेटें सौंपने के पीछे की कथित साजिश की जांच के लिए सीपीएम नेता ए. पद्मकुमार को हिरासत में लिया है. जांचकर्ताओं को शक है कि सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर पद्मकुमार ने की थी और वे उसके वित्तीय लेन-देन और मुख्य आरोपी के साथ कथित तौर पर विदेश यात्राओं की जांच कर रहे हैं.
स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले पद्मकुमार की गिरफ्तारी ने राज्य में सत्ताधारी CPI(M) को मुश्किल में डाल दिया है. पार्टी नेतृत्व इस घटनाक्रम के राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव से चिंतित है, खासकर पद्मकुमार के पहले के बयान को लेकर कि उन्होंने सरकार की ओर से भेजे गए आवेदन पर एक्शन लिया था. अगर पद्मकुमार हिरासत में पूछताछ के दौरान अपनी इस गवाही पर कायम रहते हैं, तो जांच पूर्व देवस्वोम मंत्री कडकम्पल्ली सुरेंद्रन तक पहुंच सकती है.
फिलहाल CPI(M) ने चार्जशीट फाइल होने तक पद्मकुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है. पार्टी सचिव एम.वी. गोविंदन ने पठानमथिट्टा में कहा कि इस केस में कोई समझौता नहीं होगा और गलत काम करने वालों को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा.
सबरीमला मंदिर सोना चोरी मामले में शामिल अन्य अधिकारियों पर भी कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. केरल हाई कोर्ट में देवस्वोम बोर्ड के पूर्व सचिव एस. जयश्री की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करने वाला है. फिलहाल जयश्री को कोर्ट से राहत मिली हुई. उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन किया था और उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं.
इस बीच, पूर्व देवास्वोम कमिश्नर एन. वासु की रिमांड अवधि 14 दिन और बढ़ा दी गई है, और उनकी जमानत अर्जी पर 3 दिसंबर को फैसला आने की उम्मीद है. वासु ने दलील दी है कि मंदिर से सोने की प्लेटें चेन्नई भेजे जाने से पहले वह रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन इस दावे का सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया है. अब तक पोट्टी, पद्मकुमार और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी मुरारी बाबू समेत पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. एसआई हाई कोर्ट की तय डेडलाइन से पहले अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए तेजी से जांच कर रही है.
