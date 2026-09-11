ब्रिक्स समिट 2026: रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली पहुंचे, पीएम मोदी संग रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर आज करेंगे वार्ता
नई दिल्ली में आज पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बैठक होगी जिसमें दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी.
Published : September 11, 2026 at 7:47 AM IST
नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में हिस्सा लेने के लिए आज तड़के नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे. केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री (MoS) कीर्ति वर्धन सिंह ने एयरपोर्ट पर रूसी राष्ट्रपति का स्वागत किया. शिखर सम्मेलन से पहले आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक होगी. इसमें भारत और रूस के बीच रक्षा, आर्थिक संबंधों समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है.
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत और रूस के बीच 'कई तरह के और लंबे समय से चले आ रहे' द्विपक्षीय संबंधों की तारीफ की. इस वीकेंड भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंचे. एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री (MoS) कीर्ति वर्धन सिंह ने दिल्ली एयरपोर्ट पर रूसी राष्ट्रपति का स्वागत किया.
Warmly welcome President Vladimir Putin of Russia for the 18th BRICS Summit. He was received by MoS @KVSinghMPGonda at the airport.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 10, 2026
India and Russia share multifaceted and longstanding ties anchored in Special and Privileged Strategic Partnership.#BRICS2026 #BRICSIndia2026… pic.twitter.com/pwxcO2aHLt
उन्होंने आगे भारत और रूस के बीच 'बहुमुखी और दीर्घकालिक' द्विपक्षीय संबंध पर भी जोर दिया. जायसवाल ने लिखा, '18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत है. भारत और रूस के बीच बहुआयामी और दीर्घकालिक संबंध हैं, जो विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं.'
राष्ट्रपति पुतिन के आने से शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जरूरी बातचीत और ब्रिक्स बिजनेस फोरम में भाषण का माहौल बन गया है. इस बातचीत में रणनीतिक व्यापार लचीलापन पर फोकस रहने की उम्मीद है. इसके साथ ही पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव के संबंध में क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट मैकेनिज्म, ऊर्जा सुरक्षा और विवाद सुलझाने के रास्ते पर फोकस रहने की उम्मीद है.
क्रेमलिन की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक पुतिन ग्रुप की 20वीं सालगिरह पर भारत का वर्किंग विजिट करेंगे. मेन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में होगा. क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन 11 सितंबर को वार्षिक ब्रिक्स व्यापार मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे.
यह एक ऐसा मंच है जो पारंपरिक रूप से नेताओं के सम्मेलन से पहले होता है और ब्रिक्स देशों के बिजनेस प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है. उसी दिन, पुतिन पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और भारतीय नेताओं के साथ अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक व्यापार मेला (इन्नोप्रोम इंडिया ) भी देखेंगे, जिसे रूस और भारत के उद्योग और व्यापार मंत्रालयों की ओर से लगाया गया है.
बयान में कहा गया, '11 सितंबर को व्लादिमीर पुतिन सालाना ब्रिक्स बिजनेस फोरम के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे जो पारंपरिक रूप से शिखर सम्मेलन से पहले होता है और ब्रिक्स देशों के बिजनेस प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के लिए एक जरूरी मंच के तौर पर काम करता है.
रूस के राष्ट्रपति के दौरे से भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिसमें व्यापार और आर्थिक सहयोग पर बातचीत में खास तौर पर चर्चा होने की संभावना है. भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता ने व्यापार, डिजिटल टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म में इंटरनेशनल सहयोग को मजबूत करने पर फोकस किया है.
सितंबर समिट में मजबूत ग्लोबल सप्लाई चेन, क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट इंटीग्रेशन, नेशनल करेंसी का ज्यादा इस्तेमाल, एमएसएमई डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात होने की उम्मीद है. एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलिएंस, डेवलपमेंट फाइनेंस, न्यू डेवलपमेंट बैंक का विस्तार और मल्टीलेटरल फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में सुधार पर भी खास तौर पर बात होने की उम्मीद है.