ETV Bharat / bharat

बिहार में रह रही रसियन बहू है खुश, बोल रही- 'PM मोदी और व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती से रिश्ते होंगे और प्रगाढ़'

पटना : इंडो-रशिया रिलेशंस नए दौर में प्रवेश कर चुकी है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए थे और कई सामरिक समझौते दोनों देशों के बीच हुए. व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से भारत में रह रहे रूसी नागरिक खासे उत्साहित हैं. उन्हें दोनों देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते को भी पंख लगने की उम्मीद है.

राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर तान्या है खुश : तान्या कोजानोवा रूस स्थित व्लादि वोस्तोक की रहने वाली हैं. पिछले 12 सालों से बिहार की राजधानी पटना में रह रही हैं. तान्या को बिहार अपना घर जैसा लग रहा है. कहती हैं कि राष्ट्रपति पुतिन का जिस तरह स्वागत हुआ वह देखकर काफी खुशी हुई.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

''रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा शानदार रहा. हमारे देश के राष्ट्रपति का भारत में भव्य स्वागत हुआ, उनके स्वागत समारोह को देखकर हम आत्म विभोर हो गए. राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे.''- तान्या कोजानोवा, बिहार में रहने वाली रूस की महिला

'यहां की संस्कृति मुझे बहुत अच्छी लगती है' : तान्या बताती हैं कि हम बिहार में वैसे ही रह रहे हैं जैसे हम रूस में रहते थे. यहां के लोग और यहां की संस्कृति मुझे खूब भाती है. भारतीय संस्कृति ने ही मुझे भारत खींच लाने का काम किया है. भारतीय संस्कृति से प्रेम के चलते ही मैंने एक भारतीय लड़के से शादी की और यहीं पर जीवन गुजर बसर करना उचित समझा.

अपनी मां के साथ तान्या कोजानोवा (ETV Bharat)

35 साल पहले प्यार की वो कहानी : डॉ कुमार नरेंद्र अमन पटना के रहने वाले हैं. 1990 में पढ़ाई के लिए रुस गए थे. नरेंद्र अमन 22 साल तक रूस में रहे और वहां रहकर रशियन भाषा भी बोलना सीख लिये. नरेंद्र अमन और तान्या एक दूसरे के करीब आए और दोनों ने शादी कर ली.

नरेंद्र बताते हैं कि रूस में भारत के लोगों को बहुत प्यार मिलता है. वहां हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम दूसरे मुल्क से हैं. दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध के चलते ही हम लोग एक दूसरे के करीब आए और शादी रचाने का फैसला लिया.