ETV Bharat / bharat

सबरीमला गोल्ड स्कैम: देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ए पद्मकुमार गिरफ्तार

सबरीमला सोना चोरी मामले में SIT ने CPM के सीनियर नेता और पथानामथिट्टा के पूर्व MLA को गिरफ्तार किया है.

A. Padmakumar Arrested
देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ए पद्मकुमार गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 20, 2025 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पथानामथिट्टा (केरल) : सबरीमला सोना चोरी मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के पूर्व प्रेसिडेंट ए पद्मकुमार को गिरफ्तार किया है. पद्मकुमार, CPM के सीनियर नेता और पथानामथिट्टा से पूर्व MLA हैं. इस मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है. मेडिकल जांच के बाद उन्हें कोल्लम विजिलेंस कोर्ट में पेश किया जाएगा.

यह गिरफ्तारी तिरुवनंतपुरम में एक सीक्रेट जगह पर SP शशिधरन की अगुवाई में चार घंटे की पूछताछ के बाद हुई. SIT ने पद्मकुमार को कल शाम बुलाया था. नोटिस का पालन करते हुए वह आज सुबह पथानामथिट्टा के अरनमुला में अपने घर से राजधानी पहुंचे.

स्कैम में आरोप और भूमिका
जांच टीम ने पहले गिरफ्तार किए गए पूर्व देवस्वोम कमिश्नर एन वासु के बयानों के आधार पर पद्मकुमार से पूछताछ करने का फैसला किया. SIT को शक है कि पद्मकुमार भी वासु के साथ स्कैम में बराबर के जिम्मेदार हैं.

कैसे हुई चोरी?
26 फरवरी 2019 को एन वासु ने एक फाइल बनाई, जिसमें सोने को कॉपर बताया. अगले महीने, ए पद्मकुमार की अध्यक्षता में हुई देवस्वम बोर्ड की मीटिंग में इस फाइल को मंज़ूरी दी गई. इस मंजूरी से कथित तौर पर मुख्य आरोपी, उन्नीकृष्णन पोट्टी को बोर्ड के नियमों को तोड़ने, सबरीमाला से सोने की परत चढ़ी दरवाजों की चौखट (कट्टिलाप्पलिकल) हटाने और सोना चुराने की इजाजत मिली.

पद्मकुमार के शामिल होने का यकीन होने के बाद SIT ने गिरफ़्तारी दर्ज की. पिछली रिमांड रिपोर्ट और दूसरे आरोपियों के बयानों से पता चला कि पद्मकुमार ने उन्नीकृष्णन पोट्टी को सबरीमाला में पूरी आजादी दी थी. इस बीच पूर्व देवस्वम कमिश्नर एन वासु की कस्टडी SIT को गुरुवार शाम चार बजे तक बढ़ा दी गई.

इस मामले में अब तक गिरफ्तार हुए अधिकारियों की लिस्ट
मामले में अब तक चार लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. इनमें उन्नीकृष्णन पोट्टी, मुरारी बाबू (देवस्वोम बोर्ड के पूर्व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर), डी. सुधीश कुमार (पूर्व एग्जीक्यूटिव ऑफिसर), एन. वासु (देवस्वोम के पूर्व कमिश्नर और प्रेसिडेंट) और ए. पद्मकुमार (देवस्वोम बोर्ड के पूर्व प्रेसिडेंट) शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- असम में स्पेशल वोटर रिवीजन पर हंगामा: विपक्ष ने 'दो दिन के रेजिडेंसी प्रोविजन' पर सवाल उठाए

TAGGED:

SABARIMALA GOLD SCAM
DEVASWOM BOARD PRESIDENT
FORMER DEVASWOM BOARD PRESIDENT
A PADMAKUMAR ARRESTED
SABARIMALA GOLD SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

India US Defence Deal: भारत को मिलेंगे 93 मिलियन डॉलर के घातक हथियार, मिसाइल और तोपें मिलेंगी

Explainer: दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर्यटन सेवा, जानिए सरकार का पूरा प्लान

IITF में दिखी 'नए भारत' की रक्षा शक्ति, यहां हथियारों से लेकर हाई-टेक ड्रोन तक की प्रदर्शनी

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.