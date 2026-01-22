ETV Bharat / bharat

सबरीमला गोल्ड विवाद: केरल विधानसभा में गूंजा मुद्दा, हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित

केरल विधानसभा ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन बृहस्पतिवार को हंगामे की भेंट चढ़ गया और आखिर में कार्यवाही समय से पहले स्थगित कर दी गई क्योंकि विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने सबरीमाला मंदिर में कथित सोने की चोरी को लेकर अपना विरोध तेज कर दिया. कार्यवाही में ड्रामा हुआ क्योंकि विपक्षी विधायक सदन के वेल में आ गए, नारे लगाने लगे और सत्ताधारी पार्टी का मजाक उड़ाने के लिए एक पॉपुलर चुनावी गाने 'पोटिये केटिये' की पैरोडी गाने लगे. सरकार को 'मंदिर लुटेरों का रक्षक' लिखे हुए प्लेकार्ड पकड़े हुए और सीपीआई (M) पर चोरी के सिलसिले में गिरफ्तार लोगों को बचाने का आरोप लगाते हुए, विरोध कर रहे सदस्यों ने स्पीकर का रास्ता रोक दिया. इससे चेयर को सदन सस्पेंड करना पड़ा. व्यवधान शून्यकाल के दौरान शुरू हुआ जब विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने गायब सोने के बारे में स्थगन प्रस्ताव लाने की कोशिश की. सतीसन ने देवस्वम मंत्री वी.एन. वासवन के तुरंत इस्तीफे की मांग की, और 2025-26 के दौरान त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड में गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाया. उन्होंने मुख्यमंत्री ऑफिस पर चोरी की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) पर बेवजह दबाव डालने का भी आरोप लगाया. सतीसन ने कहा, 'जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देते, हम पीछे नहीं हटेंगे. सरकार अयप्पा की संपत्ति के बारे में सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है.' हालात तब बिगड़ गए जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एम.बी. राजेश ने तीखा जवाबी हमला किया. विपक्ष की मांगों को एक कंस्ट्रक्टिव बहस से बचने की चाल बताते हुए, राजेश ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता सोने की चोरी में शामिल दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. बहस तब और बढ़ गई जब मंत्री ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का विवादित ज़िक्र किया. विपक्ष से एक पुजारी द्वारा सोनिया गांधी के हाथों में सोना बांधने के बारे में सवाल करते हुए, राजेश ने यूडीएफ से उस सोने का सोर्स साफ करने को कहा. इस टिप्पणी पर विपक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई जिससे शोर-शराबा शुरू हो गया और कार्यवाही बाधित हुई.