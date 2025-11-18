ETV Bharat / bharat

सबरीमला में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़: दर्शन के लिए 12 घंटे का इंतजार, कई श्रद्धालु घायल

मंडलम-मकरविलक्कु उत्सव के लिए मंदिर खुलने के बाद से सबरीमला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है.

Sabarimala Ayyappan Temple
सबरीमला मंदिर में अय्यप्पा भक्त (File) (ANI)
Published : November 18, 2025 at 7:22 PM IST

पथानामथिट्टा (केरल): सबरीमला में श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू हो गई है. भारी भीड़ के कारण, श्रद्धालुओं को दर्शन पूरा करने और पहाड़ी से नीचे उतरने में 12 घंटे से अधिक का समय लग रहा है. सबरीमला में अनियंत्रित भीड़ में कई श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना है. बच्चों सहित कई लोग फंसे रहे. कुछ भक्तों ने मीडिया को बताया कि पुलिस व्यवस्था पूरी तरह विफल रही.

त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के अध्यक्ष के जयकुमार ने कहा है कि सबरीमला में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. वृश्चिकम 2 (मलयालम महीने का नाम) के लिए सबरीमला में इतनी भीड़ पहले कभी नहीं रही. के जयकुमार ने चिंता जाहिर की कि श्रद्धालुओं को कतार में काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि इसकी जांच करायी जाएगी कि इतनी भीड़ क्यों लग गयी.

के जयकुमार ने कहा, "यहां इतनी भीड़ नहीं लगनी चाहिए थी. इतनी भीड़ क्यों लग गई? ऐसा अब और नहीं होना चाहिए. हम जांच करेंगे कि भीड़ को नियंत्रित क्यों नहीं किया जा सका. इस संबंध में एडीजीपी एस श्रीजीत को एक पत्र लिखा गया है."

पुलिस का कहना है कि श्रद्धालु कतार परिसर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं. अगर श्रद्धालुओं को बिस्कुट के अलावा और भी सुविधाएं दी जाएं, तो वे अंदर आकर वहां बैठेंगे. श्रद्धालुओं को कतार परिसर में ही बिठाया जाना चाहिए. उनकी बारी आने पर उन्हें बाहर जाने दिया जाना चाहिए.

बोर्ड के अध्यक्ष के. जयकुमार ने कहा कि जैसे-जैसे पंपा में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ेगी, नीलक्कल में इसे नियंत्रित किया जाएगा. मरक्कुट्टम से सरमकुथी तक लगभग 20 कतारें हैं. वहां एक समय में 500-600 लोगों के आराम करने की व्यवस्था है. कतार परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और भोजन की व्यवस्था की गई है. तीर्थयात्रियों को इसका उपयोग करना चाहिए.

पुलिस के नियंत्रण में भीड़:

सबरीमाला में श्रद्धालुओं की भीड़ को पुलिस नियंत्रित कर रही है. सबरीमाला पुलिस के मुख्य समन्वयक एडीजीपी श्रीजीत ने मीडिया को बताया कि अभी तक हालात ऐसे नहीं बने हैं जिससे कोई परेशानी हो. फ़िलहाल दो तरह की मुश्किलें हैं. लोगों को इसे समझना चाहिए और काम करना चाहिए. कोर्ट के आदेश के अनुसार स्पॉट बुकिंग 20,000 तक सीमित कर दी गई है. इससे ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं.

एडीजीपी ने आगे कहा कि मीडिया को यह रिपोर्ट देनी चाहिए कि लोग व्यवस्थित तरीके से आएं और जो लोग दर्शन कर चुके हैं वे जल्द से जल्द वापस लौट जाएं. पिछली बार सिर्फ चार दिनों में ही एक लाख से ज़्यादा लोग आए थे. इस बार तो पहले ही दिन काफ़ी लोग आ गए. यह सच है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है. पिछली बार पहली शाम को 29,000 लोग आए थे. कल शाम को 55,000 लोग दर्शन के लिए आए.

Sabarimala Ayyappan Temple
जांच करती एसआईटी. (ETV Bharat)

एसआईटी ने सन्निधानम में जांच कीः

सबरीमाला सोना चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने सन्निधानम में 10 घंटे तक जांच की. द्वारपालक मूर्तियों और सोपानम (पवित्र सीढ़ियों) के अन्य हिस्सों के स्वर्ण-चढ़ाए गए पैनलों को हटाकर उनकी जांच की गई ताकि फोरेंसिक नमूने एकत्र किए जा सकें. सोमवार दोपहर की पूजा के बाद शुरू हुए निरीक्षण के पूरा होने के बाद, सुबह-सुबह सोने के पैनल फिर से लगा दिए गए.

विशेषज्ञ टीमों ने श्री कोविल (गर्भगृह) के चारों ओर के द्वारों के पैनलों और स्वर्ण-चढ़ाए गए खंडों से नमूने एकत्र किए. मुख्य उद्देश्य सोने की आयु और संरचना का परीक्षण करना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई पैनल नकली तो नहीं है. विशेष रूप से, जांच का उद्देश्य 1998 में यूबी समूह द्वारा दान की गई स्वर्ण-चढ़ाई और 2019 में उन्नीकृष्णन पोट्टी द्वारा शुरू किए गए कार्य के बीच अंतर करना है. एकत्र किए गए साक्ष्यों को विशेष टीम सीधे उच्च न्यायालय को सौंपेगी.

