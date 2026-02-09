ETV Bharat / bharat

Sabarimala Case: दोबारा होगी गोल्ड टेस्टिंग, ध्वजस्तंभ पुनर्निर्माण में विजिलेंस जांच का निर्देश

सबरीमला मंदिर ( File/ ANI )

एर्नाकुलम (केरल): अहम घटनाक्रम में, केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को सबरीमला मंदिर में सोने की प्लेटों पर वैज्ञानिक परीक्षण (Scientific Testing) का दूसरा राउंड करने की इजाजत दे दी. नमूनों को विस्तृत विश्लेषण के लिए मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) भेजा जाएगा. इसके साथ ही, कोर्ट ने मंदिर के ध्वज स्तंभ (कोडिमारम) के पुनर्निर्माण में हुई गड़बड़ियों को गंभीरता लिया है, और राज्य विजिलेंस को मामले की जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया. यह फैसला तब आया जब एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) की पिछली रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए सोने की क्वालिटी और संघटक (composition) को लेकर कुछ भ्रम थे. कोर्ट के नए फैसले से जांच का दायरा और बढ़ सकता है. कोर्ट के दखल से गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं, खासकर आधिकारिक रिकॉर्ड से लगभग 2.5 किलोग्राम सोना गायब होना. हालांकि फ्लैगमास्ट बनाने के लिए 27 लोगों ने सोना दान किया था, लेकिन 'महाजार' (ऑफिशियल रिकॉर्ड) डॉक्यूमेंट्स में इस खास मात्रा का कोई जिक्र नहीं है. हाई कोर्ट का यह निर्देश देवास्वोम विजिलेंस की रिपोर्ट के बाद आया है, जिसने शुरू में इन गंभीर खामियों को बताया था. अब तक, SIT ने कथित सोना चोरी की अपनी पूरी जांच के तहत VSSC के वैज्ञानिकों और कुल 256 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए हैं.