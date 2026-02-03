ETV Bharat / bharat

सबरीमाला सोना चोरी विवाद को लेकर केरल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, विपक्ष ने सत्र का किया बहिष्कार

सबरीमाला सोना चोरी विवाद को लेकर केरल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: सबरीमला सोना चोरी मामले को लेकर केरल विधानसभा में मंगलवार को अफरा-तफ़री का माहौल देखने को मिला. खबर के मुताबिक, विधानसभा में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के विपक्ष की वॉच एंड वार्ड स्टाफ से झड़प हो गई, जिससे सदन को अचानक स्थगित करना पड़ा. कार्यवाही में हाथापाई, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के संदर्भ में जुबानी जंग और उसके बाद विपक्ष के बॉयकॉट से दिक्कत हुई, जिन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सबरीमाला सोना चोरी मामले की जांच में रुकावट डाल रही है. प्रश्नकाल के दौरान यह हंगामा तब और ज्यादा बढ़ गया जब विपक्षी दल के सदस्यों ने स्पीकर के डायस के करीब चले गए. अलुवा विधायक अनवर सादात के सिक्योरिटी घेरे को बायपास करने के लिए हाउस के वेल और पोडियम को अलग करने वाले लकड़ी के बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करने के बाद हालात बिगड़ गए. प्रटोकॉल तोड़ते हुए, मुवत्तुपुझा विधायक मैथ्यू कुझालनादन मार्शल को चकमा देकर स्पीकर की कुर्सी की सीढ़ियों तक पहुंच गए, जिससे हाथापाई हो गई. विपक्ष ने आरोप लगाया कि वॉच एंड वार्ड स्टाफ ने बैनर जब्त करते समय बहुत ज़्यादा बल का इस्तेमाल किया और सदस्यों के साथ मारपीट की. विपक्ष के इस दावे को सरकार ने पूरी तरह से नकार दिया. सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी की जांच को लेकर तनाव के बीच ट्रेजरी और विपक्ष के बीच बहस हुई. यूडीएफ के सदस्यों ने 'सोना किसने चुराया' सवाल करते हुए एक पैरोडी गाना गाया, जिसके बाद सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को सोने की स्मगलिंग से जोड़ते हुए एक विवादित बात कही, जिसका मतलब था कि कांग्रेस नेतृ्त्व ऐसी चोरियों से फायदा उठाती है. इस बात से विपक्ष के सदस्य भड़क गए, जो बैनरों से स्पीकर एएन शमसीर का रास्ता रोकते हुए सदन के वेल तक आ गए.