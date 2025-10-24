'ज्वलंत मुद्दों का समाधान करने में विफल रहा UN': एस जयशंकर
संयुक्त राष्ट्र की 80 वीं वर्षगांठ के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय शांति के मुद्दे पर कई सवाल उठाये.
Published : October 24, 2025 at 4:51 PM IST
नई दिल्ली: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में 'सब कुछ ठीक नहीं है'. ज्वलंत मुद्दों का समाधान करने में विफल रहा है. वे शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की 80 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे. उन्होंने कहा, "यदि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना केवल दिखावटी बात हो गई है, तो विकास और सामाजिक-आर्थिक प्रगति की स्थिति और भी गंभीर है."
जयशंकर ने यूएन से उम्मीद नहीं छोड़ीं हैं. उन्होंने कहा, "ऐसी उल्लेखनीय वर्षगांठ पर, हम आशा नहीं छोड़ सकते. चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता मज़बूत बनी रहनी चाहिए. चाहे इसमें कितनी भी खामियां क्यों न हों, संकट के इस समय में संयुक्त राष्ट्र का समर्थन किया जाना चाहिए."
Speaking at the UN@80 celebrations New Delhi.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 24, 2025
🇮🇳 🇺🇳
https://t.co/hRolVCiO1T
जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकवादी संगठन को बचाने के पाकिस्तान के प्रयासों का हवाला देते हुए कहा कि तत्काल सुधारों के अभाव में वैश्विक संस्था का काम अवरुद्ध हो गया है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक रणनीति के नाम पर आतंकवाद के पीड़ितों और अपराधियों को समान मानने वालों की भी आलोचना की.
जयशंकर ने कहा, "आतंकवाद के प्रति संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया से अधिक कुछ उदाहरण संयुक्त राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों के बारे में अधिक बताते हैं. जब सुरक्षा परिषद का एक वर्तमान सदस्य खुलेआम उसी संगठन का बचाव करता है जो पहलगाम जैसे बर्बर आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी लेता है, तो इससे बहुपक्षवाद की विश्वसनीयता पर क्या असर पड़ता है."
यद्यपि जयशंकर ने सीधे तौर पर किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी से स्पष्ट था कि वे पाकिस्तान का उल्लेख कर रहे थे. उन्होंने कहा, "इसी तरह, यदि वैश्विक रणनीति के नाम पर आतंकवाद के पीड़ितों और अपराधियों को समान माना जाएगा, तो दुनिया और कितनी अधिक निंदक हो सकती है. जब स्वयंभू आतंकवादियों को प्रतिबंध प्रक्रिया से बचाया जाता है, तो इसमें शामिल लोगों की ईमानदारी के बारे में क्या कहा जा सकता है."
बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) आतंकवादी समूह के प्रतिनिधि द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने पहलगाम आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी. जुलाई में यूएनएससी की रिपोर्ट में पहलगाम हमले में टीआरएफ की भूमिका का उल्लेख किया गया था. अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ का उल्लेख हटाने का प्रयास किया था.
पाकिस्तान वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है. जुलाई महीने में वह इस शीर्ष वैश्विक संस्था का अध्यक्ष था. परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें पांच स्थायी सदस्य हैं- चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 अस्थायी सदस्य राष्ट्रों को दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक सदस्य द्वारा बारी-बारी से एक महीने के लिए की जाती है.
इसे भी पढ़ेंः