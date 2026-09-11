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ब्रिक्स समिट 2026: रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली पहुंचे, पीएम मोदी संग रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर आज करेंगे वार्ता

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह शुक्रवार को नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करते हुए. ( (IANS/X/@MEAIndia) )

नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में हिस्सा लेने के लिए आज तड़के नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे. केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री (MoS) कीर्ति वर्धन सिंह ने एयरपोर्ट पर रूसी राष्ट्रपति का स्वागत किया. शिखर सम्मेलन से पहले आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक होगी. इसमें भारत और रूस के बीच रक्षा, आर्थिक संबंधों समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत और रूस के बीच 'कई तरह के और लंबे समय से चले आ रहे' द्विपक्षीय संबंधों की तारीफ की. इस वीकेंड भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंचे. एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री (MoS) कीर्ति वर्धन सिंह ने दिल्ली एयरपोर्ट पर रूसी राष्ट्रपति का स्वागत किया. उन्होंने आगे भारत और रूस के बीच 'बहुमुखी और दीर्घकालिक' द्विपक्षीय संबंध पर भी जोर दिया. जायसवाल ने लिखा, '18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत है. भारत और रूस के बीच बहुआयामी और दीर्घकालिक संबंध हैं, जो विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं.' राष्ट्रपति पुतिन के आने से शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जरूरी बातचीत और ब्रिक्स बिजनेस फोरम में भाषण का माहौल बन गया है. इस बातचीत में रणनीतिक व्यापार लचीलापन पर फोकस रहने की उम्मीद है. इसके साथ ही पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव के संबंध में क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट मैकेनिज्म, ऊर्जा सुरक्षा और विवाद सुलझाने के रास्ते पर फोकस रहने की उम्मीद है.