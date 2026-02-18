ETV Bharat / bharat

सबरीमला गोल्ड स्कैम: ED की पूछताछ का फोकस एक्टर जयराम और मुख्य आरोपी के संंबंधों पर

जयराम ने कहा कि अगर सबरीमाला में कोई फ्रॉड हुआ है तो इसे सामने लाना हर मलयाली की जिम्मेदारी है.

SABARIMALA GOLD SCAM
प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 18, 2026 at 9:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

एर्नाकुलम: एक्टर जयराम सबरीमला गोल्ड स्कैम केस के बारे में जानकारी देने के लिए कोच्चि में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ऑफिस में पूछताछ के लिए पेश हुए. मीडिया से बात करते हुए जयराम ने कहा कि अगर सबरीमाला में कोई फ्रॉड हुआ है, तो इसे सामने लाना हर मलयाली की जिम्मेदारी है और वह भी उनमें से एक होने के नाते अपना काम कर रहे हैं.

ईडी ऑफिस में अंदर जाने से पहले उन्होंने साफ किया कि वह पिछले पचास सालों से सबरीमाला आने वाले भक्त हैं और उम्मीद जताई कि इस धोखाधड़ी में शामिल सभी लोग पकड़े जाएंगे और सब कुछ पॉजिटिव तरीके से खत्म होगा.

जयराम ने बताया कि उन्हें अक्सर अलग-अलग मंदिरों में बुलाया जाता है और इसी तरह उन्हें इस जगह पर भी बुलाया गया और ले जाया गया. एक्टर को बुलाने के बाद ईडी उनसे कोच्चि ऑफिस में पूछताछ कर रही है. इस बारे में एक्टर को पिछले हफ्ते नोटिस दिया गया था.

यह ध्यान देने वाली बात है कि ईडी जयराम से उसी समय पूछताछ कर रही है, जब वे मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन से पूछताछ करने वाले हैं. जयराम ने पहले साफ किया था कि उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ उनका कोई फ़ाइनेंशियल लेन-देन नहीं था. इस संदर्भ में महत्व इस बात में है कि क्या ईडी की पूछताछ से मामले के लिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी.

जयराम से पहले भी इसी मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने पूछताछ की थी. यह पूछताछ चेन्नई में उनके घर पर हुई थी. उस समय जयराम ने गवाही दी कि वह सबरीमाला में उन्नीकृष्णन पोट्टी से मिला था और पोट्टी कई बार पूजा-पाठ करने के लिए उसके घर आया था. उसने यह भी बताया कि पोट्टी के बुलाने पर जब दरवाजों की चौखट (कटिलापडी) को पवित्र किया गया था, तो उसने एक समारोह में हिस्सा लिया था.

इसके अलावा जब दरवाजों के पैनल कोट्टायम के एलमपल्ली मंदिर में लाए गए थे, तो उसने एक जुलूस में हिस्सा लिया था. हालांकि, जयराम ने कहा कि उसे पोट्टी के पैसे के लेन-देन या धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के बारे में पता नहीं था. इसके बाद, ऐसे संकेत मिले हैं कि जांच टीम ने सबरीमाला गोल्ड स्कैम मामले में जयराम को गवाह बनाने का फैसला किया.

मुरारी बाबू से भी पूछताछ

ईडी ने सबरीमाला गोल्ड स्कैम केस के सिलसिले में पूर्व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मुरारी बाबू से भी पूछताछ की और उन्हें रिहा कर दिया. मुरारी बाबू को नौ घंटे की पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया. तीन महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिलने पर उन्हें पूछताछ के लिए कोच्चि ऑफिस बुलाया गया.

मुरारी बाबू डोरफ्रेम (कट्टिलापडी) केस में छठे आरोपी हैं और डोर पैनल (द्वारपालक-पडी) केस में दूसरे आरोपी हैं. मुरारी बाबू ने ही पोट्टी को पैनल सौंपने की प्रक्रिया शुरू की थी. ईडी इस बात की जांच कर रही है कि मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ था या नहीं. ईडी उन गवाहों और आरोपियों से पूछताछ कर रहा है जिन्हें एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत पर रिहा किया गया था.

ये भी पढ़ें- सबरीमला गोल्ड स्कैम: देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ए पद्मकुमार गिरफ्तार

TAGGED:

ED QUESTIONING
ACTOR JAYARAM
सबरीमला गोल्ड स्कैम
ईडी एक्टर जयराम पूछताछ
SABARIMALA GOLD SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.