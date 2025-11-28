कंफर्म: प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन
पुतिन का भारत दौरा दो दिवसीय होगा. इस दौरान दोनों देशों के बीच तमाम समझौते होंगे.
Published : November 28, 2025 at 1:22 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत का दौरा करेंगे. जानकारी के मुताबिक पुतिन 23वें भारत-रूस समिट में शामिल होने के लिए भारत अ रहे हैं. रूस की सरकारी न्यूज एजेंसियों ने क्रेमलिन के हवाले के इस खबर की पुष्टि की है. वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस संबंध में एक बयान जारी किया है.
जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुतिन का भारत दौरा दो दिवसीय 4 से 5 दिसंबर 2025 तक होगा. पुतिन पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे. वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी और उनके सम्मान में एक राजकीय भोज भी आयोजित करेंगी.. बता दें, पुतिन का भारत दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों पर भारी-भरकम टैरिफ लगाया है.
At the invitation of Prime Minister Narendra Modi, President of the Russian Federation Vladimir Putin will pay a State visit to India from 04 - 05 December 2025 for the 23rd India-Russia Annual Summit. pic.twitter.com/w6AOTamNvm— ANI (@ANI) November 28, 2025
भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा होगी. इसके साथ-साथ दोनों देश आपसी सहयोग के अगले चरण की नई दिशा तय करेंगे. वहीं, अधिकारियों ने इस बात की भी जानकारी दी कि दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर भी चर्चा होगी. दोनों देशों के नेता आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए तमाम समझौते भी करेंगे.
The forthcoming State Visit will provide an opportunity for the leadership of India and Russia to review progress in bilateral relations, set the vision for strengthening the ‘Special and Privileged Strategic Partnership’ and exchange views on regional and global issues of mutual…— ANI (@ANI) November 28, 2025
रूसी राष्ट्रपति का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब फरवरी 2022 में यूक्रेन पर मॉस्को के हमले की शुरुआत के बाद से भारत के पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते खराब हैं. भारत ने रूस से कम कीमत पर तेल खरीदा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में ज़्यादातर भारतीय इंपोर्ट पर 50 परसेंट टैरिफ लगा दिया था और आरोप लगाया था कि भारत रूस की लड़ाई के लिए पैसे दे रहा है.