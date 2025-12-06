ETV Bharat / bharat

बिहार में रह रही रसियन बहू है खुश, बोल रही- 'PM मोदी और व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती से रिश्ते होंगे और प्रगाढ़'

व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर पूरे विश्व में चर्चा है. इसी बीच बिहार की रसियन बहू भी काफी उत्साहित हैं. पढ़ें खबर

VLADIMIR PUTIN INDIA VISIT
तान्या कोजानोवा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 6, 2025 at 7:48 PM IST

4 Min Read
पटना : इंडो-रशिया रिलेशंस नए दौर में प्रवेश कर चुकी है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए थे और कई सामरिक समझौते दोनों देशों के बीच हुए. व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से भारत में रह रहे रूसी नागरिक खासे उत्साहित हैं. उन्हें दोनों देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते को भी पंख लगने की उम्मीद है.

राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर तान्या है खुश : तान्या कोजानोवा रूस स्थित व्लादि वोस्तोक की रहने वाली हैं. पिछले 12 सालों से बिहार की राजधानी पटना में रह रही हैं. तान्या को बिहार अपना घर जैसा लग रहा है. कहती हैं कि राष्ट्रपति पुतिन का जिस तरह स्वागत हुआ वह देखकर काफी खुशी हुई.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

''रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा शानदार रहा. हमारे देश के राष्ट्रपति का भारत में भव्य स्वागत हुआ, उनके स्वागत समारोह को देखकर हम आत्म विभोर हो गए. राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे.''- तान्या कोजानोवा, बिहार में रहने वाली रूस की महिला

'यहां की संस्कृति मुझे बहुत अच्छी लगती है' : तान्या बताती हैं कि हम बिहार में वैसे ही रह रहे हैं जैसे हम रूस में रहते थे. यहां के लोग और यहां की संस्कृति मुझे खूब भाती है. भारतीय संस्कृति ने ही मुझे भारत खींच लाने का काम किया है. भारतीय संस्कृति से प्रेम के चलते ही मैंने एक भारतीय लड़के से शादी की और यहीं पर जीवन गुजर बसर करना उचित समझा.

VLADIMIR PUTIN INDIA VISIT
अपनी मां के साथ तान्या कोजानोवा (ETV Bharat)

35 साल पहले प्यार की वो कहानी : डॉ कुमार नरेंद्र अमन पटना के रहने वाले हैं. 1990 में पढ़ाई के लिए रुस गए थे. नरेंद्र अमन 22 साल तक रूस में रहे और वहां रहकर रशियन भाषा भी बोलना सीख लिये. नरेंद्र अमन और तान्या एक दूसरे के करीब आए और दोनों ने शादी कर ली.

नरेंद्र बताते हैं कि रूस में भारत के लोगों को बहुत प्यार मिलता है. वहां हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम दूसरे मुल्क से हैं. दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध के चलते ही हम लोग एक दूसरे के करीब आए और शादी रचाने का फैसला लिया.

VLADIMIR PUTIN INDIA VISIT
तान्या कोजानोवा की पुरानी तस्वीर (ETV Bharat)

''रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से जिओ पॉलिटिक्स की दिशा बदलने वाली है. दोनों देशों के बीच कई सामरिक और आर्थिक समझौते हुए हैं. 2030 तक व्यवसाय को सौ अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.''- डॉ कुमार नरेंद्र अमन, तान्या कोजानोवा के पति

'दोनों देशों की सीमा होंगे सुरक्षित' : डॉ कुमार नरेंद्र अमन बताते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं. व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से रक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव आने वाले हैं. दोनों देश एक-दूसरे के लिए खड़े दिखाई पड़ रहे हैं.

VLADIMIR PUTIN INDIA VISIT
डॉ कुमार नरेंद्र अमन और तान्या कोजानोवा (ETV Bharat)

रूस के राष्ट्रपति का दो दिवसीय बिहार दौरा : दरअसल, भारत और रूस के बीच संबंध शिखर पर पहुंचने की ओर है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत दौरे पर आए. भारत में उनका गर्म जोशी के साथ स्वागत हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच लंबी वार्ता हुई. दोनों राष्ट्राध्यक्ष के बीच लंबी वार्ता हुई. दोनों देशों ने एक दूसरे की जरूरत को समझा और द्विपक्षीय समझौते हुए.

भारत और रूस के बीच 19 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं. दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे का सैन्य एयरबेस का उपयोग कर सकते हैं. भारत और रूस के बीच रक्षा, ऊर्जा (परमाणु और तेल/गैस), व्यापार, कनेक्टिविटी (जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर), प्रवासन और गतिशीलता, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, और समुद्री सहयोग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं.

