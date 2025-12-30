ETV Bharat / bharat

खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका जाएंगे जयशंकर

बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया. बुधवार को ढाका में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.

S Jaishankar to attend funeral of former PM Khaleda Zia in Dhaka Bangladesh
विदेश मंत्री एस जयशंकर (File/ ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 8:04 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका की यात्रा करेंगे. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की नेता खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार सुबह निधन हो गया. वह 80 साल की थीं. बुधवार को ढाका में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा, जिसमें जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

नई दिल्ली में एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्री जयशंकर खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत सरकार और जनता की तरफ से शामिल होंगे. जयशंकर 31 दिसंबर को ढाका की यात्रा करेंगे.

खालिदा जिया ने लंबे समय तक बीएनपी का नेतृत्व किया था और देश में उथल-पुथल भरे सैन्य शासन के बाद लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी. उनका दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति पर दबदबा रहा. खालिदा जिया तीन बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं. वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी थीं.

खालिदा जिया के निधन पर शोक संदेश
दुनिया के कई देशों ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. साथ ही बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों को आकार देने में उनकी राजनीतिक विरासत और भूमिका को याद किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिदा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सदैव याद रखा जाएगा. मोदी ने 2015 में ढाका में उनसे हुई अपनी 'सौहार्दपूर्ण मुलाकात' को भी याद किया. उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि उनकी दूरदृष्टि और विरासत हमारी साझेदारी का मार्गदर्शन करती रहेगी."

चीनी लोगों की 'पुरानी दोस्त'...
चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने खालिदा जिया को अनुभवी राजनीतिज्ञ और चीनी लोगों की 'पुरानी दोस्त' बताया. क्विंग ने एक शोक संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान खालिदा जिया ने बांग्लादेश और चीन के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में प्रेस वर्ता में कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, जिया ने दीर्घकालिक, मैत्रीपूर्ण, समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक साझेदारी की स्थापना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया.

ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि खालिदा जिया ने बांग्लादेश के आधुनिक इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके नेतृत्व ने देश के विकास और प्रगति में बड़ा योगदान दिया है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खालिदा जिया के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि खालिदा ने बांग्लादेश की आजीवन सेवा की और एक अमिट विरासत छोड़ी है. उन्होंने कहा, "बेगम जिया पाकिस्तान की एक समर्पित दोस्त थीं."

