

कंफर्म: प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन

रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत का दौरा करेंगे. जानकारी के मुताबिक पुतिन 23वें भारत-रूस समिट में शामिल होने के लिए भारत अ रहे हैं. रूस की सरकारी न्यूज एजेंसियों ने क्रेमलिन के हवाले के इस खबर की पुष्टि की है. वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस संबंध में एक बयान जारी किया है. जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुतिन का भारत दौरा दो दिवसीय 4 से 5 दिसंबर 2025 तक होगा. पुतिन पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे. वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी और उनके सम्मान में एक राजकीय भोज भी आयोजित करेंगी.. बता दें, पुतिन का भारत दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों पर भारी-भरकम टैरिफ लगाया है.