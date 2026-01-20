ETV Bharat / bharat

Sabarimala Gold Theft: ED का आरोपियों पर शिकंजा, तीन राज्यों में 21 जगहों पर छापेमारी

सबरीमला सोना चोरी मामले में आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए ईडी ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में 21 जगहों पर एक साथ छापेमारी की.

Sabarimala Gold Theft ED Raids 21 locations across Kerala, Karnataka and Tamil Nadu
Sabarimala Gold Theft: ED का आरोपियों पर शिकंजा, तीन राज्यों में 21 जगहों पर छापेमारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 20, 2026 at 1:14 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम: सबरीमला सोना चोरी मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को 'ऑपरेशन गोल्डन शैडो' नाम से कई राज्यों में तलाशी अभियान शुरू किया. केंद्रीय एजेंसी की कोच्चि, कोझिकोड, बेंगलुरु और चेन्नई यूनिट के 100 से अधिक अधिकारियों ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में 21 जगहों पर एक साथ छापेमारी की.

ईडी की टीमों ने सबरीमला मंदिर का प्रबंधन करने वाले त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के पूर्व अध्यक्ष, बड़े अधिकारियों और उन कॉन्ट्रैक्टर के घरों और ऑफिस में तलाशी अभियान चलाया, जिन पर सोना चोरी में शामिल होने का शक है.

सेंट्रल एजेंसी की जांच अब देवास्वोम प्रबंधन के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है. केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पेट्टा में देवास्वोम के पूर्व कमिश्नर और अध्यक्ष एन. वासु के घर पर छापेमारी की गई. साथ ही, दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ी में आई पांच अधिकारियों की ईडी टीम ने पतनमतिट्टा के अरनमुला में TDB के पूर्व अध्यक्ष ए. पद्मकुमार के घर की तलाशी ली.

कोल्लम विजिलेंस कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद पद्मकुमार के घर पर सुबह 6 बजे तलाशी शुरू हुई और कई घंटों तक चली. अधिकारियों ने उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए फाइलों और फैसलों की जांच की. इस कदम को जांच की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है; पद्मकुमार से पूछताछ करने में राज्य पुलिस की हिचकिचाहट को लेकर पहले हुई आलोचनाओं से राजनीतिक संरक्षण के आरोप लगे थे. ईडी का दखल ऐसी जांच का संकेत है जिसमें ऐसी कोई छूट नहीं है.

मुख्य आरोपी के घर पर नाटकीय दृश्य
ईडी की छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी के तिरुवनंतपुरम स्थित घर पर हाई ड्रामा हुआ. घर बंद मिलने पर, अधिकारियों को पड़ोसियों से पता चला कि पोट्टी की मां कुछ दिन पहले ही वेंजरामूडू में एक रिश्तेदार के घर चली गई थीं. टीम को घर का ताला खोलने के लिए उन्हें बुलाना पड़ा.

ईडी सबूतों से छेड़छाड़ को लेकर भी सावधान है. एसआईटी ने पहले पाया था कि उन्नीकृष्णन पोट्टी ने डॉक्यूमेंट्स और जरूरी सबूत अपनी बहन के वेंजरामूडू स्थित घर पर ले गए थे - अक्सर उसकी जानकारी के बिना - जिससे वह जगह आगे की तलाशी के लिए एक संभावित टारगेट बन गई.

आधिकारिक मिलीभगत और गलत रिकॉर्ड
ईडी की जांच में प्रशासनिक तंत्र पर भी ध्यान दिया गया. CRPF सुरक्षा में पूर्व एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजेंद्रप्रसाद के अंगमाली घर और पूर्व बोर्ड सेक्रेटरी जयश्री के कक्कनाड फ्लैट पर तलाशी ली गई.

जयश्री, जो 2017 से 2019 तक सेक्रेटरी और बाद में तिरुवभरणम कमिश्नर रहीं, पहले से ही सोना चोरी केस में आरोपी हैं. SIT ने पहले ऐसे सबूत खोजे थे जिनसे पता चलता है कि उन्होंने पोट्टी को सोने की प्लेटें दी थीं. ईडी की शुरुआती जांच से 2019 और 2025 के बीच गंभीर गड़बड़ियों का पता चला है, जिसमें सोने की परत चढ़ी प्लेटों को मंदिर परिसर से हटाने के लिए सरकारी रजिस्टरों में धोखे से "कॉपर प्लेट्स" के तौर पर दर्ज किया गया था.

'ऑपरेशन गोल्डन शैडो' केरल से आगे बढ़कर पैसे के लेन-देन और चोरी की चीजों को ठिकाने लगाने की जांच के लिए चलाया गया. चेन्नई और बेंगलुरु में पंकज भंडारी (स्मार्ट क्रिएशन्स) के ऑफिस और कर्नाटक के बल्लारी में बुलियन व्यापारी गोवर्धन (रोड्डम ज्वैलरी) के घर और दुकान पर छापे मारे गए. जांच एजेंसियों को शक है कि मंदिर से चुराए गए सोने को पिघलाकर मार्केट में लाने के लिए पोट्टी, भंडारी और गोवर्धन के बीच कोई गलत सांठगांठ है.

ईडी इस मामले में इंटरनेशनल स्मगलिंग सिंडिकेट से लिंक की भी जांच कर रही है, जिसमें सुभाष कपूर जैसे कुख्यात लोगों का जिक्र सामने आ रहा है, जिससे लगता है कि इस मामले के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं.

संपत्ति कुर्क होने की संभावना
जांच अधिकारियों का मानना ​​है कि चोरी किया गया सोना पुराना है. इस वजह से असल बाजार कीमत बहुत ज्यादा है. हाई कोर्ट ने हाल ही में आशंका जताई थी कि पूरी सोने की प्लेटें बदल दी गई होंगी.

ईडी अभी डिजिटल सबूत, बैंक रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपियों ने अपराध से मिले पैसे का इस्तेमाल करके अधिक संपत्ति तो नहीं बनाई.धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत, यह साबित करने की जिम्मेदारी आरोपियों की है कि उनकी संपत्ति गैर-कानूनी तरीकों से नहीं कमाई गई थी.

सूत्रों का कहना है कि एजेंसी आरोपियों की प्रॉपर्टी अटैच करने की तैयारी कर रही है और जल्द ही TDB के पूर्व अध्यक्ष को डिटेल में पूछताछ के लिए अपने कोच्चि ऑफिस बुलाएगी.

यह भी पढ़ें- 'सबरीमला मंदिर में सोना चोरी के पीछे हाई-लेवल पॉलिटिकल साजिश', भाजपा ने लगाया बड़ा आरोप

TAGGED:

SABARIMALA GOLD THEFT
ED RAIDS IN KERALA
OPERATION GOLDEN SHADOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.