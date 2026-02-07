सबरीमला सोना चोरी मामला, SIT ने अटिंगल सांसद से पूछताछ की
केरल में सबरीमला मंदिर सोना चोरी का मामला तूल पकड़ रहा है. वहीं जांच की कार्रवाई में भी तेजी आई है.
Published : February 7, 2026 at 1:27 PM IST
तिरुवनंतपुरम: सबरीमला मंदिर में सोने की चोरी के संवेदनशील मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) शनिवार को यहां राज्य पुलिस हेडक्वार्टर में अटिंगल के सांसद और यूडीएफ संयोजक अडूर प्रकाश से पूछताछ की.
सुबह 10 बजे शुरू हुई पूछताछ अभी भी जारी है, क्योंकि जांचकर्ता इस बड़ी चोरी के पीछे कथित राजनीतिक कनेक्शन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. समन जारी करने के समय को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई है, क्योंकि यह यूडीएफ की घोषित 'केरल यात्रा' के दूसरे दिन हुआ है.
जहां एक तरफ विपक्ष पहाड़ी मंदिर में हुई सुरक्षा चूक को सरकार के खिलाफ एक बड़े चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, वहीं एलडीएफ सरकार यूडीएफ के बड़े नेताओं और अपराधियों के बीच कथित संबंधों की जांच करके जवाबी हमला करने की कोशिश कर रही है.
जांच मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि सबरीमाला मंदिर के हाई-सिक्योरिटी जोन से इतनी बड़ी मात्रा में सोना कैसे गायब किया गया. एसआईटी इस बात की जांच कर रही है कि क्या मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी की नियुक्ति में राजनीतिक संरक्षण की कोई भूमिका थी और क्या इससे बाद में हुई चोरी में मदद मिली.
क्या रिश्ता गहरा हो रहा है?
जांचकर्ता श्री प्रकाश और पोट्टी के बीच रिश्ते की गहराई की जांच कर रहे हैं. जांच में तब तेजी आई जब दोनों की साथ की तस्वीरें सामने आई, जिसमें सोनिया गांधी के साथ एक मीटिंग के दौरान पोट्टी को सांसद और पथानामथिट्टा के सांसद एंटो एंटनी के साथ दिखाने वाले विवादित विज़ुअल भी शामिल हैं.
जबकि मिस्टर प्रकाश ने कहा है कि आरोपी के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक वोटर और मंदिर के स्पॉन्सर तक ही सीमित था. एसआईटी इन आरोपों की जांच कर रही है कि यह रिश्ता इससे कहीं ज्यादा गहरा था, जिसमें साजिश या प्रोटेक्शन भी शामिल हो सकता है.
पुलिस फाइनेंशियल लेन-देन की भी जांच कर रही है, खासकर बेल्लारी के रहने वाले ज्वेलरी मालिक गोवर्धन से जुड़े कथित ट्रांजैक्शन और गिफ्ट की जांच कर रही है, जो इस मामले से भी जुड़ा हुआ है.
आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ने वाला है. एसआईटी ने मिस्टर एंटो एंटनी का बयान रिकॉर्ड करने का फैसला किया है और उम्मीद है कि वह पूर्व देवस्वोम मंत्री कडाकम्पल्ली सुरेंद्रन से भी दोबारा पूछताछ करेगी.
राजनीतिक बदले की भावना, कांग्रेस ने कहा
कांग्रेस नेतृत्व ने चल रही पुलिस कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे ध्यान भटकाने की चाल बताया है. एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने जांच को 'भ्रष्टाचार में डूबी' सरकार द्वारा रचा गया 'राजनीतिक ड्रामा' कहकर खारिज कर दिया.
श्री वेणुगोपाल ने कहा, 'यह सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं को फंसाकर अपना चेहरा बचाने की एक हताश कोशिश है. हमें पूरा भरोसा है कि इस मनगढ़ंत कहानी में यूडीएफ के किसी भी नेता को जेल नहीं होगी.'
उन्होंने बताया कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्नीकृष्णन पोट्टी ने 2007 में एलडीएफ के कार्यकाल के दौरान अपनी पोस्ट हासिल की और मंदिर में काम करते रहे, जिससे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की इस नियुक्ति को 2004 की यूडीएफ सरकार से जोड़ने की कोशिशों का खंडन होता है.
वेणुगोपाल ने इस बात पर जोर दिया कि हाईकोर्ट के दखल के बिना सच्चाई सामने नहीं आती, क्योंकि राज्य सरकार ने शुरू में असली दोषियों को बचाने की कोशिश की थी. उन्होंने मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि यूडीएफ की चुनावी गति को तोड़ने की सरकार की कोशिश नाकाम साबित होगी.