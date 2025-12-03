सबरीमला सोना चोरी केस : केरल HC ने SIT जांच बढ़ाई, पूर्व देवस्वोम प्रमुख एन. वासु को नहीं मिली जमानत
केरल हाई कोर्ट ने सबरीमला सोना चोरी मामले में एसआईटी की डेडलाइन एक महीने बढ़ा दी है.
Published : December 3, 2025 at 2:00 PM IST
एर्नाकुलम/कोल्लम (केरल): सबरीमला सोना चोरी मामले की जांच में आज दो मोर्चों पर बड़े डेवलपमेंट हुए. केरल हाई कोर्ट ने एसआईटी (SIT) को जांच के लिए और समय दे दिया, जबकि कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन. वासु को जमानत देने से इनकार कर दिया.
हाई कोर्ट की देवस्वोम बेंच, जिसने खुद से केस शुरू किया था, ने एसआईटी प्रमुख एस.पी. शशिधरन की दी गई अब तक की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद एसआईटी को अपनी जांच पूरी करने के लिए एक और महीने का समय दिया. इस दौरान एसआईटी प्रमुख कोर्ट में मौजूद थे.
रिपोर्ट में कथित तौर पर जरूरी बातें हैं, जिससे पता चलता है कि चोरी में देवस्वोम बोर्ड के बड़े अधिकारी साफ तौर पर शामिल थे, जिसमें उस समय के देवस्वोम आयुक्त और तिरुवभरणम कमिश्नर भी शामिल थे, जिनका नाम चार्जशीट में है.
एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्व आयुक्त एन. वासु ने कथित तौर पर सरकारी कागजों में सोने की प्लेटों को तांबे के तौर पर दर्ज किया था, ऐसा लगता है कि यह काम बोर्ड की जानकारी में था, और मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी ने देवास्वोम अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची थी.
इसके अलावा, रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में लगभग 4.5 किलो सोना गायब हो गया था, और पोट्टी ने चोरी की गई सोने की प्लेटों को चेन्नई में अलग करने के बाद बेल्लारी के एक सोने के व्यापारी गोवर्धन को बेच दिया. इस बारे में गोवर्धन ने एसआईटी के समक्ष अपना बयान दिया.
निचली अदालत में जमा की गई एसआईटी की रिमांड रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पद्मकुमार ने सोने की चोरी में मदद की थी.
इसके साथ ही, हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच के लिए केस रिकॉर्ड मांगे गए थे.
कोर्ट ने कहा कि ईडी को अपनी जांच जारी रखने में कोई रुकावट नहीं है. हालांकि, हाई कोर्ट ने ईडी को केस के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में नया आवेदन लगाने का निर्देश दिया, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले ईडी के शुरुआती अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया था.
एन. वासु को जमानत नहीं मिली
एक अलग घटनाक्रम में, कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन. वासु की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए एसआईटी के कड़े विरोध के आधार पर अर्जी खारिज कर दी, जिसमें कहा गया था कि सोने की चोरी में वासु का सीधा हाथ था.
हालांकि वासु ने दलील दी कि सोने की प्लेटों का हैंडओवर उनके रिटायरमेंट के बाद हुआ और बोर्ड का हैंडओवर का ऑर्डर तब जारी किया गया जब वे इंचार्ज नहीं थे. हालांकि विजिलेंस कोर्ट ने इन दलीलों को नहीं माना, जिससे पूर्व देवास्वोम चीफ को एक बड़ा कानूनी झटका लगा.
