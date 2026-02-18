ETV Bharat / bharat

सबरीमला गोल्ड स्कैम: ED की पूछताछ का फोकस एक्टर जयराम और मुख्य आरोपी के संंबंधों पर

एर्नाकुलम: एक्टर जयराम सबरीमला गोल्ड स्कैम केस के बारे में जानकारी देने के लिए कोच्चि में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ऑफिस में पूछताछ के लिए पेश हुए. मीडिया से बात करते हुए जयराम ने कहा कि अगर सबरीमाला में कोई फ्रॉड हुआ है, तो इसे सामने लाना हर मलयाली की जिम्मेदारी है और वह भी उनमें से एक होने के नाते अपना काम कर रहे हैं.

ईडी ऑफिस में अंदर जाने से पहले उन्होंने साफ किया कि वह पिछले पचास सालों से सबरीमाला आने वाले भक्त हैं और उम्मीद जताई कि इस धोखाधड़ी में शामिल सभी लोग पकड़े जाएंगे और सब कुछ पॉजिटिव तरीके से खत्म होगा.

जयराम ने बताया कि उन्हें अक्सर अलग-अलग मंदिरों में बुलाया जाता है और इसी तरह उन्हें इस जगह पर भी बुलाया गया और ले जाया गया. एक्टर को बुलाने के बाद ईडी उनसे कोच्चि ऑफिस में पूछताछ कर रही है. इस बारे में एक्टर को पिछले हफ्ते नोटिस दिया गया था.

यह ध्यान देने वाली बात है कि ईडी जयराम से उसी समय पूछताछ कर रही है, जब वे मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन से पूछताछ करने वाले हैं. जयराम ने पहले साफ किया था कि उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ उनका कोई फ़ाइनेंशियल लेन-देन नहीं था. इस संदर्भ में महत्व इस बात में है कि क्या ईडी की पूछताछ से मामले के लिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी.

जयराम से पहले भी इसी मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने पूछताछ की थी. यह पूछताछ चेन्नई में उनके घर पर हुई थी. उस समय जयराम ने गवाही दी कि वह सबरीमाला में उन्नीकृष्णन पोट्टी से मिला था और पोट्टी कई बार पूजा-पाठ करने के लिए उसके घर आया था. उसने यह भी बताया कि पोट्टी के बुलाने पर जब दरवाजों की चौखट (कटिलापडी) को पवित्र किया गया था, तो उसने एक समारोह में हिस्सा लिया था.