सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद
सबरीमला अयप्पा मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है. लाखों भक्त भगवान के दर्शन के लिए इस मंदिर में आते हैं.
Published : November 16, 2025 at 2:43 PM IST
थेनी (तमिलनाडु): सबरीमला अय्यप्पन मंदिर 16 नवंबर शाम 5 बजे मंडला-मकर दीप पूजा के लिए प्रार्थना के साथ खुलेगा. सबरीमला तंत्री कंदारारू महेश मोहनरू और नए मेलसंथी प्रसाद नंबूदरी के नेतृत्व में मंदिर का कपाट खोला जाएगा. वे योग निद्रा में लीन भगवान अयप्पा को जगाने के लिए कपूर के जल में दीपक जलाएंगे.
इसके बाद, भक्त पारंपरिक तरीके से अयप्पा देवता के दर्शन शुरू करेंगे. मंदिर 27 दिसंबर को मुख्य मंडल पूजा के साथ बंद होगा. इसके बाद, 30 दिसंबर को मकर दीप पूजा के लिए मंदिर पुनः खुलेगा. मकरविलक्कु पूजा सत्र 20 जनवरी, 2026 को समाप्त होगा. इस बीच, 14 जनवरी को एक विशेष "मकर ज्योति दर्शनम" आयोजित किया जाएगा.
त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने सूचित किया है कि 62 दिनों तक चलने वाले पूजा सत्र के दौरान अयप्पा भक्तों के लिए सुरक्षा, परिवहन, आवास, चिकित्सा देखभाल, स्वच्छता, भोजन, पेयजल और शौचालय सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं तैयार हैं.
इसके अलावा, तीर्थयात्रा के मौसम में भीड़भाड़ से बचने के लिए, प्रतिदिन अधिकतम 90,000 श्रद्धालुओं को ही दर्शन की अनुमति है. 70,000 सीटें ऑनलाइन बुकिंग के ज़रिए और 20,000 सीटें सीधी बुकिंग के ज़रिए आरक्षित की गई हैं. रद्द की गई ऑनलाइन सीटें सीधी बुकिंग कोटे में जोड़ दी जाएंगी.
केरल का सबरीमला अयप्पा मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है. लाखों भक्त भगवान के दर्शन के लिए इस मंदिर में आते हैं. यह मंदिर 62 दिनों तक खुला रहता है, जिन्हें मंडला और मकर विल्लक्कु पूजा काल के रूप में जाना जाता है. इन दिनों के अलावा, सबरीमला मंदिर मासिक पूजा और ओणम, विशु और प्रतिष्ठा जैसे विशेष दिनों के लिए खुला रहता है.
