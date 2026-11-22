रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारतीय विविधता के हुए कायल, पीएम मोदी से हुई बात का जिक्र किया
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय सभ्यता और भाषाई विविधता की तारीफ की है.
Published : November 22, 2026 at 3:28 PM IST
नई दिल्ली : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की विविधता के कायल हो गए. उन्होंने भारतीय सभ्यता और देश की भाषाई विविधता की जमकर प्रशंसा की है.
पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत का हवाला देते हुए भारत की सांस्कृतिक विरासत और अलग-अलग भाषाओं की समृद्ध परंपरा की जमकर सराहना की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत की कुल आबादी और मुख्य भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या के बारे में पूछा.
भारत के लोग शांति और एक साथ रहते हैं
पीएम मोदी ने बताया कि भारत की आबादी करीब 1.5 अरब है और लगभग 60 करोड़ लोग मुख्य भाषा बोलते हैं. इस पर पुतिन ने हैरानी जताते हुए कहा कि इतनी विविधता के बावजूद भारत के लोग शांति और एक साथ रहते हैं.
राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत और रूस के बीच उच्चस्तरीय बातचीत और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर लगातार बल दिया जा रहा है .
VIDEO | Moscow: Russian President Vladimir Putin praises Indian civilisation and its linguistic diversity; recalls conversation with PM Modi. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/WG9ApCRpqp— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026
भारत की सांस्कृति विरासत बेहद समृद्ध
रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध है . व्लादिमीर पुतिन की इस टिप्पणी में भारतीय संस्कृति और विभिन्न भाषाओं के बीच मौजूद विविधता के प्रति उनका सम्मान दिखाई दिया .
हर मुलाकात में पीएम मोदी उठाते हैं यूक्रेन युद्ध का मुद्दा
इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस कोशिश की तारीफ कर चुके है, जिसमें वे यूक्रेन युद्ध खत्म करने का रास्ता निकालने पर बार-बार जोर देते रहे हैं. पुतिन का कहना है कि मोदी के पास ऐसे समाधान के लिए अच्छे सुझाव हैं, जो दोनों पक्षों को मंजूर हो सकें.
उन्होंने यह भी कहा कि निजी स्तर पर अच्छे संबंधों के बावजूद मोदी इस मसले को छोड़ते नहीं हैं. पुतिन ने कहा है कि युद्ध खत्म करने पर मोदी का रुख साफ है. वे उन विश्व नेताओं में हैं जो हर मुलाकात में यूक्रेन संघर्ष को रोकने का सवाल उठाते हैं और इस पर गहरी दिलचस्पी लेते हैं. पुतिन के शब्दों में, “मोदी के पास परस्पर स्वीकार्य हल निकालने के बहुत अच्छे विचार हैं.”
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