ETV Bharat / bharat

सबरीमला से लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा: ट्रक से टकराई गाड़ी, बच्ची समेत 4 की मौत

तुमकुरु (कर्नाटक): सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से क्रूजर वाहन की टक्कर होने के कारण एक बच्ची समेत चार लोगों की मौत हो गई. यह हादसा शुक्रवार तड़के तुमकुरु में बेलावी क्रॉस के पास नेशनल हाईवे-48 पर हुआ. दुर्घटना उस समय हुई जब ये सभी लोग भगवान अयप्पा के दर्शन कर सबरीमला से लौट रहे थे. इस संबंध में कोरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है.

कैसे हुई दुर्घटना

एसपी अशोक ने बताया कि आज सुबह करीब 5:30 बजे कोरा पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों के माध्यम से सूचना मिली कि एक क्रूजर वाहन और ट्रक के बीच टक्कर हो गई है. सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोल और स्थानीय कोरा पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. शुरुआती जानकारी के अनुसार, चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि ड्राइवर समेत 7 लोग घायल हुए हैं. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हादसा क्रूजर चालक को नींद की झपकी आने की वजह से हुआ.

एसपी ने आगे जानकारी दी कि क्रूजर वाहन के चालक और सड़क किनारे ट्रक खड़ा करने वाले ड्राइवर के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है. सभी घायलों को इलाज के लिए जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मृतकों और घायलों की पहचान

मृतकों की पहचान 7 वर्षीय बच्ची साक्षी, मारुतप्पा (45), वेंकटेश (30) और गविसिद्धप्पा (28) के रूप में हुई है. सभी मृतक कोप्पल जिले के रहने वाले थे. हादसे में कुकनूर के रहने वाले प्रवीण कुमार, राजप्पा, हुलिगेप्पा, राकेश, तिरुपति और गदिगेरे टांडा के श्रीनिवास समेत 7 लोग घायल हुए हैं.