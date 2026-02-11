ETV Bharat / bharat

सबरीमाला वित्तीय विवाद: ऑडिट में गड़बड़ियां सामने आईं, केरल हाई कोर्ट ने देवस्वोम बोर्ड से जवाब मांगा

ऑडिटर्स द्वारा इवेंट के खर्च में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद देवस्वोम बोर्ड सवालों के घेरे में ( ETV Bharat )

एर्नाकुलम/तिरुवनंतपुरम (केरल): एक बड़े ऑडिट में सबरीमाला में हुए ग्लोबल अयप्पा मीट की आय और खर्च में लगभग 53 लाख रुपये की बिना वजह की गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिससे गंभीर वित्तीय चिंताएं पैदा हो गई हैं.

देवस्वोम बोर्ड ने विशेष कमिश्नर के जरिए जो रिपोर्ट जमा की है, उसमें शुरुआती कमी की जानकारी दी गई है. इस मामले पर ध्यान देते हुए केरल हाई कोर्ट ने बोर्ड से जवाब मांगा और मामले को 10 दिन बाद फिर से विचार के लिए टाल दिया. 8 जनवरी को कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर सितंबर 2025 में हुए इवेंट का खाता एक महीने के अंदर जमा नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उसी निर्देश के मुताबिक अब रिपोर्ट फाइल कर दी गई है. वहीं आयोजक ने दावा किया कि प्रायोजक से 4.25 करोड़ रुपये जमा हुए, लेकिन खर्च बहुत अधिक था. हालांकि शुरू में देवास्वोम फंड के प्रयोग से मना कर दिया गया था, लेकिन बाद में बोर्ड से भुगतान के लिए 2 करोड़ रुपये दिए गए.

खबर है कि यह रकम अभी तक वापस नहीं की गई है, और 3 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी अभी भी बाकी है. अधिकारियों के बिल और वाउचर बनाने में देरी की वजह से ऑडिट धीमी हो गई, और रिपोर्ट में उरालुंगल सोसाइटी के साफ बिलों का भी जिक्र है.

देवस्वोम बोर्ड के अध्यक्ष के जयकुमार ने कहा कि ग्लोबल मीट के वित्तीय खातों को तुरंत सेटल किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बोर्ड को यह साफ तौर पर समझने की जरूरत है कि भक्तों से मिले दान और प्रायोजक फंड का इस्तेमाल कैसे किया गया, जिसके लिए सही ऑडिटिंग और वेरिफिकेशन की जरूरत है.

उन्होंने आयोजक को खाते पेश करने की उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई और कहा कि 17 फरवरी को होने वाली बोर्ड मीटिंग में इस मामले पर गंभीरता से चर्चा की जाएगी, और संबंधित लोगों को बुलाया जाएगा.