ETV Bharat / bharat

सबरीमला में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़: दर्शन के लिए 12 घंटे का इंतजार, कई श्रद्धालु घायल

सबरीमला मंदिर में अय्यप्पा भक्त (File) ( ANI )