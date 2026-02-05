सबरीमला गोल्ड चोरी केस: मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन को मिली सशर्त वैधानिक जमानत, तंत्री से जुड़ी कंपनी पर ईडी की रेड
सबरीमला सोना चोरी केस में ईडी ने तंत्री से जुड़ी कंपनी पर छापेमारी की. वहीं कोर्ट ने पोट्टी को वैधानिक जमानत दी है.
Published : February 5, 2026 at 2:52 PM IST
कोल्लम: केरल में सनसनीखेज सबरीमला सोना चोरी मामले में कोल्लम विजिलेंस कोर्ट (सतर्कता न्यायालय) ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को वैधानिक जमानत दे दी है. आदेश के बाद पिछले 3 महीने से जेल में बंद पोट्टी के आज शाम तक जेल से रिहा होने की उम्मीद है.
कोर्ट का यह फैसला तब आया जब विशेष जांच दल (SIT) पवित्र जगह के दरवाजों के फ्रेम (कट्टालप्पली) की चोरी के मामले में जरूरी 90-दिन के समय में चार्जशीट जमा नहीं कर पाई.
हालांकि पोट्टी को द्वारपालक मूर्ति चोरी केस में कानूनी समय पूरा होने के बाद 21 जनवरी को बेल मिल गई थी, लेकिन डोर फ्रेम केस में रिमांड पेंडिंग होने की वजह से उसे और हिरासत में रखना जरूरी था. विशेष जांच की टीम ने तय समय में अंतरिम चार्जशीट भी फाइल नहीं कर पाई. जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी कानूनी बेल का हकदार है. हालांकि, जुर्म की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने उन पर कड़ी शर्तें लगाई हैं.
पोट्टी को पठानमथिट्टा जिले में न घुसने, अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया गया है. उसे बिना इजाजत के राज्य छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है. सबरीमला सोना चोरी मामले में सह-आरोपी मुरारी बाबू, श्रीकुमार और सुधीश कुमार की रिहाई के बाद, पोट्टी इस मामले में जमानत पाने वाले चौथे शख्स हैं. उन्हें मूल रूप से 16 अक्टूबर, 2025 को तिरुवनंतपुरम के पुलिमठ में उनके घर से हिरासत में लिया गया था.
ईडी ने वित्तीय ट्रेल की जांच की
पुलिस जांच के साथ-साथ, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी मामले के वित्तीय पहलुओं पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. कोच्चि और कोझिकोड यूनिट के ईडी अधिकारियों ने गुरुवार को तिरुवल्ला में नेदुमपरम्बिल क्रेडिट सिंडिकेट और उसके मालिक एनएम राजू के घर पर एक साथ छापेमारी की. केंद्रीय एजेंसी इस मामले में सह-आरोपी सबरीमला तंत्री कंदारारू राजीवर द्वारा कथित तौर पर प्राइवेट वित्तीय फर्म में जमा किए गए 2.5 करोड़ रुपये के स्रोत की जांच कर रही है.
यह वित्तीय संस्था, जो पिछले डिपॉजिट फ्रॉड केस के बाद अभी बंद है, जांच का सेंटर बन गया है. एसआईटी ने पहले फर्म में तंत्री के बड़े निवेश का पता लगाया था, जिससे ईडी को संभावित मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच करने करने का रास्ता मिला था.
इस फाइनेंशियल ट्रेल ने एक राजनीतिक विवाद भी खड़ा कर दिया है. सीपीएम नेता और पठानमथिट्टा जिला के पूर्व सचिव केपी उदयभानु ने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया है कि एंटो एंटनी एमपी को उसी संस्थान से फंड मिला था जहां तंत्री ने पैसे जमा किए थे. उदयभानु ने राजनीतिक नेतृत्व और फ्रॉड की आरोपी फर्म के बीच कथित वित्तीय कनेक्शन की पूरी जांच की मांग की है.
तंत्री की रिमांड बढ़ाई गई
मुख्य आरोपी को जमानत मिलने के बाद भी, कोर्ट ने तंत्री कंदरारू राजीवर की रिमांड 14 दिन और बढ़ा दी। तंत्री, जो उम्र से जुड़ी बीमारियों का इलाज करा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट इस महीने की 9 तारीख को तंत्री और दूसरे आरोपियों की ज़मानत अर्ज़ी पर डिटेल में दलीलें सुनने वाला है.
जांच का दायरा बढ़ा
हाई कोर्ट ने एसआईटी को जांच का दायरा बढ़ाकर पहाड़ी मंदिर (सबरीमला मंदिर) में 1998 से 2025 तक, लगभग तीन दशकों में हुई गड़बड़ियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया है. जांच में अब न सिर्फ हाल की चोरी बल्कि पवित्र झंडे और द्वारपालक की मूर्तियों से जुड़ी पुरानी गड़बड़ियां भी शामिल हैं. हालांकि मुख्य आरोपी की रिहाई से मामले की प्रगति को लेकर चिंता बढ़ गई है. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि जांच एक अहम दौर में है, क्योंकि ईडी अब मनी ट्रेल की जांच कर रहा है और पांच और संदिग्ध कथित तौर पर जांच के दायरे में हैं.
