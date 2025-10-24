ETV Bharat / bharat

सबरीमला गोल्ड विवाद: सुनार को बेचा गया था गोल्ड शीट्स से अलग किया गया सोना, उन्नीकृष्णन पोट्टी ने कबूला

तिरुवनंतपुरम: सबरीमला सोना चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) को एक अहम सफलता मिली है. दरअसल, उन्नीकृष्णन पोट्टी ने अपने बयान में खुलासा किया है कि चेन्नई स्थित स्मार्ट क्रिएशन्स में गोल्ड शीट्स से अलग किया गया सोना बेल्लारी के एक स्वर्ण व्यापारी गोवर्धन को बेचा गया था. गोवर्धन ने भी कथित तौर पर विशेष जांच दल के सामने इसकी पुष्टि की है.

इस महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर SIT बेचे गए सोने की बरामदगी के लिए उन्नीकृष्णन पोट्टी को बेंगलुरु ले गई है. उन्नीकृष्णन पोट्टी से पूछताछ के दौरान मिले महत्वपूर्ण सुराग के बाद एसपी शशिधरन के नेतृत्व वाली SIT ने स्वर्ण व्यापारी गोवर्धन को पूछताछ के लिए तिरुवनंतपुरम स्थित अपराध शाखा कार्यालय बुलाया.

476 ग्राम सोना बरामद होने की उम्मीद

पूछताछ के दौरान गोवर्धन ने स्वीकार किया कि उन्नीकृष्णन पोट्टी ने सोना बेचा था. जांच दल को 476 ग्राम सोना बरामद होने की उम्मीद है, जो पहले प्लेटिंग प्रक्रिया के दौरान गायब पाया गया था. इस बीच, एसआईटी ने निर्धारित किया है कि मुरारी बाबू, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था. उसने 2019 में देवस्वोम प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए जानबूझकर 'सोना' के बजाय 'तांबा' रिकॉर्ड में दर्ज किया था.

कल गिरफ्तार किए गए मुरारी बाबू को रन्नी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था. तिरुवनंतपुरम स्थित अपराध शाखा कार्यालय में पूछताछ के दौरान मुरारी बाबू ने जांच दल के सामने कबूल किया कि उसने महाजर (सूची रिपोर्ट) में जानबूझकर 'सोना' की जगह 'तांबा' लिखा था. जांच दल ने रिमांड रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया कि मुरारी बाबू को 1998 में मूर्तियों पर गोल्ड प्लेट चढ़ने की जानकारी थी.