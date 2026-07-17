मुकेश अंबानी से मिलना चाहती हैं सिर से जुड़ीं जुड़वां बहनें सबा-फराह, बिगड़ती जा रही तबीयत
सिर से जुड़ीं पटना की सबा-फराह की जिंदगी और कठिन हो गई है. दोनों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है. कृष्णनंदन की रिपोर्ट..
Published : July 17, 2026 at 7:58 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना के राजाबाजार में रहने वाली सिर से जुड़ी जुड़वां बहनें सबा और फराह (23) एक बार फिर चर्चा में हैं. इसकी वजह सिर्फ उनकी दुर्लभ बीमारी नहीं, बल्कि उनका वह दर्द भी है जो उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत में साझा किया. दोनों बहनों ने अभिनेता सलमान खान पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उनकी मदद का भरोसा दिया, लेकिन बाद में उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया गया.
क्या है सबा और फराह की बीमारी?: सबा और फराह जन्मजात क्रैनियोपैगस ट्विन (Craniopagus Twins) हैं. यह दुनिया की सबसे दुर्लभ चिकित्सीय स्थितियों में से एक है, जिसमें दो बच्चों का सिर जन्म से ही एक-दूसरे से जुड़ा होता है. दोनों के मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति का बड़ा हिस्सा आपस में जुड़ा है. परिवार के अनुसार, फराह की एक ही किडनी दोनों के शरीर के लिए काम करती है, जबकि सबा के शरीर में जन्म से किडनी नहीं है. यही वजह है कि दोनों का इलाज बेहद जटिल माना जाता है और डॉक्टरों ने पहले ही सर्जरी को अत्यधिक जोखिम भरा बताया था.
दो साल बाद फिर होगी नियमित निगरानी: सिविल सर्जन डॉ. योगेंद्र प्रसाद मंडल ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित की जा रही है, जो हर महीने दोनों बहनों के घर जाकर स्वास्थ्य जांच करेगी. जब उन्हें पता चला कि 3 महीने से इन्हें दवा उपलब्ध नहीं हुआ है तो वह दवा लेकर खुद पहुंचे और दवा उपलब्ध कराई.
"जरूरत पड़ने पर पैथोलॉजिकल जांच भी कराई जाएगी. कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, स्त्री एवं प्रसूति रोग और ऑर्थोपेडिक्स सहित विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ समय-समय पर उनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी करेंगे."- डॉ. योगेंद्र प्रसाद मंडल, सिविल सर्जन
तीन महीने दवा नहीं मिली-सबा : सबा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि पिछले तीन महीने तक नियमित दवा नहीं मिलने से उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई. उन्हें थायराइड की समस्या है, गठिया की वजह से पूरे शरीर में तेज दर्द रहता है और अब भूख भी लगभग खत्म हो गई है. उन्होंने कहा कि दिनभर में मुश्किल से एक बार खाना खा पाती हैं. हालांकि, दो दिन पहले सिविल सर्जन के आने के बाद फिर से दवा मिलनी शुरू हुई है, जिससे कुछ राहत महसूस हो रही है.
"मुझे वेज बिरयानी और आलू वाला समोसा पसंद है. मेरा सपना दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में घूमने का है. अभिनेता शाहरुख खान से मिलना चाहती हूं क्योंकि वह मेरे पसंदीदा अभिनेता हैं. उनकी फिल्मों और गीतों को वह अक्सर सुनती और देखती हूं. इसके अलावा मुकेश अंबानी से मिलकर अपनी बात रखना चाहती हूं. सबसे बड़ी इच्छा एक बार हज यात्रा करने की है."- सबा
दर्द इतना है कि भूख भी नहीं लगती- फराह: फराह ने बताया कि उनका थायराइड काफी बढ़ गया है और गठिया की वजह से हाथ-पैरों में लगातार दर्द रहता है. दर्द इतना अधिक रहता है कि भूख भी नहीं लगती और वह दिनभर में सिर्फ एक बार खाना खा पाती हैं. उन्होंने भी अपनी सबसे बड़ी इच्छा हज यात्रा करने और शाहरुख खान से मिलने की बताई. फराह ने कहा कि पूरा शरीर दुबला हो गया है और चलने की ताकत नहीं रहती है.
"सलमान खान से हमारा भरोसा टूट चुका है. एक समय हमें बुलाया गया था और हमने सलमान खान को राखी भी बांधी थी, लेकिन बाद में किसी तरह की मदद नहीं मिली. हमें लगा था मदद मिलेगी, लेकिन सिर्फ नाम बनाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया गया. अब हम उनसे कभी नहीं मिलना चाहते हैं."- फराह
सलमान खान से नाराजगी: सबा ने भी इसी तरह की नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि "सलमान खान ने हमारा इस्तेमाल किया. बुलाकर सिर्फ बदनामी कराई, लेकिन बाद में कोई मदद नहीं की. जरूरत पड़ने पर बिहार सरकार ने हमेशा हमारी सहायता की और दवाइयों की व्यवस्था कराई. बिहार सरकार उनके साथ हमेशा खड़ी रही है और हमेशा साथ दिया है."
भाई तमन्ना ने बताई स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति: दोनों बहनों के भाई तमन्ना ने बताया कि पिछले दो-तीन महीने से दवाइयां नहीं मिल रही थीं, जिससे उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी. उन्होंने सिविल सर्जन से मुलाकात कर पूरी स्थिति बताई, जिसके बाद अगले ही दिन डॉक्टर दवाइयों के साथ उनके घर पहुंचे और नियमित स्वास्थ्य जांच शुरू कराने का आश्वासन दिया. दोनों बहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि हर महीने पूरे स्वास्थ्य का जांच करना है और 3 महीने पर रिपोर्ट सिविल सर्जन को देनी है.
"दोनों बहनों को मस्तिष्क, गठिया, गैस, लीवर और अन्य बीमारियों की नियमित दवाएं लेनी पड़ती हैं. लंबे समय तक स्वास्थ्य जांच नहीं होने की वजह से अब दोनों के हाथ-पैरों की उंगलियां और हड्डियां भी टेढ़ी होने लगी हैं. परिवार को चिंता है कि समय के साथ उनकी शारीरिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है."- तमन्ना, सबा और फराह के भाई
दुबई के क्राउन प्रिंस ने कराई थी जांच: तमन्ना ने बताया कि जब दोनों बहनों की गंभीर बीमारी की जानकारी सामने आई थी, तब दुबई के क्राउन प्रिंस की ओर से मदद मिली थी. अपोलो अस्पताल में उनकी विस्तृत जांच कराई गई थी.
सर्जरी को बताया गया था असंभव: जांच के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों ने राय दी कि दोनों को अलग करने की सर्जरी में जान का बहुत बड़ा खतरा है. इसी कारण ऑपरेशन नहीं किया गया. डॉक्टर ने स्पष्ट बता दिया था कि दोनों का शरीर एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता क्योंकि फराह की किडनी पर ही सबा का शरीर काम करता है.
परिवार की एक ही उम्मीद: परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद सामान्य है. तमन्ना ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. उनके अनुसार परिवार में कुल सात बहनें हैं और सबा-फराह की देखभाल सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने इमोशनल होते हुए कहा कि उनकी बस एक ही इच्छा है कि कोई ऐसा इंसान आगे आए जो उनकी बहनों को एक बार शाहरुख खान से मिलवा दे और उनकी हज यात्रा का सपना पूरा करा दे. यही दोनों बहनों की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है.
मेडिकल साइंस के लिए चुनौती: वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. दिवाकर तेजस्वी बताते हैं कि सबा और फराह का मामला मेडिकल साइंस की दृष्टि से बेहद दुर्लभ और जटिल है. दोनों क्रैनियोपैगस ट्विन हैं, यानी जन्म से उनके सिर आपस में जुड़े हुए हैं. ऐसी स्थिति में सिर्फ हड्डियां ही नहीं, बल्कि मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएं और कई महत्वपूर्ण संरचनाएं भी एक-दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं. इसी वजह से इन्हें अलग करने की सर्जरी अत्यंत जोखिम भरी होती है और हर मरीज में इसकी संभावना अलग-अलग होती है.
"ऐसे मरीजों में नियमित रूप से न्यूरोलॉजिकल, हार्मोनल और अन्य शारीरिक जांच बेहद जरूरी होती है, ताकि किसी भी जटिलता का समय रहते पता लगाया जा सके. सामान्य जीवन जीना भी इन दोनों बहनों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है."- डॉ. दिवाकर,वरिष्ठ चिकित्सक
रोजमर्रा की लाइफ में क्या परेशानियां आती हैं?: रोजमर्रा के हर काम में दोनों को एक-दूसरे के साथ तालमेल बैठाना पड़ता है. यदि एक बहन को उठना हो और दूसरी आराम करना चाहती हो, तो यह संभव नहीं होता क्योंकि दोनों का सिर एक-दूसरे से जुड़ा है और हर गतिविधि आपसी समन्वय से ही करनी पड़ती है.
डॉ दिवाकर तेजस्वी ने कहा कि बैठना, करवट बदलना, सोना, खाना खाना, कपड़े बदलना या कहीं आना-जाना, हर काम दोनों की सहमति और एक साथ शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करता है. यही कारण है कि शारीरिक तकलीफ के साथ-साथ मानसिक और इमोशनल लेवल पर भी ऐसे मरीजों को सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.
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