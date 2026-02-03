सबरीमाला सोना चोरी विवाद को लेकर केरल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, विपक्ष ने सत्र का किया बहिष्कार
प्रश्नकाल के दौरान यह हंगामा तब और ज्यादा बढ़ गया जब विपक्षी दल के सदस्यों ने स्पीकर के डायस के करीब चले गए.
तिरुवनंतपुरम: सबरीमला सोना चोरी मामले को लेकर केरल विधानसभा में मंगलवार को अफरा-तफ़री का माहौल देखने को मिला. खबर के मुताबिक, विधानसभा में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के विपक्ष की वॉच एंड वार्ड स्टाफ से झड़प हो गई, जिससे सदन को अचानक स्थगित करना पड़ा.
कार्यवाही में हाथापाई, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के संदर्भ में जुबानी जंग और उसके बाद विपक्ष के बॉयकॉट से दिक्कत हुई, जिन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सबरीमाला सोना चोरी मामले की जांच में रुकावट डाल रही है.
प्रश्नकाल के दौरान यह हंगामा तब और ज्यादा बढ़ गया जब विपक्षी दल के सदस्यों ने स्पीकर के डायस के करीब चले गए. अलुवा विधायक अनवर सादात के सिक्योरिटी घेरे को बायपास करने के लिए हाउस के वेल और पोडियम को अलग करने वाले लकड़ी के बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करने के बाद हालात बिगड़ गए.
प्रटोकॉल तोड़ते हुए, मुवत्तुपुझा विधायक मैथ्यू कुझालनादन मार्शल को चकमा देकर स्पीकर की कुर्सी की सीढ़ियों तक पहुंच गए, जिससे हाथापाई हो गई. विपक्ष ने आरोप लगाया कि वॉच एंड वार्ड स्टाफ ने बैनर जब्त करते समय बहुत ज़्यादा बल का इस्तेमाल किया और सदस्यों के साथ मारपीट की. विपक्ष के इस दावे को सरकार ने पूरी तरह से नकार दिया.
सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी की जांच को लेकर तनाव के बीच ट्रेजरी और विपक्ष के बीच बहस हुई. यूडीएफ के सदस्यों ने 'सोना किसने चुराया' सवाल करते हुए एक पैरोडी गाना गाया, जिसके बाद सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को सोने की स्मगलिंग से जोड़ते हुए एक विवादित बात कही, जिसका मतलब था कि कांग्रेस नेतृ्त्व ऐसी चोरियों से फायदा उठाती है. इस बात से विपक्ष के सदस्य भड़क गए, जो बैनरों से स्पीकर एएन शमसीर का रास्ता रोकते हुए सदन के वेल तक आ गए.
विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर चार्जशीट फाइल करने में देरी कर रही है ताकि सीपीआई (एम) के नेताओं और मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी समेत आरोपियों को कानूनी जमानत मिल सके. सतीशन ने तर्क दिया कि जांच टीम, कथित तौर पर मुख्यमंत्री ऑफिस के दबाव में, जरूरी 90-दिन के समय में चार्जशीट फाइल करने में नाकाम रही. उन्होंने द्वारपालक मूर्ति समेत जरूरी सबूतों के फोरेंसिक विश्लेषण में देरी के बारे में हाल की कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि सबूत नष्ट करने के लिए जांच से समझौता किया जा रहा है.
इन आरोपों को खारिज करते हुए, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विरोध प्रदर्शनों को विपक्ष की राजनीतिक असुरक्षा को छिपाने के लिए की गई हस्तक्षेप बताया. उन्होंने साफ किया कि जांच केरल हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच की सीधी निगरानी में चल रही थी, जिसने स्पेशल जांच टीम की प्रगति पर संतुष्टि जताई थी. विजयन ने कहा कि विपक्ष द्वारा कही गई बुरी बातें ज़मानत की अर्जी पर विचार करते समय एक सिंगल बेंच ने की थीं और वे मॉनिटरिंग डिवीजन बेंच के विचार को नहीं दिखाती थीं.
सदन टलने के बाद, यूडीएफ ने सत्र का बॉयकॉट करने का ऐलान किया, और कहा कि वे ऐसी सरकार के साथ सहयोग नहीं कर सकते जिस पर मंदिर का पैसा लूटने का आरोप है. एलडीएफ सरकार पर 'सोने को तांबे में बदलने वाली कीमिया' का आरोप लगाते हुए बैनर लहराते हुए, विपक्ष ने असेंबली हॉल के बाहर अपना विरोध जारी रखा.
स्पीकर शमसीर ने बाद में विरोध के तरीके की आलोचना करते हुए कहा कि असहमति का होना लोकतंत्र में ठीक है, लेकिन चेयर को रोकना और सदन के अधिकार को चुनौती देना मंजूर नहीं है.
