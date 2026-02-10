ETV Bharat / bharat

सबरीमला सोना चोरी मामले में ED का बड़ा एक्शन, साउथ के दिग्गज अभिनेता से करेगी पूछताछ

जयराम का बयान दर्ज करने का नोटिस ऐसे समय में आया है जब ईडी मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन से भी पूछताछ करने की तैयारी में है.

Published : February 10, 2026 at 5:19 PM IST

एर्नाकुलम (केरल): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले (Sabarimala gold theft case) के संबंध में साउथ फिल्मों के दिग्गज अभिनेता जयराम को नोटिस जारी किया है. उन्हें अगले मंगलवार को कोच्चि जोनल कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है. ईडी का यह कदम इस मामले के मुख्य आरोपी, उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ जयराम के संबंधों के बारे में स्पष्टता हासिल करना है.

जयराम का बयान दर्ज करने का नोटिस ऐसे समय में आया है जब ईडी मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन से भी पूछताछ करने की तैयारी में है. अभिनेता को यह नोटिस सोमवार को दिया गया था. जयराम ने पहले स्पष्ट किया था कि उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ उनका कोई वित्तीय लेनदेन नहीं रहा है. उनके इस रुख को देखते हुए, यह संभावना कम है कि ईडी की इस पूछताछ से मामले में कोई बड़ी सफलता मिलेगी.

SIT ने भी की थी पूछताछ

इस मामले में 'विशेष जांच दल' (SIT) पहले भी जयराम से पूछताछ कर चुका है. वह पूछताछ चेन्नई में उनके आवास पर हुई थी. उस समय, जयराम ने बयान दिया था कि उनकी मुलाकात उन्नीकृष्णन पोट्टी से सबरीमला में हुई थी और पोट्टी कई बार विभिन्न पूजा-पाठ करने के लिए उनके घर भी आया था.

जयराम ने यह भी स्वीकार किया कि जब मंदिर के चौखट का शुद्धिकरण हुआ था, तब वे उस समारोह में मौजूद थे. जब दरवाजों के पैनल को कोट्टायम एलमपल्ली मंदिर ले जाया गया, तो वे उस शोभायात्रा में भी शामिल हुए थे. हालांकि, उन्होंने अपना पक्ष साफ रखा कि उन्हें पोट्टी के वित्तीय लेनदेन या धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

ईडी की रडार पर और कौन

ईडी (ED) ने हाल ही में इसी मामले के सिलसिले में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी मुरारी बाबू से भी पूछताछ की और उन्हें छोड़ दिया. तीन महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटे मुरारी बाबू से कोच्चि कार्यालय में नौ घंटे तक पूछताछ की गई.

मुरारी बाबू 'डोर फ्रेम' मामले में छठे आरोपी हैं और 'द्वारपालक पैनल' मामले में दूसरे आरोपी हैं. यह मुरारी बाबू ही थे जिन्होंने पैनल को पोट्टी को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की थी. ईडी फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि उनके और मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी के बीच कोई वित्तीय लेनदेन हुआ था या नहीं. ईडी उन गवाहों और आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिन्हें एसआईटी द्वारा गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा किया जा चुका है.

