Sabarimala Case: दोबारा होगी गोल्ड टेस्टिंग, ध्वजस्तंभ पुनर्निर्माण में विजिलेंस जांच का निर्देश
केरल हाई कोर्ट ने सबरीमला मंदिर में सोने की परत चढ़ी प्लेटों की नए सिरे से साइंटिफिक जांच का आदेश दिया.
Published : February 9, 2026 at 3:45 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): अहम घटनाक्रम में, केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को सबरीमला मंदिर में सोने की प्लेटों पर वैज्ञानिक परीक्षण (Scientific Testing) का दूसरा राउंड करने की इजाजत दे दी. नमूनों को विस्तृत विश्लेषण के लिए मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) भेजा जाएगा.
इसके साथ ही, कोर्ट ने मंदिर के ध्वज स्तंभ (कोडिमारम) के पुनर्निर्माण में हुई गड़बड़ियों को गंभीरता लिया है, और राज्य विजिलेंस को मामले की जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया.
यह फैसला तब आया जब एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) की पिछली रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए सोने की क्वालिटी और संघटक (composition) को लेकर कुछ भ्रम थे. कोर्ट के नए फैसले से जांच का दायरा और बढ़ सकता है.
कोर्ट के दखल से गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं, खासकर आधिकारिक रिकॉर्ड से लगभग 2.5 किलोग्राम सोना गायब होना. हालांकि फ्लैगमास्ट बनाने के लिए 27 लोगों ने सोना दान किया था, लेकिन 'महाजार' (ऑफिशियल रिकॉर्ड) डॉक्यूमेंट्स में इस खास मात्रा का कोई जिक्र नहीं है.
हाई कोर्ट का यह निर्देश देवास्वोम विजिलेंस की रिपोर्ट के बाद आया है, जिसने शुरू में इन गंभीर खामियों को बताया था. अब तक, SIT ने कथित सोना चोरी की अपनी पूरी जांच के तहत VSSC के वैज्ञानिकों और कुल 256 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए हैं.
कोर्ट के आदेश पर फ्लैगमास्ट के पुनर्निर्माण की जांच, जो पिछली UDF की अगुवाई वाली देवास्वोम सरकार के समय में हुई थी, ने केरल के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. इस कदम से LDF को विपक्ष पर निशाना साधने के लिए राजनीतिक मुद्दा मिलने की उम्मीद है.
जांच ने पहले ही UDF लीडरशिप पर शिकंजा कस दिया है; हाल ही में, SIT ने UDF संयोजक अदूर प्रकाश को पूछताछ के लिए राज्य पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया. यह उन तस्वीरों के सामने आने के बाद हुआ है जिनमें प्रकाश मामले के मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ दिख रहे हैं – इस घटनाक्रम को अंतिम चार्जशीट फाइल करने से पहले एक अहम कदम माना जा रहा है.
इन कानूनी और जांच वाली कार्रवाइयों का समय खास तौर पर संवेदनशील है, क्योंकि ये आगामी विधानसभा चुनाव से पहले UDF की 'केरल यात्रा' के दूसरे दिन हो रही हैं. इस यात्रा के दौरान विपक्ष सोना चोरी के विवाद को राज्य सरकार के खिलाफ हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन पुलिस के UDF संयोजक से पूछताछ करने के फैसले ने LDF को मजबूत जवाबी हमला बोलने का मौका दिया है.
यह भी पढ़ें- सबरीमला सोना चोरी मामला, SIT ने अटिंगल सांसद से पूछताछ की