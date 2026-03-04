सबरीमाला सोना चोरी विवाद: टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पद्मकुमार को मिली वैधानिक जमानत
सबरीमला सोना चोरी मामले में टीडीपी के पूर्व अध्यक्ष पद्मकुमार को वैधानिक जमानत मिल गई है.
Published : March 4, 2026 at 3:00 PM IST
कोल्लम (केरल): सबरीमला सोना चोरी मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, कोल्लम सतर्कता न्यायालय ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई (एम) नेता ए पद्मकुमार को जमानत दे दी है.
विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रहने के बाद उन्हें वैधानिक जमानत मिली. कट्टिलापल्ली और द्वारपालक प्रतिमा चोरी दोनों मामलों में जमानत मिलने के साथ, पद्मकुमार के बुधवार शाम तक जेल से बाहर आने की उम्मीद है.
एसआईटी का आरोप है कि पद्मकुमार सोने की चोरी में सीधे तौर पर शामिल थे. मुख्य आरोप सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी से संबंधित है. जांचकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने टीडीबी की बैठक के कार्यवृत्त में हेरफेर किया और उन्नीकृष्णन पोट्टी को सोने की थालियां सौंपने के संबंध में केवल 'चर्चा' करने के निर्णय को आधिकारिक प्रस्ताव में बदल दिया, जिससे हस्तांतरण को मंजूरी मिल गई.
अन्य टीडीबी सदस्यों की महत्वपूर्ण गवाहियों के आधार पर आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हुई, जो उनके अरनमूला स्थित आवास पर व्यापक छापेमारी के बाद हुई. पद्मकुमार इस मामले में हिरासत से रिहा होने वाले आठवें व्यक्ति हैं. पहले आरोप पत्र दाखिल करने में हुई देरी के कारण पहले आरोपी और चार अन्य को जमानत मिल गई, जबकि मंदिर के मुख्य पुजारी और ए एस श्रीकुमार को उनकी रिमांड अवधि समाप्त होने से पहले ही नियमित जमानत मिल गई.
हालांकि देवास्वोम बेंच ने पहले कहा था कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन एसआईटी द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन न करने से अब व्यापक अनिश्चितता का माहौल बन गया है. चोरी की गई संपत्ति के बरामद न होने और वीएसएससी जैसी संस्थाओं से महत्वपूर्ण फोरेंसिक परिणामों के इंतजार को लेकर गंभीर चिंताएं बनी हुई हैं.
आरोपी के हाई-प्रोफाइल के होने के कारण इस मामले के राजनीतिक निहितार्थ भी गहरे हैं. सीपीआई (एम) का कहना है कि पद्मकुमार अभी भी पार्टी के सदस्य हैं और कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई अंतिम आरोपपत्र पर निर्भर करेगी.
खासकर संभावित नए खुलासों की अटकलों के बीच, विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण, पथानामथिट्टा के इस प्रमुख नेता की रिहाई का राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है. साथ ही, प्रवर्तन निदेशालय इस चोरी के वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहा है और टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष एन वासु से हाल ही में की गई लंबी पूछताछ के बाद जल्द ही पद्मकुमार से पूछताछ किए जाने की उम्मीद है.
