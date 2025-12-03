ETV Bharat / bharat

सबरीमला सोना चोरी केस : केरल HC ने SIT जांच बढ़ाई, पूर्व देवस्वोम प्रमुख एन. वासु को नहीं मिली जमानत

एर्नाकुलम/कोल्लम (केरल): सबरीमला सोना चोरी मामले की जांच में आज दो मोर्चों पर बड़े डेवलपमेंट हुए. केरल हाई कोर्ट ने एसआईटी (SIT) को जांच के लिए और समय दे दिया, जबकि कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन. वासु को जमानत देने से इनकार कर दिया.

हाई कोर्ट की देवस्वोम बेंच, जिसने खुद से केस शुरू किया था, ने एसआईटी प्रमुख एस.पी. शशिधरन की दी गई अब तक की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद एसआईटी को अपनी जांच पूरी करने के लिए एक और महीने का समय दिया. इस दौरान एसआईटी प्रमुख कोर्ट में मौजूद थे.

रिपोर्ट में कथित तौर पर जरूरी बातें हैं, जिससे पता चलता है कि चोरी में देवस्वोम बोर्ड के बड़े अधिकारी साफ तौर पर शामिल थे, जिसमें उस समय के देवस्वोम आयुक्त और तिरुवभरणम कमिश्नर भी शामिल थे, जिनका नाम चार्जशीट में है.

एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्व आयुक्त एन. वासु ने कथित तौर पर सरकारी कागजों में सोने की प्लेटों को तांबे के तौर पर दर्ज किया था, ऐसा लगता है कि यह काम बोर्ड की जानकारी में था, और मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी ने देवास्वोम अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची थी.

इसके अलावा, रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में लगभग 4.5 किलो सोना गायब हो गया था, और पोट्टी ने चोरी की गई सोने की प्लेटों को चेन्नई में अलग करने के बाद बेल्लारी के एक सोने के व्यापारी गोवर्धन को बेच दिया. इस बारे में गोवर्धन ने एसआईटी के समक्ष अपना बयान दिया.

निचली अदालत में जमा की गई एसआईटी की रिमांड रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पद्मकुमार ने सोने की चोरी में मदद की थी.