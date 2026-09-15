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भारत में बनेगी रूस की इवोल्गा FG ट्रेन ? स्पीड 360 kmph, TMH ने दिया प्रस्ताव

नई दिल्ली: भारत में पहली हाई-स्पीड ट्रेन यानी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन अगस्त 2027 से शुरू होने की उम्मीद है. इस बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण जापानी तकनीक की मदद से किया जा रहा है. हाल में नई दिल्ली में संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस की इवोल्गा FG हाई-स्पीड ट्रेन भारत में भी दौड़ेगी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिक्स समिट के दौरान रूसी रोलिंग स्टॉक निर्माता कंपनी ट्रांसमाशहोल्डिंग (TMH) ने भारत में इवोल्गा एफजी ट्रेन (Ivolga FG) को संयुक्त रूप से विकसित और उत्पादित करने की पेशकश की है.

इवोल्गा एफजी ट्रेन की डिजाइन स्पीड 360 किमी प्रति घंटा (kmph) है और इसे भारत के लिए एक संभावित हाई-स्पीड रेल समाधान के रूप में पेश किया जा रहा है. TMH ने रूसी इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक विशेषज्ञता का उपयोग करके हाई-स्पीड रेल तकनीक में संयुक्त अनुसंधान और विकास का प्रस्ताव दिया है.

रूसी कंपनी ट्रांसमाशहोल्डिंग पहले से ही रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के साथ वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के निर्माण कार्य में लगी है. TMH की भारत में 'किनेट रेलवे सॉल्यूशंस' (Kinet Railway Solutions) के माध्यम से एक साझेदारी है, जो TMH और RVNL का एक जॉइंट वेंचर है. यह कंपनी भारतीय रेलवे के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के निर्माण और रखरखाव पर काम कर रही है.