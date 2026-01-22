सबरीमला गोल्ड विवाद: केरल विधानसभा में गूंजा मुद्दा, हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित
केरल विधानसभा के बजट सत्र में सत्तारूढ़ मोर्चा ने इस सेशन के दौरान मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया.
Published : January 22, 2026 at 1:56 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन बृहस्पतिवार को हंगामे की भेंट चढ़ गया और आखिर में कार्यवाही समय से पहले स्थगित कर दी गई क्योंकि विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने सबरीमाला मंदिर में कथित सोने की चोरी को लेकर अपना विरोध तेज कर दिया.
कार्यवाही में ड्रामा हुआ क्योंकि विपक्षी विधायक सदन के वेल में आ गए, नारे लगाने लगे और सत्ताधारी पार्टी का मजाक उड़ाने के लिए एक पॉपुलर चुनावी गाने 'पोटिये केटिये' की पैरोडी गाने लगे. सरकार को 'मंदिर लुटेरों का रक्षक' लिखे हुए प्लेकार्ड पकड़े हुए और सीपीआई (M) पर चोरी के सिलसिले में गिरफ्तार लोगों को बचाने का आरोप लगाते हुए, विरोध कर रहे सदस्यों ने स्पीकर का रास्ता रोक दिया. इससे चेयर को सदन सस्पेंड करना पड़ा.
व्यवधान शून्यकाल के दौरान शुरू हुआ जब विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने गायब सोने के बारे में स्थगन प्रस्ताव लाने की कोशिश की. सतीसन ने देवस्वम मंत्री वी.एन. वासवन के तुरंत इस्तीफे की मांग की, और 2025-26 के दौरान त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड में गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाया. उन्होंने मुख्यमंत्री ऑफिस पर चोरी की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) पर बेवजह दबाव डालने का भी आरोप लगाया.
सतीसन ने कहा, 'जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देते, हम पीछे नहीं हटेंगे. सरकार अयप्पा की संपत्ति के बारे में सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है.' हालात तब बिगड़ गए जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एम.बी. राजेश ने तीखा जवाबी हमला किया. विपक्ष की मांगों को एक कंस्ट्रक्टिव बहस से बचने की चाल बताते हुए, राजेश ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता सोने की चोरी में शामिल दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.
बहस तब और बढ़ गई जब मंत्री ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का विवादित ज़िक्र किया. विपक्ष से एक पुजारी द्वारा सोनिया गांधी के हाथों में सोना बांधने के बारे में सवाल करते हुए, राजेश ने यूडीएफ से उस सोने का सोर्स साफ करने को कहा. इस टिप्पणी पर विपक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई जिससे शोर-शराबा शुरू हो गया और कार्यवाही बाधित हुई.
हंगामे के बावजूद सरकार ने प्रश्नकाल के कुछ हिस्से और सबमिशन पास करवाए. राज्य की 125-दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पर एक सवाल का जवाब देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने हाउस को बताया कि इस पहल से 354 करोड़ रुपये की एक्स्ट्रा लायबिलिटी आएगी.
सत्तारूढ़ मोर्चा ने इस सेशन का इस्तेमाल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MNREGA) को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला करने के लिए भी किया. लेजिस्लेटर हरेंद्रन ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वह इस स्कीम को – जिसे असल में यूपीए सरकार ने लेफ्ट के दबाव में शुरू किया था – सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर रही है, फंड में कटौती करके और राज्यों पर बोझ डालने के लिए वेज-शेयरिंग रेश्यो में बदलाव करके.
सदन को बताया गया कि केरल ने एक्स्ट्रा काम के दिनों के अतिरिक्त पैसे देने का फाइनेंशियल बोझ उठाया है, जिससे सरकारी खजाने पर लगभग 894 करोड़ रुपये का खर्च आया है. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आधार लिंकिंग जैसी टेक्निकल वजहों से कोई भी एलिजिबल वर्कर बाहर न रहे.
छोटे सेशन के दौरान चालकुडी नदी में कम फ्लो के कारण पुथुक्कड़ चुनाव क्षेत्र में पानी की भारी कमी और स्कूल बसों के लिए फंड जारी करने में ब्यूरोक्रेटिक देरी जैसे मुद्दे भी उठाए गए. इससे पहले दिन में सदन ने बाबू एम. पलिसरी, एम.आर. रघुचंद्रपाल, के.के. नारायणन, पी.एम. मैथ्यू और वी.के. इब्राहिम कुंजू समेत पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि दी. स्पीकर ए.एन. शमसीर ने राज्य के पॉलिटिकल और कल्चरल क्षेत्रों में उनके योगदान को याद किया.
राहुल ममकूटाथिल को अयोग्य ठहराए जाने और विधानसभा चुनावों के आस-पास सत्ताधारी पार्टी के उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी के साथ, आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ने की उम्मीद है. यूडीएफ ने असेंबली गेट तक प्रोटेस्ट मार्च निकालने का प्लान बताया है, जिससे यह इशारा मिलता है कि सबरीमाला मुद्दे पर रुकावट जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं है.