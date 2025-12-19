सबरीमाला स्वर्ण चोरी: हाईकोर्ट ने SIT को लगायी फटकार, पूछा- 'प्रभावशाली लोगों को क्यों बचा रही है पुलिस?'
Published : December 19, 2025 at 6:55 PM IST
एर्नाकुलम/तिरुवनंतपुरम: केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमला स्वर्ण चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) के प्रति गहरी नाराजगी जताई है. अदालत ने सवाल उठाया है कि क्या कुछ दोषियों को बचाने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है. आरोपी एन. वासु, मुरारी बाबू और के.एस. बैजू की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने सख्त चेतावनी दी कि जांच बड़े प्रभावशाली लोगों तक पहुंचनी चाहिए.
अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि एसआईटी त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के पूर्व सदस्यों, एडवोकेट विजयकुमार और शंकरदास को आरोपी बनाने या उनकी गिरफ्तारी करने में विफल रही है. बेंच ने टिप्पणी की कि इतनी बड़ी स्वर्ण चोरी बोर्ड के सदस्यों सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकती थी.
अदालत ने कहा, "जिन्हें संपत्ति की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वे ही इसके विनाशक बन गए." कोर्ट ने आगे कहा कि इस घटना ने भगवान अयप्पा के करोड़ों भक्तों की धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई है. एसआईटी को स्पष्ट संदेश देते हुए उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि अपराधियों के बचने के लिए कोई भी चोर रास्ता (लूपहोल) न छोड़ा जाए.
अदालत ने जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि उम्र या मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं राहत का आधार नहीं हो सकतीं, खासकर तब जब प्रभावशाली व्यक्तियों की रिहाई से गवाहों को प्रभावित किए जाने का खतरा हो.
एसआईटी एक्शन मेंः
मुख्य संदिग्धों की गिरफ्तारी में देरी को लेकर उच्च न्यायालय की तीखी आलोचना के बाद, एसआईटी ने दो महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की हैं. चेन्नई स्थित 'स्मार्ट क्रिएशंस' (वह कंपनी जिसने 'द्वारपाल' की मूर्तियों पर सोना चढ़ाने का काम किया था) के सीईओ पंकज भंडारी और बेल्लारी के एक जौहरी गोवर्धन को हिरासत में लिया गया है. गोवर्धन पर चोरी का सोना खरीदने का आरोप है.
पंकज भंडारी की गिरफ्तारी इससे पहले दो बार पूछताछ और फिर रिहा किए जाने के बाद हुई है. उनसे पहली बार उन्नीकृष्णन पोट्टी की गिरफ्तारी से ठीक पहले पूछताछ की गई थी. बाद में, मुरारी बाबू और पद्मकुमार सहित अन्य आरोपियों की रिमांड के बाद, उन्हें एक सप्ताह पहले केरल में क्राइम ब्रांच के कार्यालय में बुलाया गया था. हालांकि, उस समय उन्हें एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए जाने दिया गया था. आज गिरफ्तार कर लिया गया.
दोनों संदिग्धों से एंचक्कल स्थित क्राइम ब्रांच के कार्यालय में पूछताछ की गई और उन्हें कोल्लम की अदालत में पेश किया जाएगा. इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले की वित्तीय अनियमितताओं की अपनी समानांतर जांच तेज कर दी है. इसके लिए सतर्कता अदालत को निर्देश दिया गया है कि वह मामले से संबंधित सभी दस्तावेज केंद्रीय एजेंसी को सौंप दे.
