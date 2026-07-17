ETV Bharat / bharat

मुकेश अंबानी से मिलना चाहती हैं सिर से जुड़ीं जुड़वां बहनें सबा-फराह, बिगड़ती जा रही तबीयत

सिर से जुड़ी हैं सबा और फराह ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना के राजाबाजार में रहने वाली सिर से जुड़ी जुड़वां बहनें सबा और फराह (23) एक बार फिर चर्चा में हैं. इसकी वजह सिर्फ उनकी दुर्लभ बीमारी नहीं, बल्कि उनका वह दर्द भी है जो उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत में साझा किया. दोनों बहनों ने अभिनेता सलमान खान पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उनकी मदद का भरोसा दिया, लेकिन बाद में उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया गया. क्या है सबा और फराह की बीमारी?: सबा और फराह जन्मजात क्रैनियोपैगस ट्विन (Craniopagus Twins) हैं. यह दुनिया की सबसे दुर्लभ चिकित्सीय स्थितियों में से एक है, जिसमें दो बच्चों का सिर जन्म से ही एक-दूसरे से जुड़ा होता है. दोनों के मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति का बड़ा हिस्सा आपस में जुड़ा है. परिवार के अनुसार, फराह की एक ही किडनी दोनों के शरीर के लिए काम करती है, जबकि सबा के शरीर में जन्म से किडनी नहीं है. यही वजह है कि दोनों का इलाज बेहद जटिल माना जाता है और डॉक्टरों ने पहले ही सर्जरी को अत्यधिक जोखिम भरा बताया था. हज पर जाना चाहती हैं सबा और फराह (ETV Bharat) दो साल बाद फिर होगी नियमित निगरानी: सिविल सर्जन डॉ. योगेंद्र प्रसाद मंडल ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित की जा रही है, जो हर महीने दोनों बहनों के घर जाकर स्वास्थ्य जांच करेगी. जब उन्हें पता चला कि 3 महीने से इन्हें दवा उपलब्ध नहीं हुआ है तो वह दवा लेकर खुद पहुंचे और दवा उपलब्ध कराई. "जरूरत पड़ने पर पैथोलॉजिकल जांच भी कराई जाएगी. कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, स्त्री एवं प्रसूति रोग और ऑर्थोपेडिक्स सहित विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ समय-समय पर उनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी करेंगे."- डॉ. योगेंद्र प्रसाद मंडल, सिविल सर्जन दर्द इतना है कि भूख भी नहीं लगती (ETV Bharat) तीन महीने दवा नहीं मिली-सबा : सबा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि पिछले तीन महीने तक नियमित दवा नहीं मिलने से उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई. उन्हें थायराइड की समस्या है, गठिया की वजह से पूरे शरीर में तेज दर्द रहता है और अब भूख भी लगभग खत्म हो गई है. उन्होंने कहा कि दिनभर में मुश्किल से एक बार खाना खा पाती हैं. हालांकि, दो दिन पहले सिविल सर्जन के आने के बाद फिर से दवा मिलनी शुरू हुई है, जिससे कुछ राहत महसूस हो रही है. "मुझे वेज बिरयानी और आलू वाला समोसा पसंद है. मेरा सपना दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में घूमने का है. अभिनेता शाहरुख खान से मिलना चाहती हूं क्योंकि वह मेरे पसंदीदा अभिनेता हैं. उनकी फिल्मों और गीतों को वह अक्सर सुनती और देखती हूं. इसके अलावा मुकेश अंबानी से मिलकर अपनी बात रखना चाहती हूं. सबसे बड़ी इच्छा एक बार हज यात्रा करने की है."- सबा दर्द इतना है कि भूख भी नहीं लगती- फराह: फराह ने बताया कि उनका थायराइड काफी बढ़ गया है और गठिया की वजह से हाथ-पैरों में लगातार दर्द रहता है. दर्द इतना अधिक रहता है कि भूख भी नहीं लगती और वह दिनभर में सिर्फ एक बार खाना खा पाती हैं. उन्होंने भी अपनी सबसे बड़ी इच्छा हज यात्रा करने और शाहरुख खान से मिलने की बताई. फराह ने कहा कि पूरा शरीर दुबला हो गया है और चलने की ताकत नहीं रहती है. "सलमान खान से हमारा भरोसा टूट चुका है. एक समय हमें बुलाया गया था और हमने सलमान खान को राखी भी बांधी थी, लेकिन बाद में किसी तरह की मदद नहीं मिली. हमें लगा था मदद मिलेगी, लेकिन सिर्फ नाम बनाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया गया. अब हम उनसे कभी नहीं मिलना चाहते हैं."- फराह सलमान खान से नाराजगी: सबा ने भी इसी तरह की नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि "सलमान खान ने हमारा इस्तेमाल किया. बुलाकर सिर्फ बदनामी कराई, लेकिन बाद में कोई मदद नहीं की. जरूरत पड़ने पर बिहार सरकार ने हमेशा हमारी सहायता की और दवाइयों की व्यवस्था कराई. बिहार सरकार उनके साथ हमेशा खड़ी रही है और हमेशा साथ दिया है."