अमेरिका में इतिहास रचने वाली सबा हैदर का गाजियाबाद कनेक्शन! जीत पर भावुक हुए माता-पिता, बोले- बेसब्री से है मिलने का इंतजार
सबा हैदर अपने परिवार के साथ अमेरिका में रह रही हैं. वह काउंटी बोर्ड की सदस्य के रूप में भी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं.
Published : November 6, 2026 at 7:47 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के होली चाइल्ड स्कूल से शुरू हुआ सबा हैदर का सफर अमेरिका के Illionois (इलिनोइस) की राजनीति तक पहुंच गया है. सबा हैदर ने अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में इतिहास रचते हुए इलिनोइस राज्य के 84वें डिस्ट्रिक्ट से स्टेट रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव जीत लिया है. पिछले 20 सालों से अमेरिका में रह रहीं सबा ने अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी ब्रायन स्कोपा को धूल चटाते हुए करीब 70 फीसदी वोटों के साथ यह ऐतिहासिक और शानदार जीत दर्ज की है और पहली बार कोई भारतीय मूल की महिला इस पद तक पहुंची है.
सबा की जीत पर पिता हुए भावुक
सबा की सफलता के पीछे केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि बचपन से मिली शिक्षा, संस्कार, लगातार मेहनत और समाज सेवा का जज्बा के साथ लोगों के बीच बनाई गई मजबूत पहचान है. आज उनकी जीत से गाजियाबाद में उनके परिवार के घर से लेकर शैक्षणिक संस्थानों तक खुशी का माहौल है. सबा की ऐतिहासिक जीत पर उनके पिता अली हैदर की खुशी शब्दों में बयां नहीं हो रही है. बेटी की सफलता पर भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि मां-बाप के लिए सबसे बड़ी कमाई और दौलत उसकी कामयाब औलाद होती है. सबा ने चुनाव में बहुत मेहनत की है. उन्होंने वहां के लोगों के बीच जाकर प्रचार किया उनकी समस्याओं को समझा और उनसे जुड़ने का प्रयास किया. इसी मेहनत का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है.
सबा को बीएससी और एमएससी में मिला गोल्ड मेडल
अली हैदर बताते हैं कि सबा बचपन से ही पढ़ाई में बेहद अच्छी रही है. उनकी शुरुआती पढ़ाई गाजियाबाद के होली चाइल्ड स्कूल से हुई जिसके बाद उन्होंने राम चमेली चड्ढा गर्ल्स कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई पूरी की और गोल्ड मेडल हासिल किया. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया. जहां वाइल्डलाइफ साइंसेज में एमएससी करते हुए भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया. पिता के मुताबिक, पढ़ाई के दौरान सबा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. हर स्तर पर अपनी मेहनत और प्रतिभा से परिवार का नाम रोशन किया. आज पूरा परिवार बेटी की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है.
हर किसी को था परिणाम का इंतजार
सबा की मां चांदनी के लिए चुनाव परिणाम की रात जिंदगी की सबसे यादगार रातों में शामिल हो गई है. बेटी की जीत की खबर सुनने के लिए पूरा परिवार रात भर जागता रहा. हर किसी को परिणाम का इंतजार था. मन में उम्मीद थी कि सबा जीतेगी लेकिन नतीजा आने तक परिवार की धड़कन बढ़ी हुई थी.
चांदनी बताती है कि अचानक सबा का फोन आया, बेटी ने फोन पर कहा कि चुनाव जीत गई हूं. यह सुनते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. उन्होंने बताया कि सबा ने चुनाव में बहुत मेहनत की थी. वह लगातार लोगों के बीच जा रही थी, मतदाताओं से सब बात कर रही थी. सबा को खुद पर भी विश्वास था कि वह चुनाव में जीत हासिल करेंगी.
बच्चों को अच्छी परवरिश देने में सफल हुए
चांदनी कहती है कि अक्सर बच्चे अपने माता-पिता के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन आज उनके परिवार की पहचान बेटी के नाम से हो रही है. ये सबसे बड़े गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि आज सिर्फ सबा कामयाब नहीं हुई है, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है की माता-पिता भी कामयाब हो गए है. माता-पिता के रूप में वह भी अपने बच्चों को अच्छी परवरिश और बेहतर भविष्य देने में सफल हुए हैं. बेटी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब परिवार को उसके गाजियाबाद आने का इंतजार है.
सबा की गाजियाबाद आने का इंतजार
मां चांदनी ने बताया कि अगले महीने सबा के भारत आने की संभावना है. उनके आने पर परिवार एक बड़ा जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है. इसमें परिवार के सदस्य और रिश्तेदारों और शहर के लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा. मां का कहना है कि बेटी की जीत को सभी के साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहती है. जिस शहर में सबा ने अपने शिक्षा और जीवन की शुरुआत की इस शहर के लोगों के बीच जीत की खुशी साझा करना परिवार के लिए बेहद खास पल होगा.
सबा की चुनावी सफलता के पीछे परिवार का सहयोग भी अहम रहा है. उनके छोटे भाई अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के नेता है और उनकी पृष्ठभूमि भी राजनीति से जुड़ी रही है. ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान सबा और अब्बास के बीच अक्सर फोन पर बातचीत होती थी. इन बातचीत में चुनावी रणनीति, प्रचार के तरीके और अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होती रही.
लोगों से जुड़ाव सबा की सबसे बड़ी ताकत बनी
अब्बास बताते हैं कि जब भी बहन से बात होती थी जो चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा जरूर होती थी. किस तरह लोगों तक पहुंचना है. अपनी बात किस तरीके से रखनी है और अलग-अलग समुदाय के लोगों को कैसे जोड़ना है. इन सभी विषयों पर बातचीत होती थी. सबा की राजनीति सोच काफी अच्छी है. वह शुरू से ही समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखती हैं. अमेरिका में अलग-अलग देश और भारत के विभिन्न राज्यों से जुड़े लोग रहते हैं. सबा की कोशिश थी कि इन सभी लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझा जाए. सबा ने चुनाव को केवल राजनीतिक मुकाबले के तौर पर नहीं देखा है, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनसे जुड़ने की कोशिश की है. यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी है. सब हैदर के पति अली काजमी अमेरिका में वर्ल्ड बैंक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं. उनका एक बेटा और एक बेटी है.
सबा हैदर की उपलब्धियां
- 2nd Vice President, Indian Prairie Parents Council (IPPC)
- Board Member, Variety, the Children’s Charity of Illinois (for children with disabilities)
- PTA President, Still Middle School
- Chair, Scholarship Committee, IPPC, for awarding scholarships to high school students at all three high schools in School District 204
- Chair, Nominating Committee, for nominating the next Executive Board of IPEF, including the Chair
- Chair, Health and Wellness Committee, IPPC
- Chair, Snack Drive Committee, IPPC
- Committee Member, A+ Teacher Award, IPEF-Dist. 204
- Community Representative, Boundary Change Committee, District 204
- Community Representative, Strategic Planning Team, District 204
- Team Member, Citizen Task Force, IPSD 204
- Class of 2024, Illinois Women's Institute for Leadership Training Academy
ईटीवी भारत का Exclusive Saba Haider Interview: सुनिए सबा हैदर का गाजियाबाद से अमेरिका तक की यात्रा पर विस्तार से बातचीत
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