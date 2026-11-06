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अमेरिका में इतिहास रचने वाली सबा हैदर का गाजियाबाद कनेक्शन! जीत पर भावुक हुए माता-पिता, बोले- बेसब्री से है मिलने का इंतजार

सबा हैदर ने अमेरिका में जीता चुनाव ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के होली चाइल्ड स्कूल से शुरू हुआ सबा हैदर का सफर अमेरिका के Illionois (इलिनोइस) की राजनीति तक पहुंच गया है. सबा हैदर ने अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में इतिहास रचते हुए इलिनोइस राज्य के 84वें डिस्ट्रिक्ट से स्टेट रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव जीत लिया है. पिछले 20 सालों से अमेरिका में रह रहीं सबा ने अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी ब्रायन स्कोपा को धूल चटाते हुए करीब 70 फीसदी वोटों के साथ यह ऐतिहासिक और शानदार जीत दर्ज की है और पहली बार कोई भारतीय मूल की महिला इस पद तक पहुंची है.

सबा की जीत पर पिता हुए भावुक

सबा की सफलता के पीछे केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि बचपन से मिली शिक्षा, संस्कार, लगातार मेहनत और समाज सेवा का जज्बा के साथ लोगों के बीच बनाई गई मजबूत पहचान है. आज उनकी जीत से गाजियाबाद में उनके परिवार के घर से लेकर शैक्षणिक संस्थानों तक खुशी का माहौल है. सबा की ऐतिहासिक जीत पर उनके पिता अली हैदर की खुशी शब्दों में बयां नहीं हो रही है. बेटी की सफलता पर भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि मां-बाप के लिए सबसे बड़ी कमाई और दौलत उसकी कामयाब औलाद होती है. सबा ने चुनाव में बहुत मेहनत की है. उन्होंने वहां के लोगों के बीच जाकर प्रचार किया उनकी समस्याओं को समझा और उनसे जुड़ने का प्रयास किया. इसी मेहनत का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है. अमेरिका में सबा हैदर की जीत पर माता-पिता में खुशी (ETV Bharat) सबा को बीएससी और एमएससी में मिला गोल्ड मेडल अली हैदर बताते हैं कि सबा बचपन से ही पढ़ाई में बेहद अच्छी रही है. उनकी शुरुआती पढ़ाई गाजियाबाद के होली चाइल्ड स्कूल से हुई जिसके बाद उन्होंने राम चमेली चड्ढा गर्ल्स कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई पूरी की और गोल्ड मेडल हासिल किया. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया. जहां वाइल्डलाइफ साइंसेज में एमएससी करते हुए भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया. पिता के मुताबिक, पढ़ाई के दौरान सबा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. हर स्तर पर अपनी मेहनत और प्रतिभा से परिवार का नाम रोशन किया. आज पूरा परिवार बेटी की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है. हर किसी को था परिणाम का इंतजार सबा की मां चांदनी के लिए चुनाव परिणाम की रात जिंदगी की सबसे यादगार रातों में शामिल हो गई है. बेटी की जीत की खबर सुनने के लिए पूरा परिवार रात भर जागता रहा. हर किसी को परिणाम का इंतजार था. मन में उम्मीद थी कि सबा जीतेगी लेकिन नतीजा आने तक परिवार की धड़कन बढ़ी हुई थी. जानिए कौन है सबा हैदर (ETV Bharat) चांदनी बताती है कि अचानक सबा का फोन आया, बेटी ने फोन पर कहा कि चुनाव जीत गई हूं. यह सुनते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. उन्होंने बताया कि सबा ने चुनाव में बहुत मेहनत की थी. वह लगातार लोगों के बीच जा रही थी, मतदाताओं से सब बात कर रही थी. सबा को खुद पर भी विश्वास था कि वह चुनाव में जीत हासिल करेंगी. बच्चों को अच्छी परवरिश देने में सफल हुए