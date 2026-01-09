सबरीमला गोल्ड चोरी केस में SIT की कार्रवाई, मुख्य पुजारी को हिरासत में लिया
जांच के मुताबिक, मंदिर के मुख्य पुजारी कंदरारू राजीवर ने इस पूरे साजिश में अहम भूमिका निभाई थी.
Published : January 9, 2026 at 4:41 PM IST
तिरुवनंतपुरम: सबरीमला सोना चोरी मामले में एसआईटी ने शुक्रवार को सबरीमला तंत्री (मुख्य पुजारी) कंदारारू राजीवर को गिरफ्तार कर लिया. राज्य की राजधानी में एक अनजान जगह पर घंटों पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी की गई.
एसआईटी का यह कदम तीसरे आरोपी, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और सीपीएम नेता ए पद्मकुमार, और मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी के दिए गए दोषी ठहराने वाले बयानों के बाद आया है.
हाई-लेवल सूत्रों के मुताबिक, जांच टीम ने पद्मकुमार की हालिया बेल हियरिंग के दौरान पुजारी के संदिग्ध शामिल होने की बात को सोच-समझकर छिपाया था. यह पुजारी को अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट जाने से रोकने के लिए एक सोचा-समझा कदम था.
जांच के मुताबिक, कंदरारू राजीवर ने साजिश के सिस्टम में अहम भूमिका निभाई. कहा जाता है कि तंत्री ने ही उन्नीकृष्णन पोट्टी को पहाड़ी मंदिर में अपने असिस्टेंट के तौर पर मिलवाया था. इस पहुंच से पोट्टी को ऊंचे लेवल पर कनेक्शन बनाने और चोरी को अंजाम देने में मदद मिली, जिसमें मंदिर के रिकॉर्ड में सोने की प्लेटों को तांबे की प्लेटों के तौर पर रीक्लासिफाई करना और फिर उन्हें स्मगलिंग करके बाहर ले जाना शामिल था.
खबर है कि एसआईटी ने ऐसे सबूत इकट्ठा किए हैं जिनसे पता चलता है कि तंत्री को इस गड़बड़ी के बारे में पता था. शुक्रवार की गिरफ्तारी से पहले, टीम ने उन्नीकृष्णन पोट्टी को डिटेल में पूछताछ के लिए वापस हिरासत में ले लिया था, जिससे पुजारी की मिलीभगत की पुष्टि करने वाले अहम सुराग मिले.
क्योंकि तंत्री को देवस्वोम बोर्ड से सैलरी मिलती है, इसलिए वह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में आता है. हालांकि राजीवर ने पूछताछ के दौरान कहा कि उसने मंदिर से कोई भी सामान हटाने की इजाजत नहीं दी थी. हालांकि, जांच में उसके द्वारा दी गई तीन खास स्पॉन्सरशिप परमिशन को संदिग्ध बताया है. राज्य पुलिस चीफ रावड़ा चंद्रशेखर ने मीडिया को बताया कि जांच केरल हाई कोर्ट की सीधी निगरानी में निष्पक्ष रूप से चल रही है और राज्य पुलिस का ओहदा एसआईटी के काम में दखल नहीं देगा.
ईडी ने केस रजिस्टर किया
आरोपियों की कानूनी मुश्किलों को और बढ़ाते हुए, ईडी आधिकारिक तौर पर इस मामले में शामिल हो गया है. सेंट्रल एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) रजिस्टर की है, जो पुलिस FIR के बराबर है.
PMLA केस रजिस्टर होने के साथ, ईडी को अब आरोपियों की प्रॉपर्टी अटैच करने का अधिकार मिल गया है. जांच का शुरुआती फेज मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी, पंकज भंडारी (चेन्नई-बेस्ड स्मार्ट क्रिएशन्स के मालिक), और बेल्लारी के ज्वेलरी मालिक गोवर्धन से जुड़े मुश्किल फाइनेंशियल ट्रेल पर फोकस करेगा. जांच की निगरानी ईडी कोच्चि के एडिशनल डायरेक्टर राकेश कुमार कर रहे हैं.
डेटा के लिए कानूनी लड़ाई
ईडी की एंट्री सेंट्रल एजेंसी और राज्य पुलिस के बीच एक छोटी कानूनी लड़ाई के बाद हुई. राज्य सरकार ने शुरू में एफआईआर और केस डायरी शेयर करने का विरोध किया था, और हाई कोर्ट में दलील दी थी कि एसआईटी की जांच काफी है और FEMA का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया. हालांकि, हाई कोर्ट के ट्रायल कोर्ट जाने के निर्देश के बाद, कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने दस्तावेज ईडी को ट्रांसफर करने का आदेश दिया.
उम्मीद है कि ईडी सबरीमला मंदिर में सोने की चोरी के संभावित मनी लॉन्ड्रिंग और अंतरराष्ट्रीय लिंक की जांच के लिए एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों की कस्टडी के लिए कोर्ट जाएगी.
ये भी पढ़ें: सबरीमाला स्वर्ण चोरी: हाईकोर्ट ने SIT को लगायी फटकार, पूछा- 'प्रभावशाली लोगों को क्यों बचा रही है पुलिस?'