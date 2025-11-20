ETV Bharat / bharat

सबरीमला गोल्ड स्कैम: देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ए पद्मकुमार गिरफ्तार

पथानामथिट्टा (केरल) : सबरीमला सोना चोरी मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के पूर्व प्रेसिडेंट ए पद्मकुमार को गिरफ्तार किया है. पद्मकुमार, CPM के सीनियर नेता और पथानामथिट्टा से पूर्व MLA हैं. इस मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है. मेडिकल जांच के बाद उन्हें कोल्लम विजिलेंस कोर्ट में पेश किया जाएगा.

यह गिरफ्तारी तिरुवनंतपुरम में एक सीक्रेट जगह पर SP शशिधरन की अगुवाई में चार घंटे की पूछताछ के बाद हुई. SIT ने पद्मकुमार को कल शाम बुलाया था. नोटिस का पालन करते हुए वह आज सुबह पथानामथिट्टा के अरनमुला में अपने घर से राजधानी पहुंचे.

स्कैम में आरोप और भूमिका

जांच टीम ने पहले गिरफ्तार किए गए पूर्व देवस्वोम कमिश्नर एन वासु के बयानों के आधार पर पद्मकुमार से पूछताछ करने का फैसला किया. SIT को शक है कि पद्मकुमार भी वासु के साथ स्कैम में बराबर के जिम्मेदार हैं.

कैसे हुई चोरी?

26 फरवरी 2019 को एन वासु ने एक फाइल बनाई, जिसमें सोने को कॉपर बताया. अगले महीने, ए पद्मकुमार की अध्यक्षता में हुई देवस्वम बोर्ड की मीटिंग में इस फाइल को मंज़ूरी दी गई. इस मंजूरी से कथित तौर पर मुख्य आरोपी, उन्नीकृष्णन पोट्टी को बोर्ड के नियमों को तोड़ने, सबरीमाला से सोने की परत चढ़ी दरवाजों की चौखट (कट्टिलाप्पलिकल) हटाने और सोना चुराने की इजाजत मिली.