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रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारतीय विविधता के हुए कायल, पीएम मोदी से हुई बात का जिक्र किया

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी के साथ हाथ मिलाते हुए. ( file photo-ANI )

नई दिल्ली : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की विविधता के कायल हो गए. उन्होंने भारतीय सभ्यता और देश की भाषाई विविधता की जमकर प्रशंसा की है.

पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत का हवाला देते हुए भारत की सांस्कृतिक विरासत और अलग-अलग भाषाओं की समृद्ध परंपरा की जमकर सराहना की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत की कुल आबादी और मुख्य भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या के बारे में पूछा.

भारत के लोग शांति और एक साथ रहते हैं

पीएम मोदी ने बताया कि भारत की आबादी करीब 1.5 अरब है और लगभग 60 करोड़ लोग मुख्य भाषा बोलते हैं. इस पर पुतिन ने हैरानी जताते हुए कहा कि इतनी विविधता के बावजूद भारत के लोग शांति और एक साथ रहते हैं. राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत और रूस के बीच उच्चस्तरीय बातचीत और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर लगातार बल दिया जा रहा है .