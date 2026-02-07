ETV Bharat / bharat

सबरीमला सोना चोरी मामला, SIT ने अटिंगल सांसद से पूछताछ की

तिरुवनंतपुरम: सबरीमला मंदिर में सोने की चोरी के संवेदनशील मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) शनिवार को यहां राज्य पुलिस हेडक्वार्टर में अटिंगल के सांसद और यूडीएफ संयोजक अडूर प्रकाश से पूछताछ की.

सुबह 10 बजे शुरू हुई पूछताछ अभी भी जारी है, क्योंकि जांचकर्ता इस बड़ी चोरी के पीछे कथित राजनीतिक कनेक्शन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. समन जारी करने के समय को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई है, क्योंकि यह यूडीएफ की घोषित 'केरल यात्रा' के दूसरे दिन हुआ है.

जहां एक तरफ विपक्ष पहाड़ी मंदिर में हुई सुरक्षा चूक को सरकार के खिलाफ एक बड़े चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, वहीं एलडीएफ सरकार यूडीएफ के बड़े नेताओं और अपराधियों के बीच कथित संबंधों की जांच करके जवाबी हमला करने की कोशिश कर रही है.

जांच मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि सबरीमाला मंदिर के हाई-सिक्योरिटी जोन से इतनी बड़ी मात्रा में सोना कैसे गायब किया गया. एसआईटी इस बात की जांच कर रही है कि क्या मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी की नियुक्ति में राजनीतिक संरक्षण की कोई भूमिका थी और क्या इससे बाद में हुई चोरी में मदद मिली.

क्या रिश्ता गहरा हो रहा है?

जांचकर्ता श्री प्रकाश और पोट्टी के बीच रिश्ते की गहराई की जांच कर रहे हैं. जांच में तब तेजी आई जब दोनों की साथ की तस्वीरें सामने आई, जिसमें सोनिया गांधी के साथ एक मीटिंग के दौरान पोट्टी को सांसद और पथानामथिट्टा के सांसद एंटो एंटनी के साथ दिखाने वाले विवादित विज़ुअल भी शामिल हैं.

जबकि मिस्टर प्रकाश ने कहा है कि आरोपी के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक वोटर और मंदिर के स्पॉन्सर तक ही सीमित था. एसआईटी इन आरोपों की जांच कर रही है कि यह रिश्ता इससे कहीं ज्यादा गहरा था, जिसमें साजिश या प्रोटेक्शन भी शामिल हो सकता है.