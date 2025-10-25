ETV Bharat / bharat

सबरीमला मंदिर से सोना चोरी का मामला: बेल्लारी, बेंगलुरू में एसआईटी की छापेमारी

पथनमथिट्टा: केरल के सबरीमला मंदिर से सोना गायब होने के मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी के बेंगलुरु स्थित अपार्टमेंट और बेल्लारी में एक आभूषण की दुकान पर छापेमारी की. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.

पोट्टी को जांच के तहत शुक्रवार को बेंगलुरु ले जाया गया. सूत्रों ने बताया कि एसआईटी ने गोवर्धन के आभूषण की दुकान पर छापा मारा, जिसने कथित तौर पर मंदिर के श्रीकोविल (गर्भगृह) की चौखट पर सोने की परत चढ़ाने के काम का कथित तौर पर वित्तपोषण किया था, जिसे आधिकारिक तौर पर पोट्टी ने वित्तपोषित किया था.

अधिकारियों ने बताया कि एसआईटी ने आभूषण की दुकान से सोने की कई छड़ें जब्त की हैं. उन्होंने बताया कि हालांकि, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या जब्त किया गया सोना द्वारपालक की मूर्तियों की सोने की परत चढ़ी तांबे की प्लेट से निकाला गया था, जिन्हें 2019 में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भेजा गया था.

एसआईटी ने जांच के तहत गोवर्धन का बयान पहले ही दर्ज कर लिया है. इस बीच, जांच दल ने बेंगलुरु के श्रीरामपुरा में पोट्टी के अपार्टमेंट पर भी छापेमारी की और वहां स्थित एक अयप्पा मंदिर भी गई, जहां पोट्टी पहले पुजारी था.