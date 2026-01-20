ETV Bharat / bharat

Sabarimala Gold Theft: ED का आरोपियों पर शिकंजा, तीन राज्यों में 21 जगहों पर छापेमारी

Sabarimala Gold Theft: ED का आरोपियों पर शिकंजा, तीन राज्यों में 21 जगहों पर छापेमारी ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: सबरीमला सोना चोरी मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को 'ऑपरेशन गोल्डन शैडो' नाम से कई राज्यों में तलाशी अभियान शुरू किया. केंद्रीय एजेंसी की कोच्चि, कोझिकोड, बेंगलुरु और चेन्नई यूनिट के 100 से अधिक अधिकारियों ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में 21 जगहों पर एक साथ छापेमारी की.

ईडी की टीमों ने सबरीमला मंदिर का प्रबंधन करने वाले त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के पूर्व अध्यक्ष, बड़े अधिकारियों और उन कॉन्ट्रैक्टर के घरों और ऑफिस में तलाशी अभियान चलाया, जिन पर सोना चोरी में शामिल होने का शक है.

सेंट्रल एजेंसी की जांच अब देवास्वोम प्रबंधन के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है. केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पेट्टा में देवास्वोम के पूर्व कमिश्नर और अध्यक्ष एन. वासु के घर पर छापेमारी की गई. साथ ही, दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ी में आई पांच अधिकारियों की ईडी टीम ने पतनमतिट्टा के अरनमुला में TDB के पूर्व अध्यक्ष ए. पद्मकुमार के घर की तलाशी ली.

कोल्लम विजिलेंस कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद पद्मकुमार के घर पर सुबह 6 बजे तलाशी शुरू हुई और कई घंटों तक चली. अधिकारियों ने उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए फाइलों और फैसलों की जांच की. इस कदम को जांच की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है; पद्मकुमार से पूछताछ करने में राज्य पुलिस की हिचकिचाहट को लेकर पहले हुई आलोचनाओं से राजनीतिक संरक्षण के आरोप लगे थे. ईडी का दखल ऐसी जांच का संकेत है जिसमें ऐसी कोई छूट नहीं है.

मुख्य आरोपी के घर पर नाटकीय दृश्य

ईडी की छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी के तिरुवनंतपुरम स्थित घर पर हाई ड्रामा हुआ. घर बंद मिलने पर, अधिकारियों को पड़ोसियों से पता चला कि पोट्टी की मां कुछ दिन पहले ही वेंजरामूडू में एक रिश्तेदार के घर चली गई थीं. टीम को घर का ताला खोलने के लिए उन्हें बुलाना पड़ा.

ईडी सबूतों से छेड़छाड़ को लेकर भी सावधान है. एसआईटी ने पहले पाया था कि उन्नीकृष्णन पोट्टी ने डॉक्यूमेंट्स और जरूरी सबूत अपनी बहन के वेंजरामूडू स्थित घर पर ले गए थे - अक्सर उसकी जानकारी के बिना - जिससे वह जगह आगे की तलाशी के लिए एक संभावित टारगेट बन गई.

आधिकारिक मिलीभगत और गलत रिकॉर्ड

ईडी की जांच में प्रशासनिक तंत्र पर भी ध्यान दिया गया. CRPF सुरक्षा में पूर्व एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजेंद्रप्रसाद के अंगमाली घर और पूर्व बोर्ड सेक्रेटरी जयश्री के कक्कनाड फ्लैट पर तलाशी ली गई.