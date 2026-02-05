ETV Bharat / bharat

सबरीमला गोल्ड चोरी केस: मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन को मिली सशर्त वैधानिक जमानत, तंत्री से जुड़ी कंपनी पर ईडी की रेड

उन्नीकृष्णन पोट्टी और कंदारारू राजीवर (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

कोल्लम: केरल में सनसनीखेज सबरीमला सोना चोरी मामले में कोल्लम विजिलेंस कोर्ट (सतर्कता न्यायालय) ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को वैधानिक जमानत दे दी है. आदेश के बाद पिछले 3 महीने से जेल में बंद पोट्टी के आज शाम तक जेल से रिहा होने की उम्मीद है. कोर्ट का यह फैसला तब आया जब विशेष जांच दल (SIT) पवित्र जगह के दरवाजों के फ्रेम (कट्टालप्पली) की चोरी के मामले में जरूरी 90-दिन के समय में चार्जशीट जमा नहीं कर पाई. हालांकि पोट्टी को द्वारपालक मूर्ति चोरी केस में कानूनी समय पूरा होने के बाद 21 जनवरी को बेल मिल गई थी, लेकिन डोर फ्रेम केस में रिमांड पेंडिंग होने की वजह से उसे और हिरासत में रखना जरूरी था. विशेष जांच की टीम ने तय समय में अंतरिम चार्जशीट भी फाइल नहीं कर पाई. जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी कानूनी बेल का हकदार है. हालांकि, जुर्म की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने उन पर कड़ी शर्तें लगाई हैं. पोट्टी को पठानमथिट्टा जिले में न घुसने, अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया गया है. उसे बिना इजाजत के राज्य छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है. सबरीमला सोना चोरी मामले में सह-आरोपी मुरारी बाबू, श्रीकुमार और सुधीश कुमार की रिहाई के बाद, पोट्टी इस मामले में जमानत पाने वाले चौथे शख्स हैं. उन्हें मूल रूप से 16 अक्टूबर, 2025 को तिरुवनंतपुरम के पुलिमठ में उनके घर से हिरासत में लिया गया था. ईडी ने वित्तीय ट्रेल की जांच की

पुलिस जांच के साथ-साथ, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी मामले के वित्तीय पहलुओं पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. कोच्चि और कोझिकोड यूनिट के ईडी अधिकारियों ने गुरुवार को तिरुवल्ला में नेदुमपरम्बिल क्रेडिट सिंडिकेट और उसके मालिक एनएम राजू के घर पर एक साथ छापेमारी की. केंद्रीय एजेंसी इस मामले में सह-आरोपी सबरीमला तंत्री कंदारारू राजीवर द्वारा कथित तौर पर प्राइवेट वित्तीय फर्म में जमा किए गए 2.5 करोड़ रुपये के स्रोत की जांच कर रही है.