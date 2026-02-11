ETV Bharat / bharat

सबरीमाला वित्तीय विवाद: ऑडिट में गड़बड़ियां सामने आईं, केरल हाई कोर्ट ने देवस्वोम बोर्ड से जवाब मांगा

करोड़ों की स्पॉन्सरशिप के बावजूद, ऑडिटर्स द्वारा देवस्वोम बोर्ड के खाते में देनदारी बनी हुई हैं, जिस पर हाई कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगा है.

The Devaswom Board faces questions after auditors flagged discrepancies in event expenditure
ऑडिटर्स द्वारा इवेंट के खर्च में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद देवस्वोम बोर्ड सवालों के घेरे में (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 11, 2026 at 6:35 PM IST

एर्नाकुलम/तिरुवनंतपुरम (केरल): एक बड़े ऑडिट में सबरीमाला में हुए ग्लोबल अयप्पा मीट की आय और खर्च में लगभग 53 लाख रुपये की बिना वजह की गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिससे गंभीर वित्तीय चिंताएं पैदा हो गई हैं.

देवस्वोम बोर्ड ने विशेष कमिश्नर के जरिए जो रिपोर्ट जमा की है, उसमें शुरुआती कमी की जानकारी दी गई है. इस मामले पर ध्यान देते हुए केरल हाई कोर्ट ने बोर्ड से जवाब मांगा और मामले को 10 दिन बाद फिर से विचार के लिए टाल दिया. 8 जनवरी को कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर सितंबर 2025 में हुए इवेंट का खाता एक महीने के अंदर जमा नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उसी निर्देश के मुताबिक अब रिपोर्ट फाइल कर दी गई है. वहीं आयोजक ने दावा किया कि प्रायोजक से 4.25 करोड़ रुपये जमा हुए, लेकिन खर्च बहुत अधिक था. हालांकि शुरू में देवास्वोम फंड के प्रयोग से मना कर दिया गया था, लेकिन बाद में बोर्ड से भुगतान के लिए 2 करोड़ रुपये दिए गए.

खबर है कि यह रकम अभी तक वापस नहीं की गई है, और 3 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी अभी भी बाकी है. अधिकारियों के बिल और वाउचर बनाने में देरी की वजह से ऑडिट धीमी हो गई, और रिपोर्ट में उरालुंगल सोसाइटी के साफ बिलों का भी जिक्र है.

देवस्वोम बोर्ड के अध्यक्ष के जयकुमार ने कहा कि ग्लोबल मीट के वित्तीय खातों को तुरंत सेटल किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बोर्ड को यह साफ तौर पर समझने की जरूरत है कि भक्तों से मिले दान और प्रायोजक फंड का इस्तेमाल कैसे किया गया, जिसके लिए सही ऑडिटिंग और वेरिफिकेशन की जरूरत है.

उन्होंने आयोजक को खाते पेश करने की उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई और कहा कि 17 फरवरी को होने वाली बोर्ड मीटिंग में इस मामले पर गंभीरता से चर्चा की जाएगी, और संबंधित लोगों को बुलाया जाएगा.

कोर्ट ने बार-बार वित्तीय ट्रांज़ैक्शन में पूरी पारदर्शिता रखने और भक्तों के पैसे का गलत इस्तेमाल न करने का आदेश दिया है. इस मामले में गड़बड़ियों की खबरें सामने आई हैं. इस बीच, विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने देवस्वोम बोर्ड पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया.

मीडिया से बातचीत में उन्होंने भगवान अयप्पा के नाम पर बड़ी अकाउंटिंग में गड़बड़ियों और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बैठक के बारे में बोर्ड ने हाई कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था, वह झूठा था और उसका मकसद जानबूझकर न्यायतंत्र को गुमराह करना था.

उन्होंने कहा कि ऑडिट के नतीजों से गड़बड़ियों की गहराई का पता चलता है. उन्होंने कहा कि 4 करोड़ रुपये से अधिक के प्रायोजक के बावजूद, यह यकीन नहीं होता कि इवेंट अभी भी कर्ज में है, और बोर्ड से यह बताने की मांग की कि पैसा कहां गया.

विपक्ष के नेता ने यह भी कहा कि यह गंभीर बात है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी वाले इवेंट में इस तरह की वित्तीय हेराफेरी हो सकती है, और उन्होंने सरकार पर इसमें मिलीभगत का आरोप लगाया. उन्होंने पूरी जांच की मांग की और मांग की कि जिम्मेदार अधिकारियों और प्रायोजक को सजा दी जाए.

